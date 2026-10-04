Podcast Linka M: Jaké bylo sprejovat v Praze v devadesátkách? Honza Kaláb o graffiti a DSK

Petr Holeček
Petr Holeček
Podcast Linka M   15:00
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Honza Kaláb a Petr Holeček v podcastu Linka M

Honza Kaláb a Petr Holeček v podcastu Linka M | foto: Metro.cz

Black mechanical Planet Jana Kalába
Trafo Gallery. Aktuálně v blízkosti Trafo Gallery pracuje Jan Kaláb (na...
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Pointík se objevil také na dnes již neexistující soše Rovnováha, která stála u...
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Začínal jako patnáctiletý kluk se sprejem v ruce, dnes jeho obří černá planeta míří do ulic Prahy. Dalším hostem podcastu o lásce k Praze Linka M byl vizuální umělec Honza Kaláb. Povídali jsme si o graffiti, devadesátkách, crew DSK, newyorském metru, street artu i o tom, proč se Praha pořád trochu bojí výrazného umění ve veřejném prostoru.

Když se dnes řekne Honza Kaláb, většina lidí si možná vybaví barevné obrazy, oblé tvary nebo monumentální sochy. Jenže jeho příběh začal mnohem syrověji. Sprejem. Na pražské ulici. A v době, kdy graffiti u nás ještě zdaleka nebylo samozřejmou součástí města.

„Svůj první piece jsem namaloval v Praze v roce 1993. Bylo mi tehdy 15 let a po Praze byste pomalované zdi spočítal na prstech jedné ruky,“ vzpomínal Kaláb.

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Graffiti ho přitom dostalo prakticky okamžitě. Fascinovaly ho barvy, tvary i tajemství kolem celé subkultury. V době bez internetu a sociálních sítí se informace šířily jinak. Graffiti do Prahy přivezli také zahraniční „graffiti turisté“, především z Paříže a Berlína. Pražská scéna díky kontaktům s nimi postupně rostla.

Legendární DSK

A nebyla to zrovna nedělní výtvarná škola. Sprejeři se pohybovali na hraně zákona, malovali zdi, vlaky i soupravy metra. Kaláb se svými parťáky z DSK – jedné z nejvýraznějších českých graffiti crew – postupně posouval hranice toho, co se v ulicích dalo dělat. DSK vznikla v roce 1994 a jejími členy byli mimo jiné Kaláb, Michal Škapa, Michal Dvořák a Matěj Olmer.

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Pak přišel New York. V roce 2000 Kaláb s dalšími členy crew pomaloval celý vagon newyorského metra. Pro writery to byla svého času jedna z nejvyšších met – a zároveň věc, kvůli které už rozhodně nebylo dobré potkat policii. Kaláb ostatně v podcastu přiznal, že právě kvůli malování vlaků a metra měl v devadesátých letech problémy se zákonem poměrně často.

Od grafitti ke street art

Z graffiti se ale postupně začala stávat jiná disciplína. Kaláb si pod jménem Point pohrával s trojrozměrným graffiti a obřími písmeny ve veřejném prostoru. Později vystudoval Akademii výtvarných umění a přešel k malbě, sochám a instalacím. Z ulice se tak dostal do galerií, aukčních síní i velkých uměleckých projektů.

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Jenže ulice z jeho práce úplně nezmizela. Naopak. Kaláb dlouhodobě balancuje na hranici mezi malbou, sochou a veřejným prostorem. A právě o tom jsme v Lince M mluvili také: Co se stane, když umělec přestane čekat, až mu někdo přidělí galerijní stěnu, a prostě vstoupí se svým dílem do města? Kde končí graffiti a začíná street art? A proč máme v Praze pořád problém pustit výrazné současné umění tam, kde ho může vidět úplně každý?

Kalábovy práce jsou dnes po Praze vidět na řadě míst. Z někdejšího kluka se sprejem se stal autor, jehož tvorba se dostala daleko za hranice původní graffiti scény. Jeho cesta přitom dobře ukazuje, jak se za třicet let proměnilo nejen graffiti, ale i samotné vnímání umění ve veřejném prostoru.

Černá planeta přistane v Dejvicích

Teď Kaláb vrací do Prahy další velkou věc. Na letošním Signal Festivalu představí monumentální sochu Black Mechanical Planet. Od 15. do 18. října bude stát u PPF Gate v Evropské ulici v Dejvicích a stane se jedním z výrazných bodů nové dejvické trasy festivalu.

Black mechanical Planet Jana Kalába

Černá planeta není jen obří koule. Kaláb ji poskládal jako kosmický mechanismus z propojených sfér, který odkazuje k pohybu planet, tajemství temné hmoty a energiím vesmíru. Po setmění do hry vstoupí světlo Jana Hladila, které bude putovat po povrchu sochy a rozpohybovávat její strukturu.

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Letošní 14. ročník Signal Festivalu má téma Dream On! Sny a vize a nabídne 21 instalací na dvou trasách – v centru Prahy a nově také v Dejvicích. Vedle Kalábovy planety přiveze festival například díla Jima Campbella, Kurta Hentschlägera nebo první videomapping v historii festivalu od ukrajinské umělkyně Svitlany Reinish.

Vzpomínka na Havla

Signal letos zároveň připomene 90. výročí narození Václava Havla. Dvě instalace – Život v pravdě a Za co neseš zodpovědnost ty – se inspirují jeho esejí Moc bezmocných. Její myšlenkový odkaz se objeví také na konferenci Signal Forum 16. října v Národní technické knihovně.

A právě na hranici mezi ulicí, uměním, městem a svobodou se potkává i Kalábův příběh. Začal sprejem v ruce v Praze roku 1993. O více než třicet let později přichází do stejného města s obří černou planetou.

O tom všem jsme mluvili s Honzou Kalábem v nové Lince M. Poslouchejte a podívejte se i na video.

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