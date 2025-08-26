Podívejte se, co jedni lidé v Praze ztrácejí a druzí zase nalézají. A poctivě vracejí

Už jste někdy narazili na ulici na pohozenou registrační značku auta? Někomu se uvolnila z rámečku, jiný ji při parkovacím ťukesu utrhl o značku jiného vozu. Kdo to zažil, ten ví, že duplikát mu úřady nevyrobí, musí zažádat o novou.
Takže když se najdou poctivci, kteří objev někde nahlásí a majitel se k plechové značce zase dostane, je to malý svátek. Na FB pražských ztrát a nálezů je z posledního období pár takový upozornění. Jestli se nakonec značky vrátily na auto, to ale už stránky neuvádějí.
Samostatnou kapitolou jsou dětské ztráty. Od školních brašen přes zapomenuté mikiny až k ponožkám.
Kupodivu bývají mezi nalezenými předměty i peníze, kdy nálezce ani nenapadlo finanční hotovost si ponechat. Jak svědčí na FB Vinohradská party, ze které jsme také čerpali, nález od Michaely Svobodové: Našla jsem složenou bankovku na zastávce tramvaje. Ráda vrátím tomu, kdo ji ztratil.
Víc než slova ale řeknou fotografie, které nás na této facebookové komunitě objevili a vybrali jako malý vzorek.