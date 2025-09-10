Pro zájemce o žáby je připravena i poslední komentovaná prohlídka s chovateli, která se uskuteční v neděli ve 13:00. Vzácní obratlovci, jejichž jed používají v Jižní Americe k lovu amazonští indiáni, se po konci výstavy vrátí ke svým odborným chovatelům.
Jedny z nejjedovatějších obratlovců planety
Pralesničky patří mezi nejmenší, ale zároveň nejnebezpečnější obratlovce na světě. Jejich výstražné barevné zbarvení jasně signalizuje: „Nejsem k jídlu.“
Na výstavě uvidí návštěvníci:
- pralesničku strašnou – považovanou za nejjedovatější žábu světa. Ta může podle některých autorů stačit k usmrcení 10 000 myší, 15 lidí či dvou slonů.
- pralesničku batikovou Capurgana,
- pralesničku drobnou ‚Red Frog Beach Bastimentos‘, která dala jméno známé pláži na panamském ostrově Bastimentos.
Praktické informace pro návštěvníky