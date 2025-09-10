Podmanivě barevné a smrtící! Poslední šance vidět šípové žáby v Zoo Praha

  12:31
Návštěvníci pražské zoo mají tento týden poslední možnost spatřit desítky druhů pestře zbarvených pralesniček. Výstava Šípové žáby v Galerii Gočárovy domy potrvá pouze do neděle 14. září.
Největší šípové žáby dorůstají až 6 cm, ty nejmenší měří i pouhý centimetr. Na snímku pralesnička drobná. | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pro zájemce o žáby je připravena i poslední komentovaná prohlídka s chovateli, která se uskuteční v neděli ve 13:00. Vzácní obratlovci, jejichž jed používají v Jižní Americe k lovu amazonští indiáni, se po konci výstavy vrátí ke svým odborným chovatelům.

Jedny z nejjedovatějších obratlovců planety

Pralesničky patří mezi nejmenší, ale zároveň nejnebezpečnější obratlovce na světě. Jejich výstražné barevné zbarvení jasně signalizuje: „Nejsem k jídlu.“

Na výstavě uvidí návštěvníci:

  • pralesničku strašnou – považovanou za nejjedovatější žábu světa. Ta může podle některých autorů stačit k usmrcení 10 000 myší, 15 lidí či dvou slonů.
  • pralesničku batikovou Capurgana,
  • pralesničku drobnou ‚Red Frog Beach Bastimentos‘, která dala jméno známé pláži na panamském ostrově Bastimentos.

Praktické informace pro návštěvníky

  • Místo konání: Galerie Gočárovy domy, Zoo Praha
  • Otevírací doba výstavy: denně od 10:00 do 17:30
  • Vstupné: zdarma s platnou vstupenkou do Zoo Praha
  • Konec výstavy: neděle 14. září
  • Zvláštní akce: komentovaná prohlídka s chovateli v neděli ve 13:00

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
