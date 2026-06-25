Plavecký stadion Podolí je legendou mezi pražskými koupališti a právem patří k nejoblíbenějším. Najdete ho přímo u Vltavy a nabízí unikátní kombinaci venkovních i vnitřních bazénů. Oblíbený je i pro své zázemí a kapacitu. Jeho návštěva ale něco stojí. Zatímco loni vyšel celodenní letní vstup pro dospělého 300 korun, letos zaplatíte už 350 korun. Dětem vstup zdražil jen o 10 korun. Návštěva Podolí je v létě 2026 vyjde na 200 korun. Kompletní ceník najdete níže.
Letní ceník do Plaveckého stadionu Podolí pro rok 2026
|Vstupné zakoupené od 8 do 15 h
|Vstupné zakoupené od 15 do 18 h
|Dospělí
|350 Kč
|260 Kč
|Děti do 15 let, ZTP/P + 1 doprovod
|200 Kč
|180 Kč
|Studenti do 26 let, důchodci, ZTP
|230 Kč
|200 Kč
|Rodinné: 2 dospělí + 1 dítě do 15 let
|650 Kč
|500 Kč
|Rodinné: 1 dospělý + 1 dítě
|440 Kč
|350 Kč
Kompletní loňský ceník najdete zde.
Pražačka zdražila o 30 korun
Podolský plavecký areál není jediný, kde letos poskočila cena. Víc si za koupání připlatíte i na Žižkově. Sportovní a rekreační areál Pražačka nabízí nejen koupání. Je to kompletní centrum pro aktivní odpočinek i relaxaci s nádherným výhledem na Prahu. Vyhřívaný venkovní 25metrový bazén je rozdělen do tří zón, aby si tu každý našel to své. Celodenní vstupné v létě 2026 vyjde na 250 korun.
Vstupné do areálu Pražačka pro rok 2026
|Doba pobytu
|Vstupné celodenní
|Vstupné 9 - 15 h
|Vstupné po 16. h
|Vstupné na hodinu
|Vstupné na dvě hodiny
|Základní vstupné
|250 Kč
|200 Kč
|200 Kč
|130 Kč
|170 Kč
|Zvýhodněné
|200 Kč
|170 Kč
|170 Kč
|110 Kč
|140 Kč
|Rodinné 1+1
|350 Kč
|Rodinné 2+1
|500 Kč
Zvýhodněné vstupné: Děti do 15 let, senioři nad 65 let, studenti do 26 let a osoby s průkazem ZTP, ZTP/P. Děti do 3 let mají vstup zdarma.
Koupaliště Motol je letos zdarma
Jinou cestou se vydali na západě metropole. Přírodní koupání v Motole je totiž letos zdarma. Zdejší koupaliště prochází modernizací a ta se vlivem nepříznivého počasí protáhla. Hotovo má být v červenci. Jako kompenzaci za dočasné nepohodlí se provozovatel rozhodl letos koupaliště zpřístupnit zdarma.
„S ohledem na dočasnou nedostupnost nových převlékáren a sociálního zařízení v přízemí nové budovy jsme se rozhodli, že v letošní sezoně bude vstup na koupaliště zdarma a pro příjemnější trávení volného času u vody jsme zajistili i stánek s občerstvením a samozřejmě toalety,“ uvedla už dříve náměstkyně pražského primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Kam v Praze k vodě?
V metropoli jsou desítky možností, kde se v létě zchladit. Stačí si jen vybrat. Tipy najdete níže: