Praha pokračuje v přípravách rozsáhlé rekonstrukce podzemí jedné z nejnavštěvovanějších památek metropole. Spolu s revitalizací historických prostor vzniká také moderní audiovizuální expozice, která má proměnit klasickou komentovanou prohlídku v dynamický zážitek.
„Staroměstská radnice patří k nejnavštěvovanějším památkám Prahy a je tak v zájmu hlavního města dál kultivovat turistický provoz a zpřístupňovat návštěvníkům nové zážitky zajímavou formou. Současně chceme upozorňovat na jedinečnost pražského podzemí v historickém kontextu,“ říká radní pro kulturu a cestovní ruch Tomáš Slabihoudek.
Průvodce jako dramaturg
Nový koncept s názvem Průvodce 2.0 počítá s tím, že exkurze budou i nadále probíhat ve skupinách. Průvodce už ale nebude jen vyprávět historii. Stane se aktivním hybatelem dění – bude spouštět projekce, světelné efekty i zvukové stopy, které návštěvníky vtáhnou do jednotlivých období pražských dějin.
„Ve spolupráci s magistrátem chceme rozšířit stávající prohlídkové okruhy a nabídnout nové možnosti, kam se podívat. Paralelně s revitalizací připravujeme propracovanou audiovizuální instalaci, která se dotkne například historie středověké Prahy,“ popisuje předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro. Podle něj jde o rozsáhlý komplex chodeb, z nichž je dnes část nepřístupná. To by se mělo změnit.
Autorem výstavního konceptu je architekt Jiří Mašek. „Podzemí je exponátem samo o sobě. Pomocí moderních multimediálních technologií oživíme momenty českých dějin – od románských domů přes rozmach gotické Prahy až po mystiku pražského Golema,“ přibližuje.
Nový Golem v bývalé trafostanici
Jedním z lákadel bude i nová socha Golema od známého sochaře Jaroslava Róny. Umístěna má být v podzemních prostorách bývalé trafostanice a stane se jedním z dominantních prvků celé instalace.
Stavební část projektu připravuje architekt Tomáš Malinský. Projektová dokumentace má být hotová na jaře, poté město vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstrukce by měla začít příští rok a o rok později by se podzemí včetně nové expozice mohlo otevřít veřejnosti.
Desítky tisíc návštěvníků ročně
Staroměstská radnice dlouhodobě patří mezi největší turistické taháky metropole. Loni ji navštívilo více než 444 tisíc lidí, z toho zhruba 67 tisíc zamířilo do románsko-gotického podzemí.
„S našimi průvodci objevovali počátky Starého Města pražského,“ uzavírá vedoucí Staroměstské radnice Antonín Baloun.
Pokud půjde vše podle plánu, už za dva roky se návštěvníci projdou historickými sklepy v úplně nové podobě – s multimediálními efekty, příběhy i legendami, které z podzemí udělají jeden z nejmodernějších zážitkových okruhů v centru Prahy.