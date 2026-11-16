Botanica Coffee Truck: Podzimní pohádka schovaná ve Vršovicích
Stačí projít z rušné Moskevské ulice do nenápadného vnitrobloku a rázem se ocitnete v úplně jiném světě. Mezi rostlinami, světýlky a sezonními dekoracemi stojí černá retro dodávka, ze které voní čerstvě připravovaná káva. Botanica Coffee Truck je jedním z těch pražských míst, která vás překvapí hned při první návštěvě. A na podzim má zdejší dvorek obzvlášť kouzelnou atmosféru.
Hlavní roli tu totiž přebírají dýně, květiny a dekorace v teplých podzimních barvách. Kavárna je propojená s květinářstvím, takže kromě šálku kávy si můžete odnést také rostlinu nebo některou z vystavených dekorací. Jen počítejte s tím, že se jedná o venkovní posezení. Nejlépe si ho proto vychutnáte během suchého podzimního dne, kdy vám nebude vadit zůstat chvíli v kabátu.
Kde: Moskevská 372/35, Praha 10 – Vršovice
Kafe na dřevo: Šálek kávy uprostřed zámeckého parku
Kdo chce na chvíli vyměnit ruch velkoměsta za klidnou procházku přírodou, může zamířit do Hostavic. Právě tady, uprostřed zámeckého parku Pilská, se nachází kavárna Kafe na dřevo. Okolní stromy, upravené cesty a podzimně zbarvené listí vytvářejí příjemnou kulisu pro odpočinkové odpoledne. Po procházce navíc nemusíte zůstávat venku. Kavárna nabízí posezení uvnitř i na terase s výhledem do parku.
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Alpro přináší do podzimní kávy chuť skořicové rolky
Zahřát se můžete například horkou domácí limonádou nebo kořeněným chai latte. V nabídce nechybí ani svařené víno. Místo potěší také rodiny s dětmi. V parku se totiž nacházejí dvě dětská hřiště a prostor pro další venkovní aktivity. Je to příjemný tip na podzimní výlet, při kterém nemusíte opouštět Prahu.
Kde: Pilská 790, park Pilská, Praha 14 – Hostavice
Kavárna Kafe na dřevo se nachází přímo v hostavickém parku Pilská, který na podzim láká k procházkám.
Corner Stories: Káva pod křišťálovými lustry a dopis do budoucnosti
V krásném secesním domě na rohu Estonské ulice ve Vršovicích najdete kavárnu Corner Stories, která láká nejen na dobrou kávu, ale také na neobvyklý interiér. Křišťálové lustry, pokojové rostliny a osobitý design vytvářejí prostředí, ve kterém snadno zapomenete na sychravé počasí za okny. Za podnikem stojí matka s dcerou a zastavit se tu můžete na snídani, brunch nebo třeba jen na dort a cappuccino.
Kromě dobré kávy si tu ale můžete dopřát i netradiční zážitek. V rámci projektu Letters totiž můžete napsat dopis svému budoucímu já. Stačí si vybrat kartičku a obálku, napsat vzkaz, ozdobit ho a zapečetit voskem. Hotový dopis pak vhodíte do připravené schránky a kavárna se postará o jeho bezpečné uchování i doručení. Sami si přitom zvolíte, zda vám má dorazit za rok, nebo dokonce až za tři roky. Možná vás jednou překvapí, co jste si při dnešním posezení u kávy chtěli připomenout.
Kde: Estonská 460/13, Praha 10 – Vršovice
Bistro Café Laskavá: Na horký mošt a dobrý brunch kousek od náměstí Míru
Jen kousek od náměstí Míru se v Anglické ulici ukrývá Bistro Café Laskavá. Už samotný interiér s cihlovými zdmi, dřevěnými lavicemi a měkkými polštáři navozuje pocit domácí pohody. Je to přesně ten typ místa, kde si po procházce rádi sundáte kabát, usadíte se a objednáte něco dobrého. Zvlášť ve dnech, kdy za okny panuje nevlídné počasí.
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Podzimní restart: proč dát šanci matche a jejímu složení
Laskavá se zaměřuje především na celodenní brunche, výběrovou kávu a dezerty. Podzim se tu promítá i do nabídky. V letošním sezonním průvodci se objevil například opečený kváskový chléb s dýní pečenou na másle a tymiánem. Milovníky sladkého zase mohou potěšit francouzské tousty nebo buchtičky s krémem. A pokud hledáte něco na zahřátí, sáhnout můžete po horkém moštu.
Kde: Anglická 390/19, Praha 2 – Vinohrady
Coffee Corner Bakery: Vůně čerstvého pečiva a útulné posezení na Vinohradech
Jsou kavárny, kam si zajdete jen pro rychlé espresso, a potom takové, ve kterých byste nejraději strávili celé odpoledne. Do druhé skupiny patří Coffee Corner Bakery na vinohradské Korunní ulici. Dřevěné prvky, pohodlné posezení a útulná atmosféra přímo vybízejí k tomu, abyste se na chvíli schovali před podzimním nečasem, odložili kabát a nikam nespěchali.
Kde kavárnu najdete?
Coffee Corner Bakery má na Vinohradech dvě pobočky:
Kromě kávy si tady můžete dopřát sladké pečivo, dezerty i pořádnou snídani. Na jídelním lístku najdete například vejce na různé způsoby, lívance nebo sendviče. Nabídka ale nekončí u snídaní, takže podnik poslouží také jako zastávka na oběd. Coffee Corner Bakery má navíc na Vinohradech ještě druhou pobočku v Máchově ulici, pokud ji budete mít při procházce blíž.
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