Podzim v Praze chutná skvěle: 5 kouzelných kaváren, ze kterých se vám nebude chtít odejít

Natálie Brabcová
Natálie Brabcová
  14:00
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Pražské kavárny lákají na podzim nejen dobrou kávou, ale i útulným prostředím a...

Pražské kavárny lákají na podzim nejen dobrou kávou, ale i útulným prostředím a originální výzdobou. | foto: Canva

Šálek cappuccina obklopený dýněmi. Také takhle vypadá podzim v kavárně Kafe na...
V Kafe na dřevo si můžete ke kávě dopřát také sladké dezerty s podzimním...
Krásná podzimní atmosféra v Botanica Coffee Truck
V Botanice Coffee Truck si na podzim můžete vychutnat kávu i příjemnou podzimní...
7 fotografií
V Praze najdete kavárnu téměř na každém rohu. Které ale stojí za návštěvu nejen kvůli dobré kávě? Vybrali jsme pět podniků, které mají na podzim něco navíc. Někde vás přivítá dvorek plný dýní, jinde si posedíte přímo v zámeckém parku. Podívejte se, kam vyrazit, až dostanete chuť na dobrou kávu a trochu podzimní atmosféry.

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Botanica Coffee Truck: Podzimní pohádka schovaná ve Vršovicích

Stačí projít z rušné Moskevské ulice do nenápadného vnitrobloku a rázem se ocitnete v úplně jiném světě. Mezi rostlinami, světýlky a sezonními dekoracemi stojí černá retro dodávka, ze které voní čerstvě připravovaná káva. Botanica Coffee Truck je jedním z těch pražských míst, která vás překvapí hned při první návštěvě. A na podzim má zdejší dvorek obzvlášť kouzelnou atmosféru.

Hlavní roli tu totiž přebírají dýně, květiny a dekorace v teplých podzimních barvách. Kavárna je propojená s květinářstvím, takže kromě šálku kávy si můžete odnést také rostlinu nebo některou z vystavených dekorací. Jen počítejte s tím, že se jedná o venkovní posezení. Nejlépe si ho proto vychutnáte během suchého podzimního dne, kdy vám nebude vadit zůstat chvíli v kabátu.

Kde: Moskevská 372/35, Praha 10 – Vršovice

Dýně, květiny a světýlka vytvářejí v kavárně Botanica Coffee Truck jedinečnou atmosféru.

Botanica Coffee Truck ve Vršovicích láká na útulný dvorek s bohatou podzimní výzdobou

Kafe na dřevo: Šálek kávy uprostřed zámeckého parku

Kdo chce na chvíli vyměnit ruch velkoměsta za klidnou procházku přírodou, může zamířit do Hostavic. Právě tady, uprostřed zámeckého parku Pilská, se nachází kavárna Kafe na dřevo. Okolní stromy, upravené cesty a podzimně zbarvené listí vytvářejí příjemnou kulisu pro odpočinkové odpoledne. Po procházce navíc nemusíte zůstávat venku. Kavárna nabízí posezení uvnitř i na terase s výhledem do parku.

Alpro přináší do podzimní kávy chuť skořicové rolky

Zahřát se můžete například horkou domácí limonádou nebo kořeněným chai latte. V nabídce nechybí ani svařené víno. Místo potěší také rodiny s dětmi. V parku se totiž nacházejí dvě dětská hřiště a prostor pro další venkovní aktivity. Je to příjemný tip na podzimní výlet, při kterém nemusíte opouštět Prahu.

Kde: Pilská 790, park Pilská, Praha 14 – Hostavice

Kavárna Kafe na dřevo se nachází přímo v hostavickém parku Pilská, který na podzim láká k procházkám.

Sladkou zastávku zpříjemní i ovocné dezerty, které si můžete vychutnat s výhledem do parku.

Corner Stories: Káva pod křišťálovými lustry a dopis do budoucnosti

V krásném secesním domě na rohu Estonské ulice ve Vršovicích najdete kavárnu Corner Stories, která láká nejen na dobrou kávu, ale také na neobvyklý interiér. Křišťálové lustry, pokojové rostliny a osobitý design vytvářejí prostředí, ve kterém snadno zapomenete na sychravé počasí za okny. Za podnikem stojí matka s dcerou a zastavit se tu můžete na snídani, brunch nebo třeba jen na dort a cappuccino.

Kromě dobré kávy si tu ale můžete dopřát i netradiční zážitek. V rámci projektu Letters totiž můžete napsat dopis svému budoucímu já. Stačí si vybrat kartičku a obálku, napsat vzkaz, ozdobit ho a zapečetit voskem. Hotový dopis pak vhodíte do připravené schránky a kavárna se postará o jeho bezpečné uchování i doručení. Sami si přitom zvolíte, zda vám má dorazit za rok, nebo dokonce až za tři roky. Možná vás jednou překvapí, co jste si při dnešním posezení u kávy chtěli připomenout.

Kde: Estonská 460/13, Praha 10 – Vršovice

cornerstories_

Dává se dneska na Instagram ještě vůbec jen jedna fotka?!

My to po dlouhé době jdeme vyzkoušet. Tak tady je jedna malá pozvánka na víkend do Corner Stories. ✨

Na dobrou kávu, něco dobrého na talíř, pomalé ráno, dlouhé povídání a chvíli, kdy nikam nemusíte spěchat.
Budeme tu pro vás v sobotu i neděli od 9:00 do 17:00.

Tak se stavte. Moc rádi vás uvidíme!

6. listopadu 2026 v 18:35, příspěvek archivován: 11. listopadu 2026 v 14:37
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Bistro Café Laskavá: Na horký mošt a dobrý brunch kousek od náměstí Míru

Jen kousek od náměstí Míru se v Anglické ulici ukrývá Bistro Café Laskavá. Už samotný interiér s cihlovými zdmi, dřevěnými lavicemi a měkkými polštáři navozuje pocit domácí pohody. Je to přesně ten typ místa, kde si po procházce rádi sundáte kabát, usadíte se a objednáte něco dobrého. Zvlášť ve dnech, kdy za okny panuje nevlídné počasí.

Podzimní restart: proč dát šanci matche a jejímu složení

Laskavá se zaměřuje především na celodenní brunche, výběrovou kávu a dezerty. Podzim se tu promítá i do nabídky. V letošním sezonním průvodci se objevil například opečený kváskový chléb s dýní pečenou na másle a tymiánem. Milovníky sladkého zase mohou potěšit francouzské tousty nebo buchtičky s krémem. A pokud hledáte něco na zahřátí, sáhnout můžete po horkém moštu.

Kde: Anglická 390/19, Praha 2 – Vinohrady

bistro_cafe_laskava

Krásné pondělí z Laskavé ♥️

Vůně skořice, kávy a čerstvě upečených dobrot . Přijďte se k nám schovat před chladným počasím a udělat si chvilku pro sebe

Těšíme se na vás ♥️

#bistrocafelaskava#pragueautumn#foodprague#brunchpraha

26. října 2026 v 13:01, příspěvek archivován: 11. listopadu 2026 v 15:11
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Coffee Corner Bakery: Vůně čerstvého pečiva a útulné posezení na Vinohradech

Jsou kavárny, kam si zajdete jen pro rychlé espresso, a potom takové, ve kterých byste nejraději strávili celé odpoledne. Do druhé skupiny patří Coffee Corner Bakery na vinohradské Korunní ulici. Dřevěné prvky, pohodlné posezení a útulná atmosféra přímo vybízejí k tomu, abyste se na chvíli schovali před podzimním nečasem, odložili kabát a nikam nespěchali.

Kde kavárnu najdete?

Coffee Corner Bakery má na Vinohradech dvě pobočky:

  • Korunní 1342/96 (Praha 10)
  • Máchova 54/22 (Praha 2)

Kromě kávy si tady můžete dopřát sladké pečivo, dezerty i pořádnou snídani. Na jídelním lístku najdete například vejce na různé způsoby, lívance nebo sendviče. Nabídka ale nekončí u snídaní, takže podnik poslouží také jako zastávka na oběd. Coffee Corner Bakery má navíc na Vinohradech ještě druhou pobočku v Máchově ulici, pokud ji budete mít při procházce blíž.

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