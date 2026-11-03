Podzimní past na kolejích. Ve Varšavě varují před listím, Prahu obsadili fotografové

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  13:00
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Žlutá a červená. Oblíbená kombinace pražských fotografů.

Žlutá a červená. Oblíbená kombinace pražských fotografů. | foto: TVČR

Tramvaj v barvách kampaně 3 sekundy.
Řidič tramvaje Štěpán Šmehlík upozorňuje na nepozornost chodců v rámci kampaně...
Řidič tramvaje Štěpán Šmehlík upozorňuje na nepozornost chodců v rámci kampaně...
Řidič tramvaje Štěpán Šmehlík upozorňuje na nepozornost chodců v rámci kampaně...
19 fotografií
Podzimní atmosféra má v městské dopravě své kouzlo. Jenže pro řidiče tramvají znamená také komplikace. Spadané listí dokáže pořádně prodloužit brzdnou dráhu vozu. Na problém nyní upozorňuje varšavský tramvajový podnik, ale také Regionální organizátor pražské hromadné dopravy (ROPID). Zatímco dopravci řeší bezpečnost, tramvajoví fanoušci, takzvaní šotoušové, si podzimní scenérie užívají s fotoaparáty v rukou.

Podzim je pro milovníky tramvají jedním z nejfotogeničtějších období roku. Soupravy projíždějící alejemi zbarvenými do žluté, oranžové a červené mají neopakovatelnou atmosféru. To, co je pro fotografy a fanoušky městské dopravy atraktivní podívanou, však může být pro tramvajáky samotné pořádná komplikace. Upozorňuje na to například polská městská dopravní společnost - Tramwaje Warszawskie.

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Kola projíždějících vozů listí rozmačkají a jeho zbytky se spolu s vlhkostí a nečistotami usazují na hlavě kolejnice. Vzniká tak povrch, na kterém mohou kola ztrácet přilnavost. Tramvaj pak může při rozjezdu prokluzovat a při brzdění potřebuje více prostoru k zastavení. Řidiči proto musí přizpůsobovat rychlost a počítat s delší brzdnou dráhou.

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ROPID připomíná, že tramvaj nezastaví na místě

Na bezpečnost v blízkosti tramvajových tratí upozorňuje také pražský organizátor dopravy ROPID. Momentálně v rámci kampaně „3 sekundy… to je easy!“ apeluje především na mladé chodce, kteří při pohybu městem často sledují mobilní telefon nebo poslouchají hudbu ve sluchátkách. Základní pravidlo kampaně zní jednoduše: chodec by měl před vstupem do vozovky nebo na kolejiště na chvíli odložit telefon, ztlumit hudbu a přesvědčit se, že může bezpečně přejít.

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Součástí kampaně je také speciálně polepená tramvaj a další informační aktivity. ROPID tak připomíná, že tramvaj má kvůli své hmotnosti a konstrukci výrazně delší brzdnou dráhu než osobní automobil. Právě několik sekund pozornosti navíc může zabránit nebezpečné situaci.

„Apelujeme na odpovědnost mladých lidí. Neříkáme, že sluchátka nebo mobil jsou špatné. Chceme, aby si před vstupem do vozovky nebo kolejiště na tři sekundy zvýšili pozornost, zvedli oči, sundali nebo vhodně ztlumili sluchátka a ověřili si, že mohou bezpečně pokračovat,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

Tramvaj v barvách kampaně 3 sekundy.
Řidič tramvaje Štěpán Šmehlík upozorňuje na nepozornost chodců v rámci kampaně "3 sekundy...to je easy!," která cílí na mládež. (19. října 2026)
Řidič tramvaje Štěpán Šmehlík upozorňuje na nepozornost chodců v rámci kampaně "3 sekundy...to je easy!," která cílí na mládež. (19. října 2026)
Řidič tramvaje Štěpán Šmehlík upozorňuje na nepozornost chodců v rámci kampaně "3 sekundy...to je easy!," která cílí na mládež. (19. října 2026)
19 fotografií

Podzimní listí přitom představuje další faktor, který může bezpečnost provozu zkomplikovat. Nejde jen o mokré koleje po dešti. Podobné upozornění zveřejnil ROPID už v minulosti.

U letohrádku královny Anny mají šotouši žně

Podzimní atmosféru si naopak naplno užívají fotografové tramvají. Jedním z oblíbených míst je stromová alej u letohrádku královny Anny na Pražském hradě. Tramvajová trať vedoucí pod korunami stromů se v tomto období mění v působivou fotografickou kulisu. Barevné listí kolem kolejí dodává projíždějícím soupravám nezaměnitelnou atmosféru.

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V těchto dnech se tu proto objevuje řada šotoušů, kteří si nenechávají ujít příležitost zachytit podzimní průjezdy. Pro tramvajové fandy je to jedna z nejhezčích příležitostí roku, jak pořídit atraktivní snímky pražských tramvají. Právě na tomto místě se ale potkávají dvě odlišné podzimní perspektivy. Zatímco fotografové oceňují barevné listí a romantické průjezdy tramvají pod korunami stromů, pro řidiče může být stejná scenérie pořádnou komplikací.

Trať poblíž Pražského hradu navíc není jediným místem, kde mohou milovníci tramvají zachytit podzimní atmosféru. Zajímavé záběry kombinující koleje a spadané listí nabízejí také okolí Výstaviště a Stromovky, Chotkovy sady nebo trať pod Petřínem na Újezdě.

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Témata: fotograf, ROPID, Varšava

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