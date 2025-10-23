Podzimní prázdniny v Praze 2025: Roztomilá likvidace dýní a strašidelná krása v Troji

Marek Hýř
Marek Hýř
  13:58aktualizováno  25. října 21:02
Zoo Praha chystá oblíbené Dýňové hody, které potěší nejen zvířata, ale také návštěvníky. Od soboty 25. do středy 29. října dostanou obyvatelé zoo více než půl tuny dýní všech tvarů a barev. Během podzimních prázdnin můžete vyrazit i do trojské botanické zahrady.
Psi pralesní obdrží dýně v sobotu a pondělí.

Psi pralesní obdrží dýně v sobotu a pondělí. | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pro velké želvy jsou samotné dýně potravou.
Sloni si s dýněmi hrají a také je ochutnávají.
Vombati dostanou dýně v neděli 26. října.
Oblíbené surikaty naleznou v dýních hmyz.
5 fotografií

Do akce Dýňové hody se letos zapojí 18 druhů zvířat, od slonů a hrochů přes surikaty až po ďábly medvědovité či velké želvy.

Každý den čeká na návštěvníky trochu jiný program. Přesné časy a místa krmení lze sledovat v mobilní aplikaci Zoo Praha, která zobrazí i mapu expozic.

Dýně jako hračka i pochoutka

Zoo připravila desítky druhů dýní – špagetové, máslové, marble či hokkaido. Některé z nich budou plněné masem nebo zeleninou, jiné poslouží jako schovka na pamlsky či hračka.

Pro velké želvy jsou samotné dýně potravou.

Program dýňových hodů v Zoo Praha 2025

Sobota 25. října

  • 10.00 hrabáči kapští – Africký dům
  • 10.45 surikaty – Africký dům
  • 13.00 pekariové Wagnerovi – Pláně
  • 13.30 hroši obojživelní – Pavilon hrochů
  • 14.00 sloni indičtí – Údolí slonů
  • 14.30 ďáblové medvědovití – Darwinův kráter
  • 15.00 psi pralesní – Napříč kontinenty

Neděle 26. října

  • 10.00 hrabáči kapští – Africký dům
  • 10.45 surikaty – Africký dům
  • 13.00 pekariové Wagnerovi – Pláně
  • 13.30 hroši obojživelní – Pavilon hrochů
  • 14.00 vombati obecní – Darwinův kráter
  • 15.00 hutie kubánské – Napříč kontinenty
  • 15.30 nestoři kea – Rákosův pavilon

Program na další dny najdete na zoopraha.cz.

Program v botanické zahradě

Během podzimních prázdnin můžete vyrazit také do trojské botanické zahrady, kde se koná tradiční výstava dýní. Letos se nese ve strašidelném duchu a už před několika dny proměnila zahradu v pohádkový les plný čarodějnic, pavouků, bludiček a dalších bytostí z říše fantazie. Originální dýňová aranžmá připravili studenti České zahradnické školy Mělník pod vedením Petry Křížové ve spolupráci se zahradníky botanické zahrady.

Výstavu tradičně doplňuje víkendový program. Na víkend 25.–26. října je připraveno dlabání dýní. Celou výstavu zakončí 31. října večerní lampionový průvod zahradou a halloweenská oslava pro malé i velké návštěvníky.

Praktické informace

  • Výstava probíhá až do 2. listopadu v expozici Ornamentální zahrady a v expozici Les. Mapu instalací najdete ZDE.
  • Otevírací doba botanické zahrady v říjnu: denně 9.00–19.00
  • Výjimečně prodloužená otevírací doba v sobotu 1. a v neděli 2. 11. - do 19.00 (namísto 16.00)!
  • O prvním listopadovém víkendu (1.–2. 11.) rozzáří v podvečerních hodinách zahradu nasvícené dýňové instalace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Kevin Costner měl konflikt na place. Průšvih v Yellowstone není pro hvězdu zdaleka jediný

Kevin Costner se znovu dostal do křížku s kolegy. Hollywoodský herec a režisér, známý svým nezkrotným egem, prý při natáčení seriálu Yellowstone vyvolal hádku, která vyústila v jeho předčasný odchod...

Změna času 2025. Kam posunout ručičku na hodinách a v kolik bude večer tma?

A už je to tady zase! Končí letní čas. Letos se tak stane v neděli 26. října. V 3:00 ráno se ručičky hodin posunou o jednu hodinu zpět, tedy na 2:00. Noc tak bude delší a my si budeme moci o hodinu...

23. října 2025  11:20,  aktualizováno  25. 10. 21:04

Podzimní prázdniny v Praze 2025: Roztomilá likvidace dýní a strašidelná krása v Troji

Zoo Praha chystá oblíbené Dýňové hody, které potěší nejen zvířata, ale také návštěvníky. Od soboty 25. do středy 29. října dostanou obyvatelé zoo více než půl tuny dýní všech tvarů a barev. Během...

23. října 2025  13:58,  aktualizováno  25. 10. 21:02

V jezírku v Plzni byl mrtvý muž, zřejmě bezdomovec; koroner nezjistil cizí vinu

Mrtvého člověka našli dnes odpoledne lidé na hladině Košuteckého jezírka na severním okraji Plzně. Koroner nezjistil na jeho těle známky cizího zavinění smrti....

25. října 2025  19:26,  aktualizováno  19:26

Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

25. října 2025  20:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Po srážce vlaku s člověkem stojí provoz na trati mezi Žďárcem u Skutče a Chrastí

Kvůli srážce vlaku s člověkem je zastaven provoz na regionální trati mezi Žďárcem u Skutče a Chrastí u Chrudimi. Podle mluvčího krajské policie Tomáše Duba se...

25. října 2025  18:20,  aktualizováno  18:20

Místní referendum ve Vlčkové o kapacitě čističky není platné, přišlo málo voličů

Referendum ve Vlčkové na Zlínsku o kapacitě čistírny odpadních vod a pronájmu či prodeji obecního pozemku není platné, přišlo málo voličů. Výsledky hlasování...

25. října 2025  17:58,  aktualizováno  17:58

Praha, zahrada Kinských.

Pohled na podzimní zahradu Kinských

vydáno 25. října 2025  19:28

Restaurace a pivovar U Fleků

Slavný podnik U Fleků v Křemencově ulici je velmi oblíbený.Byl založen roku 1499.Natáčel se zde také seriál Chalupáři,konkrétně díl Romeo z autobusu.

vydáno 25. října 2025  19:27

Holešovická tržnice

Historické objekty v Holešovické tržnici

vydáno 25. října 2025  19:27

Hlavní nádraží

Klavírista na Hlavním nádraží.

vydáno 25. října 2025  19:26

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Praha-Bubny

Nové nádraží Praha-Bubny.

vydáno 25. října 2025  19:26

Bubenské nábřeží

Tramvaj připomínající 80.výročí Pražského povstání na Bubenském nábřeží.

vydáno 25. října 2025  19:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.