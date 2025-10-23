Do akce Dýňové hody se letos zapojí 18 druhů zvířat, od slonů a hrochů přes surikaty až po ďábly medvědovité či velké želvy.
Každý den čeká na návštěvníky trochu jiný program. Přesné časy a místa krmení lze sledovat v mobilní aplikaci Zoo Praha, která zobrazí i mapu expozic.
Dýně jako hračka i pochoutka
Zoo připravila desítky druhů dýní – špagetové, máslové, marble či hokkaido. Některé z nich budou plněné masem nebo zeleninou, jiné poslouží jako schovka na pamlsky či hračka.
Program dýňových hodů v Zoo Praha 2025
Sobota 25. října
Neděle 26. října
Program na další dny najdete na zoopraha.cz.
Program v botanické zahradě
Během podzimních prázdnin můžete vyrazit také do trojské botanické zahrady, kde se koná tradiční výstava dýní. Letos se nese ve strašidelném duchu a už před několika dny proměnila zahradu v pohádkový les plný čarodějnic, pavouků, bludiček a dalších bytostí z říše fantazie. Originální dýňová aranžmá připravili studenti České zahradnické školy Mělník pod vedením Petry Křížové ve spolupráci se zahradníky botanické zahrady.
Výstavu tradičně doplňuje víkendový program. Na víkend 25.–26. října je připraveno dlabání dýní. Celou výstavu zakončí 31. října večerní lampionový průvod zahradou a halloweenská oslava pro malé i velké návštěvníky.
Praktické informace
- Výstava probíhá až do 2. listopadu v expozici Ornamentální zahrady a v expozici Les. Mapu instalací najdete ZDE.
- Otevírací doba botanické zahrady v říjnu: denně 9.00–19.00
- Výjimečně prodloužená otevírací doba v sobotu 1. a v neděli 2. 11. - do 19.00 (namísto 16.00)!
- O prvním listopadovém víkendu (1.–2. 11.) rozzáří v podvečerních hodinách zahradu nasvícené dýňové instalace.