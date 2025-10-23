Podzimní prázdniny v Praze 2025: Roztomilá likvidaci dýní a strašidelná krása v Troji

Marek Hýř
Marek Hýř
  13:58
Zoo Praha chystá oblíbené Dýňové hody, které potěší nejen zvířata, ale také návštěvníky. Od soboty 25. do středy 29. října dostanou obyvatelé zoo více než půl tuny dýní všech tvarů a barev. Během podzimních prázdniny můžete vyrazit i do trojské botanické zahrady.
Psi pralesní obdrží dýně v sobotu a pondělí.

Psi pralesní obdrží dýně v sobotu a pondělí. | foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Pro velké želvy jsou samotné dýně potravou.
Sloni si s dýněmi hrají a také je ochutnávají.
Vombati dostanou dýně v neděli 26. října.
Oblíbené surikaty naleznou v dýních hmyz.
5 fotografií

Do akce Dýňové hody se letos zapojí 18 druhů zvířat, od slonů a hrochů přes surikaty až po ďábly medvědovité či velké želvy.

Každý den čeká na návštěvníky trochu jiný program. Přesné časy a místa krmení lze sledovat v mobilní aplikaci Zoo Praha, která zobrazí i mapu expozic.

Dýně jako hračka i pochoutka

Zoo připravila desítky druhů dýní – špagetové, máslové, marble či hokkaido. Některé z nich budou plněné masem nebo zeleninou, jiné poslouží jako schovka na pamlsky či hračka.

Pro velké želvy jsou samotné dýně potravou.

Program dýňových hodů v Zoo Praha 2025

Sobota 25. října

  • 10.00 hrabáči kapští – Africký dům
  • 10.45 surikaty – Africký dům
  • 13.00 pekariové Wagnerovi – Pláně
  • 13.30 hroši obojživelní – Pavilon hrochů
  • 14.00 sloni indičtí – Údolí slonů
  • 14.30 ďáblové medvědovití – Darwinův kráter
  • 15.00 psi pralesní – Napříč kontinenty

Neděle 26. října

  • 10.00 hrabáči kapští – Africký dům
  • 10.45 surikaty – Africký dům
  • 13.00 pekariové Wagnerovi – Pláně
  • 13.30 hroši obojživelní – Pavilon hrochů
  • 14.00 vombati obecní – Darwinův kráter
  • 15.00 hutie kubánské – Napříč kontinenty
  • 15.30 nestoři kea – Rákosův pavilon

Program na další dny najdete na zoopraha.cz.

Program v botanické zahradě

Během podzimních prázdnin můžete vyrazit také do trojské botanické zahrady, kde se koná tradiční výstava dýní. Letos se nese ve strašidelném duchu a už před několika dny proměnila zahradu v pohádkový les plný čarodějnic, pavouků, bludiček a dalších bytostí z říše fantazie. Originální dýňová aranžmá připravili studenti České zahradnické školy Mělník pod vedením Petry Křížové ve spolupráci s našimi zahradníky.

Výstavu tradičně doplňuje víkendový program. Na víkend 25.–26. října je připraveno dlabání dýní. Celou výstavu zakončí 31. října večerní lampionový průvod zahradou a halloweenská oslava pro malé i velké návštěvníky.

Praktické informace

  • Výstava probíhá až do 2. listopadu v expozici Ornamentální zahrady a v expozici Les. Mapu instalací najdete ZDE.
  • Otevírací doba botanické zahrady v říjnu: denně 9.00–19.00
  • Výjimečně prodloužená otevírací doba v sobotu 1. a v neděli 2. 11. - do 19.00 (namísto 16.00)!
  • O prvním listopadovém víkendu (1.–2. 11.) rozzáří v podvečerních hodinách zahradu nasvícené dýňové instalace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky





23. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52





Kostel Panny Marie Sněžné

U Kostela Panny Marie Sněžné probíhá instalace uměleckých děl.

vydáno 23. října 2025  16:43

Dobřichovice u Prahy

Oběd.

vydáno 23. října 2025  16:42

Praha

Kamelot s Metrem v centru Prahy.

vydáno 23. října 2025  16:42

