Žádná autobusová linka veřejné dopravy nesmí ani do jediného z tunelů Městského okruhu. Dopravní výbor zastupitelstva v čele s tehdejším náměstkem pro dopravu Petrem Dolínkem to chtěl před sedmi lety změnit. Dočasné opatření, které by busům umožnilo vjezd do Strahovského tunelu, se však nakonec protlačit nepodařilo. Nyní je vítaná zkratka opět na stole. A tentokrát má k realizaci blíže než kdy dřív.