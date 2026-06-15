Pirátů sice po Vltavě moc nepluje, přesto se Podolí na jedno odpoledne promění v místo plné dobrodruhů. Děti i dospělí si ve středu 17. června vyzkoušejí rodinnou strategickou hru, při níž budou obchodovat, plnit úkoly a pátrat po ukrytém pokladu.
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Rozmanité úkoly
„Účastníci se stanou členy námořních posádek a vydají se na dobrodružnou výpravu inspirovanou zámořskými objevy,“ prozrazuje ředitel podolské základky Jiří Faltus. Doplňuje, že kolem školy se budou plnit nejrozmanitější úkoly, získávat cenné artefakty a bude se i obchodovat. Přitom se budou sbírat indicie, které soutěžící dovedou až k vytouženému pokladu.
Pro všechny generace
Hra je určena jak dětem, tak i jejich dospělému doprovodu. Soutěžit mohou rodinné týmy i skupiny dětí. „Doporučený věk pro samostatnou účast je od 10 let, mladší děti by měly být součástí týmu s dospělým nebo staršími kamarády,“ uvádí ředitel. Upozorňuje, že registrace začne v 16:30, samotná hra pak odstartuje o půl hodiny později.
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Startovné bude činit 100 korun za tým, na účastníky bude čekat též drobné občerstvení.
Zábava, která pomáhá
Pirátská akce nemá pouze soutěžní rozměr. Výtěžek ze startovného poputuje prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy na podporu žáků a školních aktivit.
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Organizátoři věří, že se podaří spojit příjemné s užitečným. Rodiny si užijí odpoledne plné napětí, spolupráce a zábavy, zatímco škola získá prostředky na další projekty pro děti.
A kdo ví? Možná právě vaše posádka rozluští všechny indicie jako první a odnese si poklad domů.