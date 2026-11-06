Poklady za miliardy, královské svatby i useknutá ruka. Poznejte jinou tvář Prahy

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:30
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Klášter minoritů

Klášter minoritů | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Pracovní stůl bankéře Jaroslava Preisse
Kopie pohřební koruny krále Přemysla Otakara II.
Řez bazilikou svatého Jakuba
Interiér kláštera
10 fotografií
Jen pár kroků od rušných turistických tras leží téměř 800 let starý klášterní areál, který býval jedním z nejvýznamnějších míst českého království. Dnes láká na vzácné historické předměty, výstavu věnovanou Gustavu Klimtovi, románské sklepení i legendy, které přežily staletí.

Teoretická cena Věstonické venuše se blíží miliardě korun, bývá pojištěna na sto milionů. Artefakty, které byly nedávno k vidění v rámci výstavy Císařské dědictví v Klášteře minoritů Praha na Starém Městě, měly přitom podle uváděných údajů v rámci celé sbírky hodnotu dvou miliard korun. I to dokládá mimořádný historický a kulturní význam místa, téměř osm set let historie. Nový život léta uzavřenému areálu vdechla Helena Kohoutová, zakladatelka Podnikatelské platformy Helas. Je to náš tip na výlet do Prahy a na seznámení i s jinými místy než běžnými turistickými cíli jako Pražský hrad či Karlův most.

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Byla hodnota vystavovaných předmětů opravdu vysoká?
Ano, jednalo se skutečně o mimořádně cennou kolekci. Výstava Císařské dědictví přiblížila osobní předměty posledního čínského císaře Pchu I. V klášteře jsme však představili i další významné historické předměty mimořádné hodnoty, z nichž některé byly úzce spojené s českými panovníky a jejich dvorem. Na výstavu Korunovační klenoty lucemburských panovníků navázala expozice Magičtí Lucemburkové – Fragmenty knihovny Václava IV., která nabídla jedinečný pohled do světa středověké knižní tvorby.

Helena Kohoutová

Čím byla knihovna Václava IV. tak pozoruhodná?
Ve své době patřila k nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším evropským královským knihovnám. Podle historických pramenů byla druhou největší v Evropě, hned po knihovně francouzského krále Karla V. zvaného Moudrý. Její osud byl poznamenán husitskými bouřemi, během nichž se původní knihovní fond postupně přesunul do různých sbírek. Přesto se část vzácných svazků dochovala.

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

V Korunovačním sále jsou teď k vidění obrazy mimořádného umělce Gustava Klimta. To ale originály nejsou.
Ne, jde o velmi přesné kopie nejznámějších obrazů tohoto významného představitele vídeňské secese. Pocházejí ze soukromé sbírky Jana Hykrdy, který je pro výstavu Pocta Gustavu Klimtovi zapůjčil. Kopie zachovávají původní rozměry i autentickou barevnost obrazů a umožňují návštěvníkům prohlédnout si zblízka tvorbu umělce, jenž proslul osobitou symbolikou, dekorativností, smyslnými portréty a především svou slavnou „zlatou érou“, kdy do svých pláten vkládal skutečné plátky zlata.

Čím je klášter výjimečný?
Klášter byl založen roku 1232 českým králem Václavem I. a je nejstarším františkánským klášterem ve střední Evropě. V minulosti představoval nejrozsáhlejší klášterní areál v českých zemích a pro svůj význam bývá námi označován také jako druhý Pražský hrad. Jeho historie je úzce spjata s českými panovníky, především s Přemyslovci a Lucemburky. Právě zde se na počátku 14. století konala svatební hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, která symbolicky předznamenala nástup Lucemburků na český trůn. S klášterem je spojován také jejich syn Karel IV., který se zde pravděpodobně narodil. Pro zajímavost, v roce 1577 tu byl dočasně pohřben také císař Maxmilián II. Důležitou roli hrávala také poloha kláštera. V jeho bezprostředním sousedství se totiž nacházel Ungelt, významné obchodní a celní centrum středověké Prahy. S historií kláštera jsou spojeni rovněž zdejší řezníci, kteří jej v dobách nepokojů opakovaně pomáhali uchránit před pleněním.

Klášter minoritů je oázou klidu v centru Prahy.

Co máte na mysli, když o klášteře mluvíte jako o společensko-kulturním centru? Další Anežský klášter nebo Národní galerie?
Cílem je nabídnout návštěvníkům mnohem více než jen prohlídku historické památky. Otevřeli jsme a postupně zpřístupňujeme další části areálu, které dříve nebyly běžně přístupné veřejnosti. Nyní zde návštěvníci najdou originální tematické výstavy, prohlídky, koncerty i další zajímavosti. Historické prostory zároveň slouží k pořádání společenských a firemních akcí a je možné si je pronajmout pro nejrůznější příležitosti. Velmi důležité je pro mě zachovat jedinečný charakter místa.

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Máte ke klášteru osobní vztah?
Klášter sice dlouhá léta nesloužil veřejnosti v podobě, v jaké ho známe nyní, můj vztah k tomuto místu je ale dlouhodobý a do určité míry souvisí s hudbou. Moje babička byla sbormistryní a varhanicí, takže hudba u nás měla přirozeně důležité místo. Sama jsem v mládí zpívala a nějakou dobu jsem si dokonce myslela, že se zpěvu budu věnovat profesionálně. Zpívala jsem i v bazilice svatého Jakuba, který ke klášteru patří, a možná právě díky tomu jsem si ke zdejšímu prostředí vytvořila osobní vztah.

Řez bazilikou svatého Jakuba

Součástí prohlídkové trasy je i románské sklepení. Jakou roli mělo v minulosti?
V minulosti sloužilo například k uchovávání cenností z baziliky v dobách nepokojů. V nedávnější době zde fungoval výtvarný ateliér s keramickou pecí. Postupem času však prostory ztratily své využití a postupně se na ně pozapomenulo. Zajímavé je také jejich stavební řešení. To, co nyní vnímáme jako sklepení, mohlo být původně přízemím. Úroveň pražských ulic se totiž v průběhu staletí postupně zvyšovala, mimo jiné kvůli navážkám a opakovaným povodním. Nasvědčovat tomu mohou i některé výklenky, jež mohly původně souviset se vstupy.

Pracovní stůl bankéře Jaroslava Preisse
Kopie pohřební koruny krále Přemysla Otakara II.
Řez bazilikou svatého Jakuba
Interiér kláštera
10 fotografií

Klášter je opředen řadou legend a zajímavých příběhů, neunikl ani pozornosti filmařů a literátů. Které zajímavosti byste návštěvníkům připomněla?
Natáčela se zde například část slavného televizního seriálu Hříšní lidé města pražského, konkrétně epizoda Svědomí. Velmi známá je také legenda o useknuté ruce zloděje, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout v bazilice. Podle vyprávění se zloděj pokusil ukrást cennost z kostela, ale socha Panny Marie ho přistihla a pevně sevřela jeho ruku. Protože se ji nepodařilo uvolnit, musela být nakonec useknuta a dodnes zde zůstává jako připomínka této legendy. Bazilika svatého Jakuba má také zajímavou literární souvislost s Jaroslavem Foglarem a jeho legendárními Rychlými šípy a příběhem Záhada hlavolamu. Bazilika je pozoruhodná nejen svými legendami a příběhy, ale také mimořádnou uměleckou výzdobou. Chci připomenout, že se zde nachází unikátní soubor pozoruhodných obrazů barokního malíře Petra Brandla patřící k mimořádným kolekcím jeho děl na jednom místě.

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