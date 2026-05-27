Představte si situaci. Přijedete k okénku takzvaného drive-thru, které je obvykle k nalezení u poboček restaurací s rychlým občerstvením. Objednáte si jídlo s sebou, tedy do auta, zaplatíte a čekáte. Protože ale příprava vaší objednávky trvá o něco déle a blokovali byste ve frontě řidiče za vámi, pošle vás personál restaurace zaparkovat stranou na místa k čekání přímo určená. Potud vše v pořádku. Problém ovšem může nastat v momentě, kdy se oněmi instrukcemi slepě řídíte, aby vám následně na okénko zaklepal strážník s pokutovým bločkem v ruce. Zní to neuvěřitelně? Podle několika čtenářů deníku Metro nejde u pobočky McDonald’s u Strakonické ulice v Praze 5 o žádnou fikci.
„Zaměstnanci Mekáče mě, ale i další řidiče, konkrétně na parkovišti u pobočky u smíchovského nádraží, posílají s autem čekat na stání pro invalidy. Stalo se mi to hned několikrát. A i když chápu, že jde nejspíš o nedorozumění a mají na mysli k čekání přímo určená parkovací místa hned vedle, stejně by mě zajímalo, zda nejde o nějakou místní výjimku ze zákona,“ upozornil deník Metro čtenář Marek Černý.
Ani na minutku
Za neoprávněné stání na místě pro osoby s omezenou schopností pohybu hrozí každému řidiči bez rozdílu pokuta až deset tisíc korun ve správním řízení, dva trestné body a klidně i nucený odtah. Na místě pak může strážník po řidiči žádat pokutu ve výši dva a půl až tři a půl tisíce korun.
„Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. To platí samozřejmě i na parkovišti u McD na Strakonické,“ vysvětluje pro deník Metro mluvčí pražských strážníků Zdeněk Modálek.
„V případě, že na místě zastaví vozidlo bez řádného označení a strážník je na místě, nebo je toto vozidlo strážníkům oznámeno, řeší ho dle zákona,“ dodává Modálek s tím, že je přestupkem třeba i jen krátké zastavení bez oprávnění. Zákon délku stání jako takovou neřeší.
Nedorozumění, přeplněná čekačka a hra s čísly
Situace, které mají u zmiňované pobočky McD pravidelně nastávat, jsme pochopitelně řešili i s vedením tohoto oblíbeného řetězce rychlého občerstvení. Ještě předtím jsme si však ověřili, jak to na místě skutečně vypadá. A opravdu, na poměrně malém parkovišťátku naleznete bezprostředně po odjezdu od výdejního okénka šest vyhrazených parkovacích míst vedle sebe. Dvě nejbližší jsou určena invalidům, další čtyři pak zákazníkům McD. Zda si je možné tato stání mezi sebou snadno poplést, je otázkou. Personál restaurace při instruktáži moc konkrétní nebyl. Poslal nás pouze na čekačku, a to v momentě, kdy byla všechna McD stání plná. Dopadlo to tak, že jsme na místě pro invalidy málem skončili také.
„Provoz McDrive je nastaven tak, aby byl co nejplynulejší pro všechny zákazníky. Pokud příprava objednávky trvá déle, požádáme zákazníka o krátké vyčkání na parkovišti a objednávku mu následně doneseme přímo k autu. U restaurace na Strakonické jsou kromě běžných parkovacích míst k dispozici také tři jasně vyznačená místa určená pro krátkodobé parkování zákazníků McDrive (drive-thru v McD, pozn. redakce). Místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením jsou určena výhradně k tomuto účelu a jejich využívání ostatními zákazníky je v rozporu i s našimi standardy,“ vysvětluje pro deník Metro ředitelka komunikace McD pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu Alesia Mudzhyri.
Ne vždy nás poslouchají
Na místě je podle ní přítomen také pracovník externí agentury, který dohlíží na parkoviště a snaží se zákazníky směrovat na správná parkovací místa. Tuto skutečnost může deník Metro rovněž potvrdit. Na čem se ale neshodneme, je počet míst pro zákazníky McD. My jsme napočítali čtyři.
„Zároveň posilujeme komunikaci ze strany obsluhy, aby byli zákazníci vždy jasně nasměrováni na místa k tomu určená. V praxi se však někdy stává, že zákazníci tato doporučení ne vždy následují, což může mít vliv na vznik podobných situací i přes nastavená opatření. I přesto budeme nadále hledat způsoby, jak organizaci provozu i komunikaci dále zlepšovat,“ doplňuje Mudzhyri.
Jak to mají jinde