Krátce poté, co o Štědrém dni věžní hodiny na Staroměstské radnici odbijí jedenáctou, začne na jednom z nejkrásnějších tuzemských náměstí pod ní tradičně rozlévat Pražanům rybí polévku primátor Bohuslav Svoboda. Ve stejný čas se do této bohulibé činnosti pustí i další politici v ostatních městských částech.

K ochutnání bude polévka, stejně jako tomu bylo v předchozích letech, připravená bude od 11 hodin do vydání zásob. | foto: TAIKO

„Vánoce mají smysl tehdy, když je můžeme prožít společně. I drobné gesto může znamenat hodně,“ komentuje rozlévání polévky primátor Svoboda.

Polévka s koňakem

Na Staroměstském náměstí se jí rozdají dva tisíce porcí z patnácti set kilogramů surovin a ochutnat ji může každý, kdo od jedenácti přijde. Tedy nejen lidé bez domova a potřební, ale i návštěvníci vánočních trhů. Polévku vaří tým kuchařů společnosti Taiko několik let podle originálního receptu. Kuchaři do ní zpracují dvě stě šedesát kilogramů kaprů z českých rybníků, sto třicet kilogramů zeleniny, zejména mrkve, celeru a petržele, čtyřicet kilogramů cibule, devadesát kilogramů hladké mouky, šedesát pět kilogramů másla a šedesát litrů smetany.

„Nechybí originální koňak a karamel pro zvýraznění chuti ani osmažené krutony na másle,“ uvedli zástupci společnosti Taiko, jež v centru Prahy organizuje a provozuje vánoční trhy.

Na polévce si lidé budou moci o Štědrém dni pochutnat také na Kampě, kde ji budou zástupci radnice podávat od jedenácti hodin a od čtrnácti hodin se pak bude podávat i na náměstí Republiky. Kromě toho bude radnice Prahy 1 pořádat oběd s osamělými seniory v Malostranské besedě. O den dříve, 23. prosince, se bude polévka rozlévat od 13.30 do šestnácti hodin před centrem Eden ve Vršovicích.

Klementinum i botanická

Na Štědrý den mohou lidé v Praze navštívit i některé místní památky a muzea a botanickou či zoologickou zahradu, jejímž zvířatům mohou donést jídlo. Pro veřejnost budou 24. prosince otevřené například památky, které spravuje městská firma Prague City Tourism. Od devíti do patnácti hodin si lidé budou moci prohlédnout Staroměstskou radnici s orlojem nebo Klementinum, od deseti do 14.30 bude přístupná Prašná brána či pražské věže a od deseti do patnácti hodin Petřínská rozhledna.

Od devíti do čtrnácti bude otevřená i botanická zahrada v Troji, kde jsou vedle jehličnanů a stálezelených stromů nyní k vidění třeba cesmíny, hlohyně, dřišťál s červenými, oranžovými a žlutými plody, kuličky krásnoplodek a zimní květy vilínů, jasmínu nahokvětého či kaliny. Otevřená bude i vinotéka sv. Kláry nebo Café Ornament.

Jablíčka pro zvířata

O Štědrém dni mohou lidé od devíti hodin zavítat rovněž do zoologické zahrady, a to za zlevněné vstupné. To bude po dobu vánočních prázdnin od pondělí 22. prosince do neděle 4. ledna činit sto korun, běžně přitom dospělí platí 330 korun. Děti do patnácti let budou mít na Štědrý den vstup za korunu. Lidé navíc mohou v tento den přinést zvířatům krmivo, které jim dají chovatelé v následující dny. Sběrné místo bude u hlavního vchodu.

„Zvířata zejména ocení mrkev a jablka, případně nesladké suché pečivo,“ uvedli zástupci zahrady.

Pavilony se zvířaty se zavřou na Štědrý den ve čtrnáct hodin, návštěvníci ale budou moci v areálu zoo zůstat do šestnácti hodin. Pražané mohou o svátečním dni zavítat také na hlavní vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí. Tamní stánky budou otevřené od deseti do čtrnácti hodin.

Za uměním pak mohou jít lidé v Praze od deseti do patnácti hodin třeba do Musea Kampa a od devíti do čtrnácti hodin bude otevřeno Muzeum MHD.

