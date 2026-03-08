Nasazení jednotky ED250 Pendolino je součástí schvalovacího procesu pro provoz v Česku. Zároveň půjde o historicky první případ, kdy se polské Pendolino objeví v pravidelném provozu mimo území Polsko.
„Našim cestujícím nabídneme jedinečný zážitek vyzkoušet to nejlepší, co polská železnice nabízí. Zároveň tím pomůžeme polským kolegům se schvalovacím procesem,“ uvedl generální ředitel České dráhy Michal Krapinec.
Rychlost až 200 kilometrů za hodinu
Soupravy ED250 vyrobila společnost Alstom. Polský dopravce jich mezi lety 2011 a 2014 pořídil dvacet. Vlak se skládá ze sedmi vozů, měří téměř 190 metrů a nabízí 402 míst k sezení. V Polsku může jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu, na českých tratích je schválen maximálně na 160 km/h.
Zkušební provoz s cestujícími naváže na testovací jízdy, které se v Česku uskutečnily na podzim roku 2025. Pendolino bude jezdit z Bohumína přes Ostrava, Olomouc a Pardubice do Prahy. Během tří měsíců by mělo na českých tratích ujet zhruba 60 tisíc kilometrů.
Rezervace je nutná
Cestující ho podle dopravce nejčastěji potkají na spojích SC 511 z Prahy do Bohumína a SC 516 v opačném směru. Platit budou stejné podmínky jako u ostatních vlaků kategorie SuperCity, tedy včetně povinné rezervace místa.
Ve vlaku bude český palubní personál, restaurační služby ale zajistí polská společnost WARS. Cestující tak budou moci ochutnat i speciality polské železniční gastronomie.