Pražané se s první fází kampaně setkají do konce letošního roku v digitálních médiích, na sociálních sítích, v tisku i na outdoorových plochách. Následně se kampaň bude dále rozvíjet prostřednictvím dalších aktivit.
Kampaň navazuje na úsilí města pomoci těm, kdo se potýkají s duševními obtížemi. Její součástí je otevřený dialog o duševním zdraví, sdílení příběhů lidí, kteří podobnými obtížemi prošli, a praktické ukázky, kam se mohou Pražané obrátit s konkrétní potřebou pomoci. Na webu pomocnadosah.cz je nově k dispozici přehled 33 kontaktů na odborníky i podpůrné organizace.
Pomoc bez studu a předsudků
„Naším cílem je, aby se nikdo nebál nebo nestyděl říct si o pomoc, když ji potřebuje. Kampaň Pomoc je na dosah má lidem dodat odvahu udělat první krok. Protože pomoc skutečně existuje, jen o ní musíme víc mluvit a vědět, kam se obrátit. Praha přitom nezůstává jen u slov – jako první kraj v republice jsme spustili nový modul duševního zdraví v aplikaci Záchranka, otevřeli jsme také první Centrum perinatální duševní péče a budujeme síť center a služeb, která propojuje odbornou, komunitní i krizovou pomoc. Chceme, aby pomoc byla dostupná pro každého, kdo ji potřebuje – rychle, s respektem a bez předsudků,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.
Do kampaně se zapojují i městské a neziskové organizace, které poskytují poradenské a podpůrné služby. „Na začátku letošního roku vznikla příspěvková organizace hlavního města Prahy Zahrada pro duši, jejímž posláním je vybudovat síť komplexní péče o duševní zdraví Pražanů. Zahrada pro duši nyní spojuje řadu center, která mají bohaté zkušenosti s pomocí pro děti a adolescenty, v loňském roce také vzniklo unikátní Centrum perinatální duševní péče, které se jako jediné v republice specializuje na pomoc a podporu žen v těhotenství a po porodu. Zaměřujeme se také na destigmatizaci a vzdělávání, protože předsudky často mohou bránit lidem, aby vyhledali efektivní pomoc včas. Síť péče chceme dále rozšiřovat, aby byla rychle dostupná opravdu pro všechny, kdo ji potřebují,“ uvádí ředitelka příspěvkové organizace Zahrada pro duši Markéta Školoudová.
Kůže jako zrcadlo duše
Čtyři skupiny
Celou kampaň provází symbolika kůže jako metafora psychického stavu. Vizuály s titulky jako „A co tvoje vrásky na duši?“, „Myslíš, že máš hroší kůži?“ nebo „Taky bys vyskočila z kůže?“ připomínají, že psychické potíže se nemusí navenek projevit, a přesto mohou výrazně ovlivnit každodenní život.
Jak upozorňuje řada odborníků, průzkumů i statistik, přibývá duševních obtíží zejména u dětí a adolescentů. „V posledních 6 letech sledujeme výrazný nárůst hospitalizovaných dětí a adolescentů na dětských psychiatrických odděleních. Zejména ve věkové kategorii 13–18 let. Je patrné, že neřešené problémy dětí a adolescentů můžou vyústit do sebevražedného nebo sebepoškozujícího jednání. Suicidální pokus může být projevem závažného duševního onemocnění, voláním o pomoc, ale i rizikovým jednáním adolescenta jako reakce na závažný stres či šikanu,“ doplňuje Michal Považan, primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice.
To, jak důležitá je multidisciplinární pomoc, její rychlé vyhledání a osvěta veřejnosti, potvrzuje Kamil Rain, peer specialista Institutu Zahrady pro duši: „Když jsem se v roce 2001 vrátil ze zahraničí, začaly u mě panické ataky a silné úzkosti. Postupně přerostly do depresivních a manických stavů. Byl to šok – pro mě i moje blízké. Následovalo několik hospitalizací a dlouhé roky, kdy jsem měl pocit, že se můj život zastavil. Díky tehdy již existující multidisciplinární podpoře psychiatrů, sester, psychoterapeutů, sociálních pracovníků a podpoře rodiny jsem se zotavil. Cesta zpět do života ale nebyla rychlá. Bez podpory rodiny, přátel, kolegyň a otevřeného přístupu společnosti bych měl mnohem menší možnosti a možná bych žil v izolaci – stejně jako lidé, kteří se denně setkávají s předsudky a odmítnutím jen proto, že mají zhoršené duševní zdraví. Proto jsou peer podpora a destigmatizace zásadní. Pomáhají lidem najít odvahu, požádat o pomoc a otevírají cestu k lepšímu životu.“
Rostoucí počet dětí s psychickými obtížemi
Na mladou generaci se kampaň obrací také prostřednictvím influencerů, mezi které patří i Gábi Švejdová. K tématu připojuje: „Jsem ráda, že dnes už není duševní zdraví tak velké tabu a že existuje více možností, jak si říct o pomoc. Je důležité nebát se o svých pocitech mluvit, i když navenek vypadáme v pořádku.“
„Téma podpory duševního zdraví jsem si dala jako svoji prioritu a o to víc si vážím, že v tom nejsem sama. Podporují mě v tom i kolegové v Radě a mám kolem sebe skvělé odborníky z praxe, kteří táhnou za jeden provaz. Společně chceme, aby Praha byla městem, kde se o duševním zdraví nemlčí a kde je pomoc opravdu dostupná každému, kdo ji potřebuje. Nejde jen o projekty nebo kampaně, ale o skutečnou změnu přístupu. Chceme, aby lidé věděli, že na to nejsou sami, a zároveň cítit jistotu, že město stojí při nich a vytváří podmínky, aby každý mohl získat potřebnou podporu,“ dodává na závěr náměstkyně primátora Udženija.