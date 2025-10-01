Poplach v Praze: U stanice Prosek našli minu, policie uzavřela Vysočanskou estakádu

Autor: ČTK, Metro.cz, iDNES.cz
  16:16
Policisté dnes před polednem obousměrně uzavřeli estakádu na Vysočanské ulici v Praze 9, která spojuje Prosek a Vysočany. Důvodem bylo prověřování nálezu miny, která však podle pyrotechnika není funkční. Kvůli zásahu jezdily autobusy MHD odklonem.
Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9 kvůli pravděpodobnému nálezu miny....

Opatření se týkala okolí zastávky MHD Nad Jetelkou, kde byl předmět nalezen v porostu, poblíž stanice metra Prosek. Na místě byly všechny složky IZS.

„Je vyznačený bezpečnostní perimetr a ulice je obousměrně uzavřená,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. „Evakuace nařízena nebyla.“

Předmět prozkoumal přivolaný pyrotechnik. „Jedná se o delaborovanou, tedy nefunkční minu. Opatření na místě končí a provoz je obnoven,“ sdělili policisté na síti X okolo 12:40.

Uzavírka se podle Hrdiny týkala úseku od nájezdu z Prosecké ulice až po křižovatku s ulicemi Jandova a Ke Klíčovu. „Nahoře i dole je policie a otáčí auta. Nejezdí tam vůbec nic. Policisté upozorňují lidi, ať zůstanou doma a nevycházejí,“ popsal situaci z místa reportér iDNES.cz.

Autobusy MHD 136, 152, 177, 183, 195 a 375 kvůli opatřením zhruba hodinu jezdily odklonem a zastávku Nad Jetelkou neobsluhovaly.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Nálezy munice nejsou v Česku neobvyklé. Minulý týden se u střelnice v olomoucké části Černovír se našlo víc než 750 kilogramů munice. Pyrotechnici menší střelivo z období od první republiky na místě odpálili, větší kusy odvezli k odbornému zlikvidování.

V hlavním městě zase v červenci na Vltavě plaval dělostřelecký granát. Pyrotechnik ho odvezl k bezpečné likvidaci.

1. října 2025  16:51,  aktualizováno  16:51

