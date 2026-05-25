Práce na nové petřínské lanovce vstupují do další důležité fáze. Technici v těchto dnech ladí dopravní a řídicí systém obou vozů. Tento týden čekají lanovku ověřovací jízdy zaměřené hlavně na brzdový systém. Celý proces vyvrcholí takzvanými zábrzdnými zkouškami.
Pokud se vše obejde bez komplikací, budou následovat povolovací procesy a získání průkazů způsobilosti pro oba vozy. Poté začne zkušební provoz bez cestujících. První lidé by se podle současných plánů mohli svézt už letos v září.
Nejezdí už rok a půl
Petřínská lanovka je mimo provoz od září 2024. Problémy způsobily silné deště, které výrazně zhoršily stav tratě. Místo dílčích oprav tak přišla kompletní rekonstrukce celé dráhy.
Velkou pozornost budí i samotná podoba nových vozů. Jejich design navrhla česká designérka Anna Marešová, která vsadila na moderní vzhled i výrazné detaily. Když se kabinky na trati budou míjet, „mrknou“ na sebe. Část veřejnost ale kritizuje její prosklené boky a střechu. Někteří lidé se bojí, že v kabince bude v létě velké vedro.
Mimochodem, sama Marešová dnes na Instagramu sdílela video z testů lanovky a příspěvek doplnila popiskem: „What a moment. First time naked.“ (To byl ale moment. Poprvé nahé.)
