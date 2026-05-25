Brzdí? Novou petřínskou lanovku testují už bez ochranných fólií. Kdy se svezou cestující?

Marek Hýř
  10:52aktualizováno  15:45
Na Petříně se znovu něco děje. Nové vozy lanovky už vyjely na trať. A tentokrát v plné kráse, bez ochranných fólií a montážních obalů. Praha tak dostala první pořádný pohled na to, jak bude obnovená atrakce vypadat při ostrém provozu.
Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100.

Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100. | foto: ROPID

Podobu nových vozů navrhla designérka Anna Marešová.
Nová lanovka na Petřín má prosklené boky i střechu.
Práce na nové petřínské lanovce vstupují do další důležité fáze. Technici v těchto dnech ladí dopravní a řídicí systém obou vozů. Tento týden čekají lanovku ověřovací jízdy zaměřené hlavně na brzdový systém. Celý proces vyvrcholí takzvanými zábrzdnými zkouškami.

Pokud se vše obejde bez komplikací, budou následovat povolovací procesy a získání průkazů způsobilosti pro oba vozy. Poté začne zkušební provoz bez cestujících. První lidé by se podle současných plánů mohli svézt už letos v září.

Nejezdí už rok a půl

Petřínská lanovka je mimo provoz od září 2024. Problémy způsobily silné deště, které výrazně zhoršily stav tratě. Místo dílčích oprav tak přišla kompletní rekonstrukce celé dráhy.

Velkou pozornost budí i samotná podoba nových vozů. Jejich design navrhla česká designérka Anna Marešová, která vsadila na moderní vzhled i výrazné detaily. Když se kabinky na trati budou míjet, „mrknou“ na sebe. Část veřejnost ale kritizuje její prosklené boky a střechu. Někteří lidé se bojí, že v kabince bude v létě velké vedro.

Mimochodem, sama Marešová dnes na Instagramu sdílela video z testů lanovky a příspěvek doplnila popiskem: „What a moment. First time naked.“ (To byl ale moment. Poprvé nahé.)

25. května 2026 v 12:25, příspěvek archivován: 25. května 2026 v 15:38
Vozí turisty i studenty

  • Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím. Nabízí nevšední výhled na město a zájemce vyveze k Petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně.
  • Je také součástí pražské MHD, kterou využívají například studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, dětská hřiště nebo zahrady a sady na Petříně.
