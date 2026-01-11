Na scéně představení Runners dominuje obří běžecký pás, po kterém performeři běží, padají, pomáhají si a znovu vstávají. Beze slov vyprávějí příběh o dnešní době, kdy máme pocit, že musíme pořád držet tempo. Představení kombinuje nový cirkus, tanec, akrobacii a živou hudbu, která vzniká přímo na jevišti z rytmu běhu a dechu.
Runners není jen vizuálně působivá podívaná, ale i pozvání ke zpomalení – alespoň na chvíli v hledišti. Nabízí silný zážitek, po kterém si možná položíte otázku: kam vlastně běžíme?
Dorazte zpomalit
„Pro mě samotnou je představení vždy taková terapie sama se sebou. Skrz pohyb, ale i pointy a metafory, které nese, mě vždy postaví před konkrétní věc, kterou zrovna řeším. Diváci by se na Runners měli přijít podívat hlavně pro to, aby si na chvíli dovolili zpomalit a uvědomili si, že je v pohodě chvíli nic nedělat a vnímat treba jen svůj palec u nohy,“ popisuje svůj vztah k Runners jedna z představitelek Šárka Říhová.
Představení můžete vidět 20.–25. ledna 2026 a v dubnu 2026 v prostoru Jatka78 v pražské Holešovické tržnici.