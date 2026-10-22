V sobotu 31. října nabídne aukce Retro Garáž šest automobilů a sedm motocyklů. A kdo kupovat nehodlá, může si užít napínavou podívanou, při níž o novém majiteli rozhodne poslední příhoz. Třináct strojů má dohromady odhadovanou hodnotu 12 až 15,2 milionu korun.
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Mezi velká lákadla patří mimo jiné Porsche 356 B 1600 Super Coupé z roku 1961 nebo motocykl BMW R63 z roku 1929. Oba stroje mají svůj příběh, který může pokračovat u nového majitele. Retro Garáž pořádá aukci na veletrhu už popáté, celkově půjde o její jednadvacátou dražbu.
Vzácné kousky
Některé dražené exponáty se na českém trhu objevují zřídka, další přicestovaly ze zahraničí. Pro návštěvníky je to příležitost prohlédnout si zblízka stroje, které běžně nepotkají ani na silnici, ani na parkovišti před obchodem. A třeba si mezi nimi najít svého favorita. Dražba nabídne i pořádné napětí.
Porsche, které není v koutě
Oblé tvary, vzduchem chlazený čtyřválec a za volantem zážitek, který moderní auta nenabídnou. Porsche 356 bylo prvním sériovým automobilem značky a dodnes má mezi milovníky sportovních vozů pevné místo. Dražené kupé ve verzi Super má motor o objemu 1,6 litru a výkonu 75 koní. Exemplář ze sbírky investičního fondu Portu Gallery prošel přibližně před čtrnácti lety renovací v Německu. Od té doby ale jen nezdobil garáž. Zúčastnil se zimní jízdy Coppa delle Alpi 2022 i českého podniku 7 Castles Trial. K vozu patří rozsáhlá servisní dokumentace, faktury a kniha jízd. Přihazovat se začne na 1,9 milionu korun, odhad výsledné ceny je 2,8 až 3,3 milionu.
Dvě kola, velká vzácnost
BMW R63 vzniklo v pouhých 794 kusech a vyrábělo se jen jeden rok. Sportovně laděný motocykl se sedmsetpadesátkovým motorem zvládal až 120 km/h. Na stroj z konce dvacátých let působivé tempo. Nabízené BMW bylo zrenovováno zhruba před dvaceti lety v Česku a poté vystaveno v soukromé sbírce.
Před letošní aukcí absolvoval tento unikátní motocykl základní oživovací servis a je opět v chodu. Vyvolávací cena činí 990 tisíc korun, odhad míří na 1,6 až 2,1 milionu korun.
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Živá aukce začne v sobotu 31. 10. v 15.00 v hale 5 areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Stroje si lze předem prohlédnout. Registrovaní dražitelé se zapojí osobně, telefonicky, on-line či prostřednictvím pevného limitu. Ostatním stačí přijít a sledovat, kam se příhozy vyšplhají.