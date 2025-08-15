Léto je období plavek, ale také zmrzlin, limonád a grilovaček. A rozděluje rok na dvě období, neboli hubnutí před létem do plavek a po něm zpátky do džínů. Kde vyplavit endorfiny a přebytečné zásoby?
Nejlepší posilovna v Praze? Nejde jen o cenu
Vždy záleží, jaké máte priority. Některé řetězce jsou cenově dostupnější, zejména v případě dlouhodobého členství, nebo nabízejí zvýhodněné vstupné pro děti a aktivní seniory. Jiné si zakládají na luxusní lokalitě a zařízení, případně nabízejí doplňkové vybavení a služby či wellness, aby péče o tělo a duši byla úplná. Pro noční ptáky hraje rozhodně roli i otevírací doba.
Která z posiloven nabízí wellness nebo nonstop otevírací dobu?
- Max Fitness, Euforie Fitness & Wellness – wellness a další servis nad rámec běžného fitka
- Xplore Fitness, Next Move – nadstandardní zázemí v centru města
- OneGym – nonstop provoz
Tip na levnou posilovnu v Praze:
- Fitness Victory – nejlevnější měsíční a roční členství
- Form Factory – dobrý poměr ceny a výkonu
Fitness centrum pro ženy:
- Fanatic studio na Vinohradech – dámské studio specializované na aktivní relax
- Souladronka – místo na cvičení uprostřed parku Ladronka
Přehled fitness center Praha
Fitness Star
- Lokalita: Chodov
- Ceny: jednorázový vstup 170 Kč, měsíční členství 1 400 Kč; tříměšíční 3 600 Kč; půlroční 6 600 Kč, roční 11 400 Kč, deset vstupů 1 400 Kč, dvacet vstupů 2 600 Kč
- Karta MultiSport: Ano (dále Sodexo Pass, Accor service)
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: zvýhodněné vstupné pro studenty a seniory, flexibilní nabídka bez smluvních závazků, skupinové lekce včetně cvičení pro maminky s dětmi, ping-pong, solárium, bar
Souladronka
- Lokalita: Břevnov
- Ceny: jednorázový vstup 450 Kč, deset vstupů 4 000 Kč, měsíční členství (10 lekcí) 3 800 Kč, tříměsíční (30 lekcí) 10 990 Kč
- Karta MultiSport: Ne
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: Boutique fitness prostor orientovaný na propojení péče o tělo i duši, masáže, intenzivní cvičení – Body Former, Body Work Out, Pilates, Silový trénink, terapie pohybem, ranní power jóga, fyziotrénink, individuální lekce na míru pro jednotlivce či uzavřené skupiny (cena dle dohody)
Next Move
- Lokalita: Karlín, Vinohrady, Smíchov, Holešovice
- Ceny: jednorázový vstup 500 Kč, členství bez závazků 2 790 Kč na měsíc, tříměsíční členství 2 490 Kč, půlroční 2 165 Kč/měsíc, startovní balíček s osobním trenérem 4 550 Kč
- Karta MultiSport: Ne, prémiový zážitek v Next Move není v ceně karty Multisport
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: moderní vybavení a industriální design na Smíchově, letní joga na střeše v Holešovicích, vybavení švédské značky Eleikoa, špičkové posilovací stroje Technogym
Fitness Victory
- Lokalita: Novodvorská, Nusle, Záběhlice
- Ceny: jednorázový vstup 250 Kč, měsíční členství 1 500 Kč, tříměsíční 3 900 Kč, půlroční 6 600 Kč, roční 12 000 Kč, 10 vstupů 1 800 Kč, 24 vstupů 3 500 Kč
- Karta MultiSport: Ano
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: ručníkový servis, skupinové i individuální lekce zvýhodněné ceny pro studenty a seniory
Form Factory
- Lokalita: Anděl, Brumlovka, Butovice, Černý most, Chodov, Eden, Harfa, Hostivař, I. P. Pavlova, Karlín, Ládví, Letňany, Malešice, Na Knížecí, Palladium, Pankrác, Holešovice, Stodůlky, Lhotka, Václavské náměstí, Vinohradská, Vršovická, Zličín
- Ceny: jednorázový vstup 349 Kč, roční členství od 1 490 Kč/měsíc (ceny zahrnují přístup do široce vybavené zóny, skupinové lekce i relaxační prostředí), roční do všech klubů za 1 790 Kč na měsíc (obsahuje bonusy jako vstup pro kamaráda, InBody měření a online tréninky), letní nabídka 10 přenosných vstupů za 1790 Kč
- Karta MultiSport: Ano, bez časových omezení ani doplatků
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: funkční zóny a relaxační zóny, sauna, vířivka, parní lázeň, bazén, kardio, InBody analýza, zvýhodněné vstupy pro studenty a seniory
The Gym Form Factory
- Lokalita: Hradčanská , Nusle, Břevnov
- Ceny: jednorázový vstup 249 Kč, roční členství od 1 190 Kč měsíčně
- Karta MultiSport: Ano
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: dceřinná firma Form Factory, první vstup zdarma
Max Fitness
- Lokalita: Bílá Labuť, Pankrác, Holešovice, Flora, Kolbenova, Roztyly, Krakov, Hybernská, Evropská, Palmovka, Štěrboholy, Lužiny, Waltrovka, Chodov
- Ceny: jednorázový vstup 250 Kč (400 Kč na určitých termínech), měsíční permanentka celodenní 2 290 Kč / 8-14 hod 1 690 Kč, půlroční 12 490 Kč / 8 890 Kč, roční 21 890 Kč / 15 390 Kč
- Karta MultiSport: Ano
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: skupinové lekce, wellness zóna (finská sauna zdarma, solárium, masáže)
Euforie Fitness & Wellness
- Lokalita: Pankrác, Smíchov, Karlín
- Ceny: jednorázový vstup 200 Kč, měsíční členství od 1500 Kč, tříměsíční členství 4000 Kč, půlroční 7 500 Kč a roční 12 000 Kč
- Karta MultiSport: Ano, další benefitní programy Edenred Card, Benefity.cz, Sodexo Pass Card, UP eBenefity a jiné benefity lze využít k navýšení kreditu karty Euforie nebo zakoupení členství
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: Wellness (lymfodrenáž, sauna / parní lázeň, solárium), osobní trenér
Xplore Fitness
- Lokalita: Na Příkopě
- Ceny: jednorázový vstup 340 Kč, měsíční 2 290 Kč, tříměsíční členství 5 890 Kč, půlroční členství 9 890 Kč, roční členství 18 890 Kč, 20 vstupů 4 990 Kč
- Karta MultiSport: Ano, 1 vstup na den na (90 minut)
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: největší fitness v centru Prahy v luxusním prostoru Kolowratského paláce prosklená střecha, moderní vybavení, zóny pro aerobní, funkční i cycling lekce, včetně cross‑fit zóny, zvýhodněné vstupné pro studenty, masáže, solárium, InBody, bar, zapůjčení ručníku, prodej či zapůjčení zámku k šatní skříňce
Fanatic studio
- Lokalita: Vinohrady
- Ceny: jednorázový vstup 149 Kč, týdenní karta 450 Kč, měsíční karta 1 450 Kč, tříměsíční karta 3 450 Kč, dobíjecí roční karta (minimální dobytí 800 Kč)
- Karta MultiSport: Ano (bez doplatku), další benefity: Sodexo pass (Relax pass, Flexi pass, Fokus pass), Chéue Déjeuner, Accor Services (ticket compliments, ticket multi, ticket benefits), Edenred
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: dámské studio specializované aktivní relax v centru města, skupinové lekce (Aerobic, Power Yoga, Pilates, Kruhový trénink, Tabata, Spinning, Jumping, Bosu, Zumba, taneční lekce), výživové poradenství, šetrné a certifikované solárium, pedikúra, káva
OneGym
- Lokalita: Holešovice, Pankrác
- Ceny: ceny od 800 Kč měsíčně (studenti), měsíční členství 1500 Kč, roční členství od 1200 Kč měsíčně
- Karta MultiSport: Ano, ale pouze v otevírací době recepce
- Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: Moderní vybavení, osobní tréninky i skupinové lekce jógy, boxu či dynamického HIIT, nonstop provoz 24/7
Kde je vstup či roční členství nejlevnější?
|Název fitness/studia
|Jednorázový vstup
|Roční členství
|Multisport
|Další benefity / zajímavosti
|Fanatic Studio
|149–169 Kč
|cca 13 800 (3 450 Kč/3 měsíce)
|Ano
|Aerobic, Power Yoga, Pilates, Kruhový trénink, Tabata, Spinning, Jumping, Bosu, Zumba, taneční lekce, výživové poradenství, šetrné a certifikované solárium, pedikúra, káva
|Fitness Star
|170 Kč (130 Kč student/senior)
|11 400 Kč
|Ano
|Flexibilní permanentky, solárium, ping-pong, bar
|Euforie Fitness
|200 Kč
|12 000 Kč
|Ano
|Wellness (lymfodrenáž, sauna / parní lázeň, solárium), osobní trenér
|OneGym
|249 Kč
|14 400 Kč (1200 Kč/měsíc)
|Ano
|Osobní tréninky i skupinové lekce jógy, boxu či dynamického HIIT, nonstop provoz 24/7
|The Gym Form Factory Hradčanská
|249 Kč
|14 280 Kč (1 190 Kč/měsíc)
|Ano
|První vstup zdarma
|Fitness Victory
|250 Kč (190 Kč student/senior)
|12 000 Kč
|Ano
|Ručníkový servis, skupinové i individuální lekce zvýhodněné ceny pro studenty a seniory
|Max Fitness
|250 Kč
|15 390 – 21 890 Kč
|Ano
|Skupinové lekce, wellness zóna (finská sauna zdarma, solárium, masáže)
|Xplore Fitness
|340 Kč
|18 890 Kč
|Ano
|Zóny pro aerobní, funkční i cycling lekce, včetně cross‑fit zóny, masáže, solárium, InBody, bar, zapůjčení ručníku, prodej či zapůjčení zámku k šatní skříňce
|Form Factory
|349 Kč
|Od 17 900 Kč (1 490 Kč/měsíc)
|Ano
|Funkční zóny a relaxační zóny, sauna, vířivka, parní lázeň, bazén, kardio, InBody analýza, zvýhodněné vstupy pro studenty a seniory
|Souladronka
|450 Kč
|43 960 Kč (10 990 Kč/ 3 měsíce)
|Ne
|Masáže, intenzivní cvičení – Body Former, Body Work Out, Pilates, Silový trénink, terapie pohybem, ranní power jóga, fyziotrénink, individuální lekce na míru pro jednotlivce či uzavřené skupiny (cena dle dohody)
|Next Move
|500 Kč
|cca 25 980 (2 165 Kč/měsíc)
|Ne
|jóga, vybavení švédské značky Eleikoa špičkové posilovací stroje Technogym
Co do posilovny potřebuji?
- Prodyšné funkční oblečení, které odvádí pot, a obuv s neklouzavou podrážkou.
- Lahev s vodou, ručník na otírání potu a osobní hygienu po tréninku.
- Většina posiloven vyžaduje i ručník na stroje a lavice.
- Některé posilovny půjčují zámky na skříňku, ale jiné ne.
- Sportovní rukavice na ochranu proti puchýřům.
V kolika letech začít chodit do posilovny?
Posilovací stroje v oddechových areálech a někteří toxičtí youtoubeři jsou schopni přesvědčit i malé děti, že fyzická krása je důležitá v každém věku. Některé z nich se tak chtějí „zkulturňovat“ v posilovnách. Odborníci se však shodují, že pro děti je lepší skákat přes potok a lézt na stromy, učitelé tělocviku připouštějí skákání přes kozu a lezení na žebřiny. Většina posiloven sice věkovou hranici neupravuje, ale obvykle u nezletilých dětí vyžaduje doprovod dospělé osoby.
Zhruba do patnácti let se také nervový a kosterní systém vyvíjí a svaly by neměly být vystaveny nepřiměřené tělesné zátěži. Důležité je také dbát na správnou techniku cvičení i dýchání, nejlépe pod dohledem trenéra.