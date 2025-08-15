Jak vybrat posilovnu? Největší fitness centra v Praze i jejich ceny a služby

Zuzana Stiboříková
Zuzana Stiboříková
  19:07
Kam si jít zacvičit, je dnes skoro častější otázka, než kam půjdeme na oběd. Které fitness centrum zvolit, když je jich v Praze tolik? Přinášíme největší přehled fitness řetězců i vyhlášených a luxusních posiloven.

Fitness centra v Praze | foto: Shutterstock

Léto je období plavek, ale také zmrzlin, limonád a grilovaček. A rozděluje rok na dvě období, neboli hubnutí před létem do plavek a po něm zpátky do džínů. Kde vyplavit endorfiny a přebytečné zásoby?

Nejlepší posilovna v Praze? Nejde jen o cenu

Vždy záleží, jaké máte priority. Některé řetězce jsou cenově dostupnější, zejména v případě dlouhodobého členství, nebo nabízejí zvýhodněné vstupné pro děti a aktivní seniory. Jiné si zakládají na luxusní lokalitě a zařízení, případně nabízejí doplňkové vybavení a služby či wellness, aby péče o tělo a duši byla úplná. Pro noční ptáky hraje rozhodně roli i otevírací doba.

Která z posiloven nabízí wellness nebo nonstop otevírací dobu?

  • Max Fitness, Euforie Fitness & Wellness – wellness a další servis nad rámec běžného fitka
  • Xplore Fitness, Next Move – nadstandardní zázemí v centru města
  • OneGym – nonstop provoz

Tip na levnou posilovnu v Praze:

  • Fitness Victory – nejlevnější měsíční a roční členství
  • Form Factory – dobrý poměr ceny a výkonu

Fitness centrum pro ženy:

  • Fanatic studio na Vinohradech – dámské studio specializované na aktivní relax
  • Souladronka – místo na cvičení uprostřed parku Ladronka

Přehled fitness center Praha

Fitness Star

  • Lokalita: Chodov
  • Ceny: jednorázový vstup 170 Kč, měsíční členství 1 400 Kč; tříměšíční 3 600 Kč; půlroční 6 600 Kč, roční 11 400 Kč, deset vstupů 1 400 Kč, dvacet vstupů 2 600 Kč
  • Karta MultiSport: Ano (dále Sodexo Pass, Accor service)
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: zvýhodněné vstupné pro studenty a seniory, flexibilní nabídka bez smluvních závazků, skupinové lekce včetně cvičení pro maminky s dětmi, ping-pong, solárium, bar

Souladronka

  • Lokalita: Břevnov
  • Ceny: jednorázový vstup 450 Kč, deset vstupů 4 000 Kč, měsíční členství (10 lekcí) 3 800 Kč, tříměsíční (30 lekcí) 10 990 Kč
  • Karta MultiSport: Ne
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: Boutique fitness prostor orientovaný na propojení péče o tělo i duši, masáže, intenzivní cvičení – Body Former, Body Work Out, Pilates, Silový trénink, terapie pohybem, ranní power jóga, fyziotrénink, individuální lekce na míru pro jednotlivce či uzavřené skupiny (cena dle dohody)

Next Move

  • Lokalita: Karlín, Vinohrady, Smíchov, Holešovice
  • Ceny: jednorázový vstup 500 Kč, členství bez závazků 2 790 Kč na měsíc, tříměsíční členství 2 490 Kč, půlroční 2 165 Kč/měsíc, startovní balíček s osobním trenérem 4 550 Kč
  • Karta MultiSport: Ne, prémiový zážitek v Next Move není v ceně karty Multisport
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: moderní vybavení a industriální design na Smíchově, letní joga na střeše v Holešovicích, vybavení švédské značky Eleikoa, špičkové posilovací stroje Technogym

Fitness Victory

  • Lokalita: Novodvorská, Nusle, Záběhlice
  • Ceny: jednorázový vstup 250 Kč, měsíční členství 1 500 Kč, tříměsíční 3 900 Kč, půlroční 6 600 Kč, roční 12 000 Kč, 10 vstupů 1 800 Kč, 24 vstupů 3 500 Kč
  • Karta MultiSport: Ano
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: ručníkový servis, skupinové i individuální lekce zvýhodněné ceny pro studenty a seniory

Form Factory

The Gym Form Factory

  • Lokalita: Hradčanská , Nusle, Břevnov
  • Ceny: jednorázový vstup 249 Kč, roční členství od 1 190 Kč měsíčně
  • Karta MultiSport: Ano
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: dceřinná firma Form Factory, první vstup zdarma

Max Fitness

Euforie Fitness & Wellness

  • Lokalita: Pankrác, Smíchov, Karlín
  • Ceny: jednorázový vstup 200 Kč, měsíční členství od 1500 Kč, tříměsíční členství 4000 Kč, půlroční 7 500 Kč a roční 12 000 Kč
  • Karta MultiSport: Ano, další benefitní programy Edenred Card, Benefity.cz, Sodexo Pass Card, UP eBenefity a jiné benefity lze využít k navýšení kreditu karty Euforie nebo zakoupení členství
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: Wellness (lymfodrenáž, sauna / parní lázeň, solárium), osobní trenér

Xplore Fitness

  • Lokalita: Na Příkopě
  • Ceny: jednorázový vstup 340 Kč, měsíční 2 290 Kč, tříměsíční členství 5 890 Kč, půlroční členství 9 890 Kč, roční členství 18 890 Kč, 20 vstupů 4 990 Kč
  • Karta MultiSport: Ano, 1 vstup na den na (90 minut)
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: největší fitness v centru Prahy v luxusním prostoru Kolowratského paláce prosklená střecha, moderní vybavení, zóny pro aerobní, funkční i cycling lekce, včetně cross‑fit zóny, zvýhodněné vstupné pro studenty, masáže, solárium, InBody, bar, zapůjčení ručníku, prodej či zapůjčení zámku k šatní skříňce

Fanatic studio

  • Lokalita: Vinohrady
  • Ceny: jednorázový vstup 149 Kč, týdenní karta 450 Kč, měsíční karta 1 450 Kč, tříměsíční karta 3 450 Kč, dobíjecí roční karta (minimální dobytí 800 Kč)
  • Karta MultiSport: Ano (bez doplatku), další benefity: Sodexo pass (Relax pass, Flexi pass, Fokus pass), Chéue Déjeuner, Accor Services (ticket compliments, ticket multi, ticket benefits), Edenred
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: dámské studio specializované aktivní relax v centru města, skupinové lekce (Aerobic, Power Yoga, Pilates, Kruhový trénink, Tabata, Spinning, Jumping, Bosu, Zumba, taneční lekce), výživové poradenství, šetrné a certifikované solárium, pedikúra, káva

OneGym

  • Lokalita: Holešovice, Pankrác
  • Ceny: ceny od 800 Kč měsíčně (studenti), měsíční členství 1500 Kč, roční členství od 1200 Kč měsíčně
  • Karta MultiSport: Ano, ale pouze v otevírací době recepce
  • Zajímavosti, vybavení, speciální lekce a služby: Moderní vybavení, osobní tréninky i skupinové lekce jógy, boxu či dynamického HIIT, nonstop provoz 24/7

Kde je vstup či roční členství nejlevnější?

Název fitness/studiaJednorázový vstupRoční členstvíMultisportDalší benefity / zajímavosti
Fanatic Studio149–169 Kčcca 13 800 (3 450 Kč/3 měsíce)AnoAerobic, Power Yoga, Pilates, Kruhový trénink, Tabata, Spinning, Jumping, Bosu, Zumba, taneční lekce, výživové poradenství, šetrné a certifikované solárium, pedikúra, káva
Fitness Star170 Kč (130 Kč student/senior)11 400 KčAnoFlexibilní permanentky, solárium, ping-pong, bar
Euforie Fitness200 Kč12 000 KčAnoWellness (lymfodrenáž, sauna / parní lázeň, solárium), osobní trenér
OneGym249 Kč14 400 Kč (1200 Kč/měsíc)AnoOsobní tréninky i skupinové lekce jógy, boxu či dynamického HIIT, nonstop provoz 24/7
The Gym Form Factory Hradčanská249 Kč14 280 Kč (1 190 Kč/měsíc)AnoPrvní vstup zdarma
Fitness Victory250 Kč (190 Kč student/senior)12 000 KčAnoRučníkový servis, skupinové i individuální lekce zvýhodněné ceny pro studenty a seniory
Max Fitness250 Kč15 390 – 21 890 KčAnoSkupinové lekce, wellness zóna (finská sauna zdarma, solárium, masáže)
Xplore Fitness340 Kč18 890 KčAnoZóny pro aerobní, funkční i cycling lekce, včetně cross‑fit zóny, masáže, solárium, InBody, bar, zapůjčení ručníku, prodej či zapůjčení zámku k šatní skříňce
Form Factory349 KčOd 17 900 Kč (1 490 Kč/měsíc)AnoFunkční zóny a relaxační zóny, sauna, vířivka, parní lázeň, bazén, kardio, InBody analýza, zvýhodněné vstupy pro studenty a seniory
Souladronka450 Kč43 960 Kč (10 990 Kč/ 3 měsíce)NeMasáže, intenzivní cvičení – Body Former, Body Work Out, Pilates, Silový trénink, terapie pohybem, ranní power jóga, fyziotrénink, individuální lekce na míru pro jednotlivce či uzavřené skupiny (cena dle dohody)
Next Move500 Kčcca 25 980 (2 165 Kč/měsíc)Nejóga, vybavení švédské značky Eleikoa špičkové posilovací stroje Technogym

Co do posilovny potřebuji?

  • Prodyšné funkční oblečení, které odvádí pot, a obuv s neklouzavou podrážkou.
  • Lahev s vodou, ručník na otírání potu a osobní hygienu po tréninku.
  • Většina posiloven vyžaduje i ručník na stroje a lavice.
  • Některé posilovny půjčují zámky na skříňku, ale jiné ne.
  • Sportovní rukavice na ochranu proti puchýřům.

V kolika letech začít chodit do posilovny?

Posilovací stroje v oddechových areálech a někteří toxičtí youtoubeři jsou schopni přesvědčit i malé děti, že fyzická krása je důležitá v každém věku. Některé z nich se tak chtějí „zkulturňovat“ v posilovnách. Odborníci se však shodují, že pro děti je lepší skákat přes potok a lézt na stromy, učitelé tělocviku připouštějí skákání přes kozu a lezení na žebřiny. Většina posiloven sice věkovou hranici neupravuje, ale obvykle u nezletilých dětí vyžaduje doprovod dospělé osoby.

Zhruba do patnácti let se také nervový a kosterní systém vyvíjí a svaly by neměly být vystaveny nepřiměřené tělesné zátěži. Důležité je také dbát na správnou techniku cvičení i dýchání, nejlépe pod dohledem trenéra.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Rekordní teploty dnes naměřili na devíti stanicích na Vysočině

Na devíti meteorologických stanicích na Vysočině dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 15. srpen. Padl i rekord z roku 1952. Nejvyšší hodnotu...

15. srpna 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Na Slapech v Rabyni utonula starší žena. Lidé našli její bezvládné tělo

V Rabyni na Slapech v pátek odpoledne utonula starší žena. Lidé, kteří ji ve vodě objevili, se ji pokoušeli resuscitovat, na místo letěl i vrtulník. Ženu už se nepodařilo zachránit, řekla krajská...

15. srpna 2025  19:42,  aktualizováno  19:42

Na trávníku v City Smíchov kavka jako učenlivý pták sbírala systematicky kousky plastů, které proti smyslu zelené plochy tam odložili nepořádní procházející lidé.

vydáno 15. srpna 2025  19:37

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie byl posvěcen poslední čtvrtá obnovená socha anděla na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí.

vydáno 15. srpna 2025  19:36

V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů

Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl představen Mariánský sloup Královna hor, se zúčastnily stovky lidí. Autorem sousoší na sloupu je Otmar Oliva...

15. srpna 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

V pískovně u Halámek na Jindřichohradecku se dnes utopil cizinec

V pískovně u Halámek na Jindřichohradecku se dnes utopil sedmadvacetiletý cizinec. Nalezli jej přivolaní policejní potápěči, kteří po něm odpoledne pátrali....

15. srpna 2025  17:49,  aktualizováno  17:49

V Plzni začal Festival na ulici se 150 účinkujícími,největší místní hudební akce

V centru Plzně začal devítidenní Festival na ulici se 150 účinkujícími. Jedná se o největší hudební akci ve městě, letos se koná už její 32. ročník. Na čtyřech...

15. srpna 2025  17:41,  aktualizováno  17:41

Jak vybrat posilovnu? Největší fitness centra v Praze i jejich ceny a služby

Kam si jít zacvičit, je dnes skoro častější otázka, než kam půjdeme na oběd. Které fitness centrum zvolit, když je jich v Praze tolik? Přinášíme největší přehled fitness řetězců i vyhlášených a...

15. srpna 2025  19:07

Na jihu Čech padaly teplotní rekordy, meteorologové naměřili až 35,3 stupně

Na sedmi jihočeských meteorologických stanicích byl dnes překonán teplotní rekord. Nejvyšší hodnotu naměřili ve Strakonicích, kde bylo 35,3 stupně Celsia....

15. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Ve Velkých Popovicích hořela střecha rodinného domu, nikdo se nezranil

Ve Velkých Popovicích u Prahy zasahují dnes odpoledne hasiči u požáru střechy rodinného domu. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, zasahují v dýchací...

15. srpna 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

Hlavně ne do oka! Děti na plovárně zchladila sněhová přestřelka, dospělí radili

Desítky dětí se v pátek po obědě zapojily do sněhové bitvy na Jiráskově koupališti v Náchodě. Letní koulovačka se zde koná pravidelně už od roku 2014. Tentokrát přišla návštěvníkům plovárny velmi...

15. srpna 2025  18:12,  aktualizováno  18:12

Ústí nad Orlicí otevřelo revitalizovaný park u Roškotova divadla

Po více než rok a půl trvajících úpravách Ústí nad Orlicí slavnostně otevřelo revitalizovaný park u Roškotova divadla. Podle vedení radnice se prostor stane...

15. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.