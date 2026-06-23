Pietní akt začne v 11.30 na Vyšehradském hřbitově, kde budou Harapesovy ostatky uloženy do hrobu. Náhrobek z prachatického dioritu vytvořil akademický sochař Jaroslav Urbánek.
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Péče o hrobové místo
Součástí pietní události je také veřejná sbírka na vybudování memoriálu. Prostředky mají pomoci nejen s jeho vznikem a instalací, ale taktéž s dlouhodobou péčí o hrobové místo a vytvořením webové prezentace, jež mapuje život a dílo světově proslulého umělce.
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Kolegové zavzpomínají
Od 15.30 bude program pokračovat v Kině Lucerna akcí Pocta Vlastimilu Harapesovi. Návštěvníci se mohou těšit na přednášku historičky Lucie Dercsényi, diskuzi s rodinou, přáteli a uměleckými kolegy i projekci dokumentu Vlastimil Harapes: Neobyčejné životy.
Laskavý přítel
„Vlastík byl člověk, který dokázal spojovat lidi. Byl výjimečným umělcem, ale především laskavým přítelem, na kterého se nezapomíná,“ uvedla Renata Sabongui, která stojí za organizací vzpomínkové akce.
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Pocta připomene nejen mimořádnou uměleckou kariéru Vlastimila Harapese, ale také jeho lidskost, díky níž si získal respekt několika generací diváků.
Světové jméno