Dva roky po smrti Vlastimila Harapese. Praha chystá hold baletnímu mistrovi

David Halatka
David Halatka
  17:00
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Baletní fenomén Vlastimil Harapes | foto: MAFRA

Praha si zítra připomene jednu z největších osobností české kultury. Vlastimilu Harapesovi, který zemřel v květnu 2024, bude věnován celodenní pietní program. Obsáhne slavnostní uložení mistrových ostatků na Vyšehradském hřbitově i odpolední vzpomínkové setkání v Kině Lucerna.

Pietní akt začne v 11.30 na Vyšehradském hřbitově, kde budou Harapesovy ostatky uloženy do hrobu. Náhrobek z prachatického dioritu vytvořil akademický sochař Jaroslav Urbánek.

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Péče o hrobové místo

Součástí pietní události je také veřejná sbírka na vybudování memoriálu. Prostředky mají pomoci nejen s jeho vznikem a instalací, ale taktéž s dlouhodobou péčí o hrobové místo a vytvořením webové prezentace, jež mapuje život a dílo světově proslulého umělce.

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Kolegové zavzpomínají

Od 15.30 bude program pokračovat v Kině Lucerna akcí Pocta Vlastimilu Harapesovi. Návštěvníci se mohou těšit na přednášku historičky Lucie Dercsényi, diskuzi s rodinou, přáteli a uměleckými kolegy i projekci dokumentu Vlastimil Harapes: Neobyčejné životy.

Vždy elegantní mistr

Laskavý přítel

„Vlastík byl člověk, který dokázal spojovat lidi. Byl výjimečným umělcem, ale především laskavým přítelem, na kterého se nezapomíná,“ uvedla Renata Sabongui, která stojí za organizací vzpomínkové akce.

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Pocta připomene nejen mimořádnou uměleckou kariéru Vlastimila Harapese, ale také jeho lidskost, díky níž si získal respekt několika generací diváků.

Světové jméno

  • Vlastimil Harapes, jenž by letos oslavil 80. narozeniny, patřil k nejvýznamnějším personám baletního umění.
  • Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze a od roku 1966 působil v Baletu Národního divadla. V roce 1971 se stal jeho sólistou.
  • V letech 1990–2002 zastával funkci uměleckého šéfa Baletu Národního divadla.
  • Během své kariéry vytvořil desítky stěžejních rolí klasického i moderního repertoáru. Hostoval na významných scénách v Evropě, Asii i Austrálii a vedle taneční dráhy se věnoval také herectví.
  • Za své celoživotní dílo obdržel řadu významných ocenění včetně Ceny Thálie za celoživotní taneční mistrovství (2011) a uvedení do Síně slávy Národního divadla (2016).
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