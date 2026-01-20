Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

Autor: Metro.cz
  19:50
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. Pro velký zájem je otevřeno denně do 20 hodin. Výstavní projekt vypráví pozoruhodný příběh vzniku unikátní kolekce českého kubismu v prostředí Západočeské galerie v Plzni, založené roku 1953.
V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z nejcennějších souborů českého kubismu – téměř osmdesát děl, která mapují vrcholné období průkopnického uměleckého směru. | foto: Museum Kampa

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
7 fotografií

Systematické budování kolekce českého kubismu v Západočeské galerie v Plzni zahájil na počátku šedesátých let 20. století první ředitel galerie Oldřich Kuba (1954–1985). Jeho sběratelská vize a vytrvalost zásadně formovaly charakter celé instituce a byly vzorem i pro ostatní sbírkotvorné instituce v celém tehdejším Československu.

Zájem o českou avantgardu otevřely dvě výstavy

Klíčovým impulzem se pro Oldřicha Kubu staly dvě výstavy, které v Československu sehrály důležitou roli v obnově zájmu o českou avantgardu: Zakladatelé českého moderního umění (Dům umění města Brna 1957) a monografická výstava Bohumila Kubišty (budova S. V. U. Mánes 1960). Tyto projekty podnítily nejen veřejnou rehabilitaci moderního umění, potlačovaného během nacistické a komunistické totality, ale také Kubu inspirovaly v jeho nové akviziční strategii zacílené na díla autorů českého kubismu a celé české avantgardy, jež začal programově nakupovat do sbírky Západočeské galerie.

Operace Kubišta

Z Kuby se stal vášnivý propagátor a sběratel děl Bohumila Kubišty. Zahájil cílenou akviziční kampaň, kterou nazval Operace Kubišta. Oslovoval soukromé sběratele, kteří zapůjčili Kubištova díla na jeho monografickou výstavu, a postupně od nich získával klíčová díla tohoto zásadního tvůrce českého kubismu. Mezi nimi byli například herečka Národního divadla a vdova po Karlu Čapkovi Olga Scheinpflugová, vdova po malíři Josefu Čapkovi Jarmila Čapková, sestra bratří Čapků Helena Čapková-Palivcová, spisovatel a dramatik František Langer, malíř František Muzika, nakladatel Rudolf Škeřík, bratranec Bohumila Kubišty František Kubišta, malíř Jan Zrzavý a další.

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Kuba následně vybudoval reprezentativní kolekci děl i dalších význačných osobností spjatých s českým kubismem – Emila Filly, Otto Gutfreunda, Václava Špály, Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Antonína Procházky a dalších.

Emil Filla a další

Výstava se nezaměřuje na nové interpretace děl ani širší kulturní kontexty, ale nabízí jedinečný pohled na dějiny sběratelství – téma, které výrazně vypovídá o proměnách osobní i národní identity a o tom, co jednotlivé generace považovaly za hodné uchování.

Největší šance na sošky Českého lva mají Franz, Sbormistr a Karavan. Celkem bylo hodnoceno 38 filmů

Expozice je rozčleněna podle autorských souborů do dvou pater. Nejrozsáhlejší část tvoří díla Emila Filly, která jsou instalována v druhém patře. Výstava je doplněna medailony jednotlivých autorů a detailními popiskami, které kromě základních údajů uvádějí také rok nákupu, dobovou cenu a provenienci děl – včetně jmen významných osobností, od nichž galerie díla získala.

Pilíř západočeské sbírky

Vystavený soubor dnes tvoří jeden z pilířů sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni, který je i nadále rozvíjen. V takto reprezentativním zastoupení (takřka osmdesát uměleckých děl) nebyla tato kolekce ještě nikdy vystavena. Výstavu Kubismus. Sbírka Západočeské galerie v Plzni v pražském Museu Kampa je uváděna v roce, kdy si připomínáme 100 let od narození a 25 let od úmrtí Oldřicha Kuby – osobnosti, bez níž by tato výjimečná kolekce nikdy nevznikla.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. Pro velký zájem je otevřeno denně do 20 hodin. Výstavní projekt vypráví pozoruhodný příběh vzniku unikátní...

20. ledna 2026  19:50

Jak vypadá alternativní porno? Pro odpověď musíte vyrazit do Holešovic

V Česku mají domov jedny z celosvětově nejnavštěvovanějších pornowebů.

Jak může vypadat porno bez stereotypů, studu a předsudků? Odpověď nabídne první český festival alternativní pornografie P*fest, který se 6. a 7. února uskuteční v holešovickém kině Bio Oko. Akce chce...

20. ledna 2026  19:45

Barcelona je v Praze! Favorit z Katalánska nastoupí bez jedné ze svých hvězd

Hansi Flick, trenér FC Barcelona

Fotbalisty pražské Slavie čeká mimořádně těžká zkouška. V Edenu přivítají katalánského obra FC Barcelona. Naději na postup do vyřazovací fáze Ligy mistrů by sešívaným udržel pouze senzační tříbodový...

20. ledna 2026  19:36

Oldřichov v Hájích po 46 letech otevře základní školu, 1. třídu nejspíš naplní

ilustrační snímek

Po 46 letech bude mít Oldřichov v Hájích na Liberecku základní školu, půjde o malotřídní s prvním stupněm. Na podzim škola otevře první ročník, do kterého může...

20. ledna 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidič autobusu na přechodu v Hradci Králové srazil a usmrtil 73etou ženu

ilustrační snímek

Řidič autobusu městské hromadné dopravy dnes odpoledne v Hradci Králové na přechodu pro chodce srazil a usmrtil třiasedmdesátiletou ženu. Nehoda se stala na...

20. ledna 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Nové drony pomohou hasičům při požárech a povodních v nepřístupných místech

ilustrační snímek

Příslušníci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru získali tři těžké drony určené pro přepravu materiálu do nepřístupných míst. Společně s dalším...

20. ledna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Kam s vánočním stromečkem? Odměnili jsme za rychlost i věrnost hlídací rubrice

Vítězný stromek od Martina Stehlíka

Byla to záplava snímků z celé Prahy. Čtenáři deníku Metro lovili vyhozené vánoční okrasy. Odměnu za fotku stromečku si odnesl ten nejrychlejší.

20. ledna 2026

Plzeň se SŽ postaví nad vlakovým nádražím parkovací dům s autobusovým terminálem

PlzeĹ se SĹ˝ postavĂ­ nad vlakovĂ˝m nĂˇdraĹľĂ­m parkovacĂ­ dĹŻm s autobusovĂ˝m terminĂˇlem

Plzeň se Správou železnic (SŽ) postaví u hlavního vlakového nádraží parkovací dům a autobusový terminál pro dálkové linky a výlukové náhradní autobusy. Město...

20. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Sokolov hledá lékaře do nově vznikajících ordinací v budově bývalé hygieny

ilustrační snímek

Město Sokolov hledá lékaře do ordinací v nově vznikajícím lékařském domě v budově bývalé hygienické stanice. ČTK to řekl místostarosta Jan Picka (VOK)....

20. ledna 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

ÚS: Své právo na samosprávu mohou obce a kraje hájit jen v komunální stížnosti

ilustrační snímek

Své právo na samosprávu mohou obce a kraje hájit u Ústavního soudu (ÚS) jen prostřednictvím takzvané komunální stížnosti, kterou musí odhlasovat...

20. ledna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příbramské divadlo uvede obnovenou premiéru Pohádek do kapsy

ilustrační snímek

Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami uvede obnovenou premiéru Pohádky do kapsy, autorem a režisérem je Luděk Horký. Diváci se mohou těšit na pásmo známých...

20. ledna 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Burza filantropie v hradeckém kraji počtvrté propojí dárce s neziskovým sektorem

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj chystá čtvrtý ročník Burzy filantropie. Uskuteční se ve dvou kolech, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. Burza propojuje neziskové...

20. ledna 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.