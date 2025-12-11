Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:40
Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po kolejích vedených středem náměstí, těsně míjejících pomník svatého Václava. Dnes se město chystá tramvaje na jedno z nejvýznamnějších pražských veřejných prostranství vrátit, avšak v úplně nové podobě.
Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961. | foto: Zdeněk Hrabica

Při rekonstrukci tramvajové tratě na Václavském náměstí odhalili dělníci staré...
Kvůli stavbě tramvajových kolejí na Václavském náměstí se bourá a staví ve...
Na Václavské náměstí se v roce 2027 vrátí tramvaje.
Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí
5 fotografií

Historie tramvají na Václavském náměstí sahá do roku 1875, kdy se na jeho spodním konci objevila první koňka jedoucí z Národního divadla do Karlína. O osm let později protla náměstí další trať spojující Vodičkovu a Jindřišskou ulici. V podélné ose se vozy poprvé rozjely v roce 1884 na trase Můstek – Václavské náměstí – Mezibranská – Tylovo náměstí – Nuselské schody. Koleje nejprve vedly středem náměstí, ale v roce 1895 byly přeloženy ke krajům chodníků a po elektrifikaci v roce 1900 se k sobě opět přiblížily. V roce 1927 začaly tramvaje jezdit po vyvýšeném středovém pásu, který se stal výrazným prvkem tehdejší dopravní infrastruktury.

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Koleje rezivěly v zemi

Zásadní zlom přinesla výstavba metra. Nejprve vznik podchodu uprostřed náměstí v letech 1967–1968, později budování stanic Muzeum a Můstek na trasách C a A. Tramvaje musely jezdit po mostních provizoriích nad stavebními jámami a provoz byl opakovaně omezen. Situace vyvrcholila 13. prosince 1980, kdy poslední cestující svezla souprava linky 29. Za ní projel ještě sněžný pluh, který provoz definitivně uzavřel. Koleje pak dva roky rezivěly v zemi, než byly v roce 1982 odstraněny. Zbytky původní trati se však našly v podloží ještě v roce 2014. O další pětiletku později, v červenci 1985, byla zrušena i tramvajová doprava v ulicích Na Příkopě, 28. října a ve spodní části náměstí, kde vznikla pěší zóna.

Světelná show odstartovala. Do ulic Prahy vyjela nazdobená flotila tramvají i autobusů

Ačkoliv se tehdy předpokládalo, že metro nahradí tramvajové spojení na krátké vzdálenosti i cestu na Vinohrady, praxe ukázala opak. Vysoko položené stanice zdržují a chybějící přímé povrchové spojení způsobuje přetížení tras přes Karlovo náměstí i Žižkov.

Nová trať bude zásadně jiná

Debaty o návratu tramvají se vedou již více než dvacet let. Studie Cigler Marani Architects z roku 2005 s obnovením tratě mezi Václavským náměstím a Vinohradskou třídou počítala. Prvním dílčím krokem se stal krátký úsek zprovozněný v roce 2018 mezi Národním muzeem a bývalou budovou Federálního shromáždění. Stavbu hlavní části nové trati schválilo předchozí vedení města a pokračuje v ní i současná magistrátní koalice. Výstavba byla zahájena 29. června 2023 a dokončení je plánováno na rok 2027.

Na Václavské náměstí se v roce 2027 vrátí tramvaje.

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Nová trať však bude zásadně jiná než ta původní. Místo ve středu náměstí povede při jeho okrajích podél chodníků a koleje se přiblíží až v horní části u magistrály. Odtud budou tramvaje pokračovat kolem historické budovy Národního muzea a dále do Vinohradské ulice. Poprvé v historii tak bude možné projet z Jindřišské nebo Vodičkovy ulice přímo na Vinohrady, což dříve neumožňovalo kolmé křížení tratí uprostřed náměstí.

O nově vznikajících kolejích na Václavském náměstí mluví projektový manažer pražského dopravního podniku Filip Jiřík v podcastu Linka M:

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

