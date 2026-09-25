Anděl platí za nejméně čisté místo v Praze. Denně tu proudí davy. Podle dat Technické správy komunikací a dopravního podniku se tady denně pohybuje 63 tisíc chodců a připočítáme-li i další ulice v jeho blízkosti, dostaneme se k číslu až 100 tisíc denně.
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Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější
Více lidí znamená také více potkanů. Na IG profilu @prahazdarma se nedávno objevilo video, které hlodavce s nadsázkou překřtilo na „potkaní Dannyho parťáky“. Příspěvek potvrzuje fakt, že u Anděla se především v noci vydávají na lov do místních košů desítky potkanů.
Přímo v dírách pod stromy
Podle zjištění deníku Metro potkani u Anděla žijí přímo v dírách mezi kořeny stromů. Stačí chvíli postát na skruži a uvidíte ten šrumec pod nohami. Mají to od svých úkrytů ke košům jen pár metrů, často se ale vydávají mnohem dál. Hluk ani světla jim nevadí.
Instagramový profil @prahazdarma
Potkanům navíc před časem prospívalo také to, že místní restaurační podniky nechávaly pytle s odpadky přímo na ulici. A právě velký nepořádek radnice Prahy 5 musela intenzivně řešit během letních měsíců.
Pětka totiž kvůli liknavosti úklidové firmy zpřísnila kontrolu její práce. Za úklid a péči o zeleň má Praha 5 za čtyři roky zaplatit 300 milionů korun.
Kolik jich přesně je? Určitě miliony
Přesný počet potkanů, kteří se v okolí Anděla pohybují, ani počet uhynulých kusů po jednotlivých deratizacích Praha 5 ani Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nezveřejňují. Jisté ale je, že smíchovská křižovatka patří mezi místa, kde se s výskytem těchto hlodavců pravidelně počítá a kde se také provádí deratizační zásahy. Potkani se přitom nezdržují pouze na povrchu. Část z nich využívá rozsáhlou síť pražské kanalizace, která jim poskytuje úkryt i dostatek potravy.
Anděl tak není výjimkou, ale spíše jedním z viditelných míst širšího pražského problému. Přesný počet potkanů v hlavním městě nikdo nezná. Podle různých odhadů jich však v pražských stokách žijí miliony. Na povrch se pak dostávají především tam, kde mají snadný přístup k potravě a odpadu.
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