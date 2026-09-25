Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Autor: Marek Peška
  6:06
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Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem. | foto: IG prahazdarma

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.
Deratizátor Zbyněk Kohoutek (vlevo) dává jed na potkany do kanálu pomocí...
Díky návnadám se deratizátorům podařilo potkaní populaci v horní části...
V pražské kanalizační síti žije pět milionů potkanů, je to jen odhad, přesná...
5 fotografií
Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají rušné smíchovské prostranství, ale nikdo nezná.

Anděl platí za nejméně čisté místo v Praze. Denně tu proudí davy. Podle dat Technické správy komunikací a dopravního podniku se tady denně pohybuje 63 tisíc chodců a připočítáme-li i další ulice v jeho blízkosti, dostaneme se k číslu až 100 tisíc denně.

Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější

Více lidí znamená také více potkanů. Na IG profilu @prahazdarma se nedávno objevilo video, které hlodavce s nadsázkou překřtilo na „potkaní Dannyho parťáky“. Příspěvek potvrzuje fakt, že u Anděla se především v noci vydávají na lov do místních košů desítky potkanů.

Přímo v dírách pod stromy

Podle zjištění deníku Metro potkani u Anděla žijí přímo v dírách mezi kořeny stromů. Stačí chvíli postát na skruži a uvidíte ten šrumec pod nohami. Mají to od svých úkrytů ke košům jen pár metrů, často se ale vydávají mnohem dál. Hluk ani světla jim nevadí.

Instagramový profil @prahazdarma
na stopě potkanů

(Video převzalo i Metro.cz.)

Potkanům navíc před časem prospívalo také to, že místní restaurační podniky nechávaly pytle s odpadky přímo na ulici. A právě velký nepořádek radnice Prahy 5 musela intenzivně řešit během letních měsíců.

Pětka totiž kvůli liknavosti úklidové firmy zpřísnila kontrolu její práce. Za úklid a péči o zeleň má Praha 5 za čtyři roky zaplatit 300 milionů korun.

Kolik jich přesně je? Určitě miliony

Přesný počet potkanů, kteří se v okolí Anděla pohybují, ani počet uhynulých kusů po jednotlivých deratizacích Praha 5 ani Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nezveřejňují. Jisté ale je, že smíchovská křižovatka patří mezi místa, kde se s výskytem těchto hlodavců pravidelně počítá a kde se také provádí deratizační zásahy. Potkani se přitom nezdržují pouze na povrchu. Část z nich využívá rozsáhlou síť pražské kanalizace, která jim poskytuje úkryt i dostatek potravy.

Anděl tak není výjimkou, ale spíše jedním z viditelných míst širšího pražského problému. Přesný počet potkanů v hlavním městě nikdo nezná. Podle různých odhadů jich však v pražských stokách žijí miliony. Na povrch se pak dostávají především tam, kde mají snadný přístup k potravě a odpadu.

Zajímavosti o potkanech

  • Pohlavně dospívá velmi brzy – samice může být schopná rozmnožování už kolem 2–3 měsíců věku. Březost trvá přibližně 21–24 dní.
  • V jednom vrhu bývá zhruba 6–12 mláďat. Samice může mít několik vrhů za rok a v příznivých podmínkách se může rozmnožovat prakticky celoročně.
  • Potkani žijí sociálně a ve skupinách, takže se může rozmnožovat více samic současně.
  • Potkani se dokážou učit, pamatovat si cesty a řešit jednoduché úkoly. Proto také deratizace není jen otázkou „položit návnadu a počkat“. Dostupnost potravy a chování celé kolonie ovlivňují její účinnost.
  • Proč počet potkanů nelze jednoduše zjistit podle toho, kolik jich deratizátoři usmrtí? Potkani žijí v úkrytech a kanalizaci, část populace se může přesouvat a početnost se mění podle dostupnosti potravy.

V pražské kanalizační síti žije pět milionů potkanů, je to jen odhad, přesná čísla město nemá.

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