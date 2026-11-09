Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  15:04
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Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka. | foto: iDNES.cz

V pražské kanalizační síti žije pět milionů potkanů, je to jen odhad, přesná...
Areál je doslova zamořen potkany, jejichž zdechliny se válí všude kolem.
Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.
Na nástrahy v Nučické ulici upozorňuje leták s lebkou.
8 fotografií
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a spotřebovaly 1,62 tuny nástrah. Výraznější přemnožení hlodavců podle společnosti letos žádnou městskou část nezasáhlo.

Potkani k Praze patří stejně neodmyslitelně jako tramvaje, dlažební kostky nebo zápach moči v podchodech. Jejich počet v kanalizační síti se podle odhadů pohybuje v řádu několika milionů. Pravidelná deratizace je proto důležitou součástí boje s nevítanými obyvateli metropole.

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Letošní zásah probíhal od začátku dubna do konce října. Deratizátoři během něj ošetřili celkem 13,5 tisíce kanalizačních vstupů napříč hlavním městem. Do boje s hlodavci nasadili 1620 kilogramů deratizačních nástrah.

„Krátkodobý zvýšený výskyt hlodavců jsme v této sezoně zaznamenali pouze v okolí intenzivních stavebních činností v různých částech metropole,“ říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Potkani utíkají ze stok na povrch

Ne všichni pražští potkani se přitom drží pod zemí. Problémem jsou také místa v okolí popelnic nebo neudržované zeleně, kam lidé odhazují zbytky jídla a další odpadky. Hlodavcům tak nevědomky připravují ideální podmínky k životu.

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Situaci komplikují také rozsáhlejší stavební práce. Stavební ruch totiž potkany vyhání z jejich obvyklých úkrytů v kanalizaci na povrch, kde se mohou objevit i v místech, kde je lidé běžně nepotkávají.

Mezi problematické lokality patří rovněž některá místa obývaná lidmi bez domova, kde se nedaří udržovat dostatečný pořádek.

Kontroly pokračovaly i během léta

Práce deratizátorů neskončila samotným plošným ošetřením kanalizace. V polovině května, během několika týdnů letních prázdnin a také na konci října se zaměřili na kontrolu míst, kde byl výskyt potkanů zvýšený.

Areál je doslova zamořen potkany, jejichž zdechliny se válí všude kolem.
Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.
Na nástrahy v Nučické ulici upozorňuje leták s lebkou.
Hubilo se i v Malešicích.
8 fotografií

Ošetřovali také lokality na základě dodatečných požadavků pražské hygienické stanice a odborů životního prostředí jednotlivých městských částí.

K hubení hlodavců používají PVK přípravek Hubex. Jde o požerové nástrahy určené i do vlhkého prostředí kanalizace. Obsahují například pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu či tuk. Jejich součástí je také antikoagulační účinná látka.

Další deratizace začne v dubnu 2027

Pravidelný boj s potkany v pražské kanalizaci tak pro letošek skončil. Úplné vítězství nad hlodavci ale čekat nelze. Kanalizační síť jim poskytuje rozsáhlé útočiště a dostatek potravy mohou najít také na povrchu města.

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Další celoplošná deratizace stokové sítě je naplánována na duben 2027. Do té doby bude důležité také to, jak se Pražané budou chovat k odpadu a zda nebudou potkanům zbytečně připravovat prostřený stůl přímo u popelnic.

Mýty a legendy o potkanech

  • Pražští potkani jsou opředení řadou městských legend. Už před lety se například tradovalo, že v kanalizaci žijí obří hlodavci, kteří kvůli radioaktivitě dorostli nevídaných rozměrů a deratizátoři je musí likvidovat plamenomety.
  • Jiná pověst varuje před krysami, které dokážou vylézt z toalety a zaútočit na člověka přímo na záchodě, údajně dokonce i v desátém patře paneláku.
  • Mezi další bizarní historky patří teorie, že deratizační firmy potkanům tajně posilují imunitu proti konkurenčním jedům, aby si zajistily další zakázky, nebo že hlodavci nejvíce milují pizzu a hranolky.
  • Známý je také takzvaný krysí král, tedy údajný útvar několika hlodavců se vzájemně propletenými ocasy.

V pražské kanalizační síti žije pět milionů potkanů, je to jen odhad, přesná čísla město nemá.

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