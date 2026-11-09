Potkani k Praze patří stejně neodmyslitelně jako tramvaje, dlažební kostky nebo zápach moči v podchodech. Jejich počet v kanalizační síti se podle odhadů pohybuje v řádu několika milionů. Pravidelná deratizace je proto důležitou součástí boje s nevítanými obyvateli metropole.
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Letošní zásah probíhal od začátku dubna do konce října. Deratizátoři během něj ošetřili celkem 13,5 tisíce kanalizačních vstupů napříč hlavním městem. Do boje s hlodavci nasadili 1620 kilogramů deratizačních nástrah.
„Krátkodobý zvýšený výskyt hlodavců jsme v této sezoně zaznamenali pouze v okolí intenzivních stavebních činností v různých částech metropole,“ říká mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
Potkani utíkají ze stok na povrch
Ne všichni pražští potkani se přitom drží pod zemí. Problémem jsou také místa v okolí popelnic nebo neudržované zeleně, kam lidé odhazují zbytky jídla a další odpadky. Hlodavcům tak nevědomky připravují ideální podmínky k životu.
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Situaci komplikují také rozsáhlejší stavební práce. Stavební ruch totiž potkany vyhání z jejich obvyklých úkrytů v kanalizaci na povrch, kde se mohou objevit i v místech, kde je lidé běžně nepotkávají.
Mezi problematické lokality patří rovněž některá místa obývaná lidmi bez domova, kde se nedaří udržovat dostatečný pořádek.
Kontroly pokračovaly i během léta
Práce deratizátorů neskončila samotným plošným ošetřením kanalizace. V polovině května, během několika týdnů letních prázdnin a také na konci října se zaměřili na kontrolu míst, kde byl výskyt potkanů zvýšený.
Ošetřovali také lokality na základě dodatečných požadavků pražské hygienické stanice a odborů životního prostředí jednotlivých městských částí.
K hubení hlodavců používají PVK přípravek Hubex. Jde o požerové nástrahy určené i do vlhkého prostředí kanalizace. Obsahují například pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu či tuk. Jejich součástí je také antikoagulační účinná látka.
Další deratizace začne v dubnu 2027
Pravidelný boj s potkany v pražské kanalizaci tak pro letošek skončil. Úplné vítězství nad hlodavci ale čekat nelze. Kanalizační síť jim poskytuje rozsáhlé útočiště a dostatek potravy mohou najít také na povrchu města.
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Další celoplošná deratizace stokové sítě je naplánována na duben 2027. Do té doby bude důležité také to, jak se Pražané budou chovat k odpadu a zda nebudou potkanům zbytečně připravovat prostřený stůl přímo u popelnic.
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