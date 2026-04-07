Festival se každý rok snaží přivést do Prahy pro Čechy méně známé pivní pochoutky a ne jinak je tomu i letos. „Tentokrát přinášíme například unikátní prezentace francouzského a chorvatského pivovarnictví,“ láká do Holešovic organizátor festivalu Miroslav Brada.
V polovině dubna do Prahy dorazí také například čtveřice pivovarů z jihu Francie. „Překvapivý je už fakt, že z této přímořské oblasti pocházejí podniky, které se ve Francii řadí mezi špičku,“ říká Brada. Návštěvníci tak mohou ochutnat styly, které jsou pro české prostředí stále ještě exotické.
Velkým lákadlem akce je možnost osobního setkání se sládky a majiteli pivovarů. Právě v tom podle pořadatelů spočívá kouzlo craftové scény. Malé várky a rukodělná výroba dávají pivu osobitost, kterou u velkých průmyslových značek nenajdete.
Není to jen o pivu
Festival myslí i na ty, kteří pivu neholdují. Street food zóna kolem hlavní haly bude přístupná zdarma a nabídne churros, hranolky nebo domácí limonády.
Součástí festivalového programu budou také degustace a workshopy pod vedením odborníka Lukáše Provazníka. Podle pořadatelů je právě atmosféra tržnice s její architekturou a geniem loci ideálním místem pro podobnou akci.