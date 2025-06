Klub HC 1946 Praga funguje už desítky let. Dlouhodobě se věnuje rozvoji pozemního hokeje, zejména dětí a mládeže. Nyní ale volá o pomoc. Praga působí v areálu na Zeleném pruhu, který je ve správě Akademie řemesel – Střední školy technické. Tam mu ale končí smlouva.

„Vedení školy odmítá jednat o jejím prodloužení. Klub tak může přijít o své jediné sportovní zázemí. To by znamenalo ukončení veškeré činnosti sportoviště a možný zánik,“ míní zástupci klubu, kteří za jeho záchranu i sepsali petici.

Podle ředitele akademie Drahoslava Matonohy je situace trochu jiná. „Návrh v petici, dle kterého HC Praga požaduje prodloužení stávajících nájemních smluv, by byl jednostranně nevýhodný z pohledu školy, a zásadně omezuje možnost školy využívat areál ve správě školy,“ říká Matonoha.

Deník Metro se rozhodl dát oběma stranám stejný prostor a zaslal jim totožné otázky s jednotným limitem pro odpovědi.

Dosavadní nájemní vztahy omezovaly školu, říká Drahoslav Matonoha, ředitel Akademii řemesel Praha – Střední školu technická

Jak hodnotíte současný stav jednání mezi klubem a školou?

Současný stav jednání mezi klubem a školou ukazuje na rozdílné koncepční přístupy. Klub usiluje o výlučný nájem celého areálu školy, včetně sportoviště, který by dále klub rozvíjel podle svých potřeb. Dle této koncepce by škola měla omezenou možnost využívat areál školy, a nemohla by jej rozvíjet. Naopak škola plánuje pronajmout klubu pouze sportoviště a jeho zázemí na dobu neurčitou, aby umožnila plynulé pokračování činnosti klubu v dohodnutých časech. Mimo tyto časy by hřiště a zázemí mohly využívat i jiné sportovní organizace či osoby. Ostatní části areálu by škola využívala pro výuku, tělovýchovnou přípravu žáků, turnaje a další školní a mimoškolní akce. Škola má zájem rozvíjet celý areál a usiluje o jeho využití co největším počtem dětí. Jinými slovy, klub chce spravovat areál školy namísto školy, zatímco škola má s areálem vlastní záměry, které však činnost klubu nijak nevylučují ani neomezují.

Jaké řešení by umožnilo do budoucna smysluplné soužití sportovního klubu a školy v jednom areálu?

Námi navržené řešení umožňuje smysluplné soužití sportovního klubu a školy v jednom areálu. Klub může nadále plynule pokračovat ve své činnosti ve sjednaných časech. Podmínky pro klub byly nastaveny maximálně férově. Navržený poplatek za užívání hřiště je dle našeho názoru z pohledu klubu velmi přijatelný. Škola nebude omezena ve využívání hřiště a zázemí mimo sjednané časy. Sportoviště by tak mohly využívat i další organizace, což umožní zapojení co největšího počtu dětí. Škola by rovněž nebyla nijak limitována v dalším rozvoji areálu, který má ve své správě. Toto řešení považujeme za vyvážené a přínosné pro obě strany.

Co přinese současné řešení nejširší komunitě, tedy žákům, sportovcům i veřejnosti?

Školou navrhované řešení umožní výrazně rozšířit rozsah tělovýchovy pro žáky, jejichž počet narostl na více než 1 500. Dosavadní nájemní vztahy s klubem omezovaly školu v možnosti plně využívat a dále rozvíjet vlastní areál. Navržené řešení tuto bariéru odstraňuje. Škola zároveň plánuje zpřístupnit sportoviště i dalším sportovním organizacím či osobám, čímž dojde k maximálnímu využití celého areálu. V rámci připravovaného rozvoje areálu je uvažováno například o výstavbě nového sportoviště vedle stávajícího hřiště využívaného klubem, rekonstrukci šaten a zázemí. Tyto záměry přinesou prospěch nejen žákům školy, ale i ostatním dětem a veřejnosti. Navržené řešení podporuje otevřenost a smysluplné využití areálu ve prospěch co nejširší komunity.

Petice vznikla v reakci na dlouhodobou nejistotu, říká Kateřina Al-Amelová, předsedkyně klubu HC 1946 Praga

Jak hodnotíte současný stav jednání mezi klubem a školou?

Jednání mezi HC 1946 Praga a vedením školy se bohužel i přes několikaletou snahu nepodařilo dotáhnout do funkčního kompromisu. Na poslední schůzce jsme se dohodli na ročním prodloužení nájemní smlouvy, které by poskytlo čas na hledání dlouhodobého řešení – k realizaci této dohody ale zatím nedošlo. Škola prezentuje, že nám nabídla novou smlouvu, nicméně tato smlouva zásadně omezuje naše fungování – například vylučuje víkendové využití hřiště, což je pro organizovaný sport, mládežnické soutěže a tréninky zcela nereálné. Navržené alternativy, jako přesun na jiné hřiště, kterému jsme byli otevřeni, bohužel vyplynulo jako nereálné po odborném posudku architekta. Petice, kterou jsme v květnu spustili, nevznikla místo jednání, ale v reakci na dlouhodobou nejistotu a obavu z ohrožení činnosti klubu, který má osmdesátiletou historii a obsluhuje více než 3 500 sportovců ročně, a to včetně dětí, mládeže, národních týmů a veřejnosti.

Jaké řešení by umožnilo do budoucna smysluplné soužití sportovního klubu a školy v jednom areálu?

Klíčem je dlouhodobá nájemní smlouva s jasně definovanými a realistickými podmínkami. Jen tak můžeme získat dotace na obnovu hřiště, investovat do areálu a současně nastavit stabilní spolupráci se školou. Nabízíme řešení, které zohledňuje všechny uživatele areálu: rekonstrukci hřiště na pozemní hokej včetně ekologičtější, takzvané suché trávy, vybudování multifunkčního a workoutového hřiště, novou klubovnu se šatnami a posilovnou, a jasný provozní režim, kdy by škola měla areál k dispozici ve všední dny do 16 hodin, a následně by jej využívali naši sportovci i veřejnost. Dlouhodobě nabízíme otevřenost ke spolupráci – včetně možnosti sdíleného využívání prostor nebo přizpůsobení dalších částí areálu tak, aby vyhovoval i dalším sportům. V poslední době například zazněl zájem školy o hřiště na malou kopanou – i tomu jsme otevření, pokud bude plán realistický.

Co přinese současné řešení nejširší komunitě, tedy žákům, sportovcům i veřejnosti?

Naším cílem je vytvořit moderní, dostupné a víceúčelové sportovní centrum, které bude přínosem pro všechny: Žáci školy zde budou moci sportovat v dopoledních hodinách, klub zajistí odpolední a víkendový program pro děti a mládež, veřejnost bude mít přístup ke komunitním sportovním aktivitám. Areál dnes využívají nejen naši hráči, ale i děti z MŠ, žáci školy, expati v rámci programu Sport pro všechny, senioři, mládežnické reprezentace i lokální komunity. Přerušení této činnosti by mělo negativní dopad na tisíce lidí. Náš návrh je v souladu s Plánem rozvoje sportu v Praze a neznamená uzavření areálu – právě naopak. Jde o revitalizaci a otevření sportoviště širší komunitě s důrazem na udržitelnost, ekologii a dostupnost.