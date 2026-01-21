Na fotografii ze stanice metra je vidět ceduli upozorňující: „Dbejte zvýšené opatrnosti na eskalátorech! Kvůli zimním posypům se schody často zastavují.“ Vedle ní pracovnice metra zametá, aby se nečistoty nedostaly na schody a nezpůsobily další poruchy.
Hlavní příčinou problémů jsou drobné kamínky a nečistoty, které lidé na obuvi přinesou z ulic. „Mechanické potíže se opakují každou zimu a většinou ty problémy přetrvávají až do jara kdy se posyp z ulic pomalu uklízí,“ uvedl pro iDnes.cz mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Daniel Šabík.
Někdy je to jediná cesta
Situace je o to citelnější, že v některých stanicích chybí alternativní pevné schodiště. Náhlé zastavení eskalátoru navíc představuje nejen fyzickou zátěž, ale i bezpečnostní riziko.
DPP zdůrazňuje, že účinná obrana proti nánosům posypového materiálu prakticky neexistuje. Jedinou možností je pravidelná mechanická údržba jednotlivých strojů, která se provádí v různých intervalech.