Pozor na komplikace v Praze 8. Opravy v Ďáblicích už příští týden zasáhnou řidiče i MHD

David Halatka
  15:34
Technická správa komunikací připravuje závěrečnou část oprav v ulici Ďáblická. Práce na křižovatce s ulicí Žernosecká, která je posledním úsekem čekajícím na rekonstrukci, začnou už v pondělí 18. května.

Komplikace v Ďáblicích | foto: MAFRA

Stavební práce v křižovatce Ďáblická × Žernosecká navážou na opravovaný úsek mezi Žernoseckou a Střelničnou a potrvají deset dní v termínu od 18. do 27. května. I přes tento krátký termín musí řidiči počítat s rozsáhlejšími dopravními komplikacemi.

Co se na místě změní?

Během necelých dvou týdnů projde křižovatka kompletní proměnou. Stavbaři odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou úpravu středového ostrůvku. Součástí prací je také výměna poškozených obrubníků a pokládka nových asfaltových vrstev, na které se následně vrátí nové dopravní značení.

Dopravní omezení a změny v MHD

V rámci automobilové dopravy dojde k významnému omezení v místě křižovatky ulic Ďáblická a Žernosecká.

Klíčové změny MHD

  • Linka 183: Je vedena ve zkrácené trase Háje – Sídliště Ďáblice. Obousměrně se ruší zastávky Šimůnkova, Bojasova a Vozovna Kobylisy.
  • Linka 963: Je prodloužena ze zastávky Sídliště Ďáblice na Ládví.

Křižovatka bude uzavřena z Ďáblické ulice ve směru na Kobylisy a samotný průjezd po Ďáblické bude řízen kyvadlově. Pro řidiče bude vyznačena objízdná trasa vedená po ulici Střelničná.

Z důvodu oprav dochází od pondělí 18. května 2026 (cca 04:30) do středy 27. května 2026 (cca 23:59) k dočasné změně trasy a zastávek autobusových linek. Omezení se týká linek číslo 103, 183, 348, 368, 369, 903 a 963.

Úpravy zastávek

    • Ruší se zastávka Třebenická (směr Ládví/Střížkov v ulici Ďáblické).
    • Zastávka Sídliště Ďáblice (směr Ládví/Střížkov) se přemisťuje v ulici Ďáblické o cca 110 metrů po směru jízdy k provizornímu nástupišti.

Areál Slavia v Karlových Varech má nové hřiště, stálo 14 milionů korun

Fotbalový stadion Slavia v Karlových Varech má ode dneška nové tréninkové hřiště s umělou trávou. Vzniklo za podpory dotace z Národní sportovní agentury a...

