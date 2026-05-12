Stavební práce v křižovatce Ďáblická × Žernosecká navážou na opravovaný úsek mezi Žernoseckou a Střelničnou a potrvají deset dní v termínu od 18. do 27. května. I přes tento krátký termín musí řidiči počítat s rozsáhlejšími dopravními komplikacemi.
Co se na místě změní?
Během necelých dvou týdnů projde křižovatka kompletní proměnou. Stavbaři odfrézují starý asfalt, opraví uliční vpusti a provedou úpravu středového ostrůvku. Součástí prací je také výměna poškozených obrubníků a pokládka nových asfaltových vrstev, na které se následně vrátí nové dopravní značení.
Dopravní omezení a změny v MHD
V rámci automobilové dopravy dojde k významnému omezení v místě křižovatky ulic Ďáblická a Žernosecká.
Klíčové změny MHD
Křižovatka bude uzavřena z Ďáblické ulice ve směru na Kobylisy a samotný průjezd po Ďáblické bude řízen kyvadlově. Pro řidiče bude vyznačena objízdná trasa vedená po ulici Střelničná.
Z důvodu oprav dochází od pondělí 18. května 2026 (cca 04:30) do středy 27. května 2026 (cca 23:59) k dočasné změně trasy a zastávek autobusových linek. Omezení se týká linek číslo 103, 183, 348, 368, 369, 903 a 963.
Úpravy zastávek