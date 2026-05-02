Organizátoři i dopravní podnik letos slibují maximální efektivitu. Celý proces bude rozdělen do několika časových etap tak, aby se ulice otevíraly pro automobily i MHD ihned poté, co proběhne poslední běžec. Cílem je, aby dopad na běžný chod města byl co nejmenší a doprava zůstala v rámci možností plynulá.
Sázka na metro a náhradní spoje
Pokud se v neděli chystáte do centra, nejjistější volbou bude jednoznačně metro. Jeho provoz bude během dne posílen, aby zvládlo nápor fanoušků i cestujících, kteří se budou chtít vyhnout uzavřeným povrchovým úsekům.
V místech, kde maraton přeruší pravidelné linky tramvají či autobusů, budou připraveny náhradní autobusové trasy:
- X1: Nádraží Holešovice – Dělnická – Vltavská – Strossmayerovo náměstí
- X3: Dvorce – Na Strži – Budějovická
- X25: Palmovka – Vltavská – Strossmayerovo náměstí
Kompletní a detailní přehled všech změn, konkrétní časy uzavírek jednotlivých ulic a omezení konkrétních linek najdete na webu Pražské integrované dopravy, nebo na stránkách pořadatele.
|
Pražský maraton 2026: Kdy a kudy se poběží. Kde hrozí odtažení auta
Auta musí pryč
Parkování bude podle webu Pražského maratonu omezeno v sobotu a v neděli v ulicích: Celetná, Dlouhá, Dvořákovo nábřeží, Kosárkovo nábřeží, Křižovnická, Malostranské náměstí, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Ovocný trh, Pařížská, Smetanovo nábřeží, Staroměstské náměstí, Tomášská, U Plovárny, Valdštejnská, náměstí J. Palacha (v úseku Mánesův most – Křižovnická), nábřeží E. Beneše a podjezd pod Čechovým mostem (v celé délce), nábřeží kpt. Jaroše a podjezd pod Štefánikovým mostem (v celé délce).
Seznam uzavírek ulic v neděli 3. května
Praha 1
Praha 2
Praha 4
Praha 5
Praha 7
Praha 8
Po celou dobu konání maratonu bude průjezd centrem Prahy a v okolí běžecké trati omezený. Řidiči musí využít některou z objízdných tras a počítat s tím, že v místech, kde křižuje dráhu maratonu, budou muset vyčkat na pokyny pořadatelů k přejezdu.