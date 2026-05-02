Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Autor: Metro.cz
  7:58
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená také nutnost obrnit se trpělivostí. S akcí jsou totiž spojena výrazná dopravní omezení, která zasáhnou především centrum a širší okolí trasy běhu.
Fotogalerie2

Tereza Hrochová během Pražského maratonu | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Organizátoři i dopravní podnik letos slibují maximální efektivitu. Celý proces bude rozdělen do několika časových etap tak, aby se ulice otevíraly pro automobily i MHD ihned poté, co proběhne poslední běžec. Cílem je, aby dopad na běžný chod města byl co nejmenší a doprava zůstala v rámci možností plynulá.

Mapka uzavírek během nedělního maratonu

Sázka na metro a náhradní spoje

Pokud se v neděli chystáte do centra, nejjistější volbou bude jednoznačně metro. Jeho provoz bude během dne posílen, aby zvládlo nápor fanoušků i cestujících, kteří se budou chtít vyhnout uzavřeným povrchovým úsekům.

V místech, kde maraton přeruší pravidelné linky tramvají či autobusů, budou připraveny náhradní autobusové trasy:

  • X1: Nádraží Holešovice – Dělnická – Vltavská – Strossmayerovo náměstí
  • X3: Dvorce – Na Strži – Budějovická
  • X25: Palmovka – Vltavská – Strossmayerovo náměstí

Kompletní a detailní přehled všech změn, konkrétní časy uzavírek jednotlivých ulic a omezení konkrétních linek najdete na webu Pražské integrované dopravy, nebo na stránkách pořadatele.

Pražský maraton 2026: Kdy a kudy se poběží. Kde hrozí odtažení auta

Auta musí pryč

Parkování bude podle webu Pražského maratonu omezeno v sobotu a v neděli v ulicích: Celetná, Dlouhá, Dvořákovo nábřeží, Kosárkovo nábřeží, Křižovnická, Malostranské náměstí, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Ovocný trh, Pařížská, Smetanovo nábřeží, Staroměstské náměstí, Tomášská, U Plovárny, Valdštejnská, náměstí J. Palacha (v úseku Mánesův most – Křižovnická), nábřeží E. Beneše a podjezd pod Čechovým mostem (v celé délce), nábřeží kpt. Jaroše a podjezd pod Štefánikovým mostem (v celé délce).

Seznam uzavírek ulic v neděli 3. května

Praha 1

  • 17. listopadu (7:30–8:50)
  • Celetná (6:00–16:00)
  • Čechův most (7:30–8:30)
  • Dvořákovo nábřeží úsek náměstí Curieových – nábřeží L. Svobody (7:30–15:00)
  • Jiráskovo náměstí (8:00–10:45)
  • Karlův most (7:30–8:45)
  • Klárov (7:30–8:50)
  • Kosárkovo nábřeží (7:30–14:00)
  • Křižovnická (7:30–13:45)
  • Mánesův most (7:30–14:00
  • Masarykovo nábřeží (8:00–10:50)
  • Most Legií (8:00–13:30)
  • Mostecká (7:30–8:45)
  • 28. října, Národní (8:00–10:40)
  • Na Příkopě (8:00–10:30)
  • náměstí Curieových (7:30–15:00)
  • Ovocný trh (5:00–16:00)
  • Pařížská (7:00–16:15)
  • Jiráskův most (8:20–10:50)
  • Smetanovo nábřeží (8:00–13:30)
  • Těšnovský tunel a Nábřeží Ludvíka Svobody 7:30–15:00)
  • Tomášská (7:30–8:45)
  • Valdštejnská (7:30–8:45)
  • Staroměstské náměstí (7:00–16:15)
  • Prašná brána (8:00–10:30)

Praha 2

  • Jiráskův most (8:20 – 10:50)
  • Rašínovo nábřeží (8:00 – 12:45)
  • Palackého most (8:00 – 12:50)
  • Svobodova (8:00 – 11:55)
  • Na Slupi (8:00 – 11:55)
  • Sekaninova (8:00 – 11:30)
  • Jaromírova (8:00 – 11:45)

Praha 4

  • Podolské nábřeží (8:00 – 12:45)

Praha 5

  • Dienzenhoferovy sady (8:00 – 11:15)
  • Zborovská (8:00 – 11:15)
  • Lidická (8:00 – 12:50)
  • Svornosti (8:00 – 13:00)
  • Strakonická (8:00 – 13:20)
  • Hořejší nábřeží (8:00 – 13:30)
  • Nábřežní (8:00 – 13:40)
  • Janáčkovo nábřeží (8:00 – 13:45)

Praha 7

  • nábřeží Edvarda Beneše (7:30 – 8:30) obousměrně v celé délce,
  • nábřeží Edvarda Beneše (8:30 – 14:10) v úseku mezi mezi Čechovým a Štefánikovým mostem
  • nábřeží Kapitána Jaroše (7:30 – 14:20) pouze směr z centra
  • Bubenské nábřeží (7:30 – 14:30) na úrovni Holešovické tržnice obousměrně, jinak pouze směr z centra
  • Komunardů (7:30 – 14:30) v úseku Bubenské nábřeží – Jateční
  • Jateční (7:30 – 14:35) v úseku Komunardů – Jankovcova
  • Jankovcova (7:30 – 14:40) v úseku Jateční – Libeňský most
  • Libeňský most (7:30 – 14:45) ve směru z Holešovic na Libeň

Praha 8

  • Štorchova (7:30 – 14:45) pouze směr ke Kauflandu
  • Voctářova (7:30 – 14:50) pouze směr do centra
  • Rohanské nábřeží (7:30 – 15:10) pouze směr do centra

Po celou dobu konání maratonu bude průjezd centrem Prahy a v okolí běžecké trati omezený. Řidiči musí využít některou z objízdných tras a počítat s tím, že v místech, kde křižuje dráhu maratonu, budou muset vyčkat na pokyny pořadatelů k přejezdu.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Obce na Zlínsku ochrání před povodní poldry. Potřebují však pozemky soukromníků

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

V roce 2024 zalila velká voda po vydatných deštích části Sazovic, Lechotic či Rackové hned dvakrát. Pro ně i další obce, které jsou sdruženy v Mikroregionu Žídelná, teď stát zpracoval studii, jak...

2. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Piloty britské RAF v Hrochově Týnci uctí i přelet gripenů

ilustrační snímek

Hrochův Týnec na Chrudimsku si v sobotu 16. května připomene celodenním programem 110. výročí narození dvou pilotů britského Královského letectva (RAF). Město...

2. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Pochod v Karolince připomene tragický osud rodiny Orságů z konce války

ilustrační snímek

V Karolince na Vsetínsku se uskuteční vzpomínkový pochod na vrchol Jaseníková k pomníku, který připomíná tragický osud rodiny Orságů z konce druhé světové...

2. května 2026  8:15,  aktualizováno  8:15

Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo...

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou...

2. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Přehled významných „rodinných" dat. Kdy se slaví den matek, dětí, otců, seniorů či třeba psů?

Automat na květiny v Tišnově na Brněnsku

Vyznáte se v klíčových datech, připomínajících velké i malé činy nebo příběhy z rodinného kruhu i okolí? Velký význam může mít i třeba zdánlivě obyčejná neděle nebo pátek. Nabízíme přehled, do...

2. května 2026  9:06

Dobrovolníci s drony v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat před sekačkami

DobrovolnĂ­ci s drony v okolĂ­ Brna roÄŤnÄ› zachrĂˇnĂ­ desĂ­tky srnÄŤat pĹ™ed sekaÄŤkami

Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu...

2. května 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

Konference propojí mladé lídry s inovátory, do Liberce dorazí i Yemi A.D.

Moonshot Platform založil liberecký rodák a choreograf Yemi A.D.

Mezinárodní konference MoonshotX propojí v Liberci mladé lídry a inovátory z Evropy. Setkání nabídne 6. května v Linserce prezentace v angličtině. Vystoupí i liberecký rodák a choreograf Yemi A.D.,...

2. května 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Štvanice

Štvanice

Promítání dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi na štvanickém United Islands 2026.

vydáno 2. května 2026  8:34

„Hrůza! Ale já se zamilovala." Ze sídla slavných sklářů udělala dobový penzion

Sněžana Veverková u svého penzionu Renesance v Chřibské na Děčínsku

Historický dům č. p. 10 na náměstí ve Chřibské na Děčínsku dnes možná působí nenápadně, jeho příběh je však úzce spojený s jednou z nejvýznamnějších kapitol severočeského sklářství. Objekt z 19....

2. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Ústí napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka

ilustrační snímek

Ústí nad Labem napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka v ulici Předmostí. Zakázku vyhrála společnost FINSTAV Vodohospodářská...

2. května 2026  6:50,  aktualizováno  6:50

Pardubice opraví část památkové rezervace v centru města, zaplatí 10 milionů

Většina ulic v historickém jádru Pardubic potřebuje důkladnou opravu. Hlavně...

V létě má začít rekonstrukce Wernerova nábřeží a dalších historických ulic za radnicí v Pardubicích. Akce bude rozdělena na tři etapy a vyjde zhruba na 10 milionů korun. Dojde i k omezení provozu,...

2. května 2026  8:12,  aktualizováno  11:07

Život s „Béďou": naplno, ale bez iluzí o milém medvídkovi

2. května 2026

