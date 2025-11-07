Největší víkendová výluka se týká metra na trase mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská, kde nebude možné využít podzemní dopravu od soboty (8. listopadu) do nedělního odpoledne. Cestující mohou místo toho využít náhradní tramvajovou linku XC. Pomoci mohou také tramvaje linky 36. Malé úpravy se dotknou i trasy linky 23, proto doporučujeme sledovat aktuální jízdní řády.
Více informací najdete na webu pid.cz nebo v galerii článku.
|
O nadcházejícím víkendu čeká stanici metra Florenc C další významný milník
Omezení tramvají i autobusů
Další omezení se týkají úseku Staroměstská – Malostranská. Od sobotního rána do nedělního podvečera nepojedou tramvaje a autobusy přes Mánesův most. Linky 2, 18 a 194 budou vedeny po odklonových trasách.
Kratší, ale také důležitá výluka se týká tramvají v severní části Prahy. V sobotu 8. listopadu od 7:30 do 13:30 nebude možné využít úsek Kobylisy - Sídliště Ďáblice. Linka 15 bude vedena v trase Kotlářka - Vozovna Kobylisy a ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava X15.