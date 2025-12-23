Pozor na změny v MHD: Na Štědrý den skončí spoje dřív, metro na Silvestra pojede déle

Marek Hýř
  9:07
Deník Metro přináší velký přehled vánočních změn v pražské MHD. Pozor si dejte hlavně na Štědrý den, kdy spoje skončí už kolem 18. hodiny, a na Silvestra, kdy naopak metro pojede výrazně déle. Podívejte se, jak budou jezdit tramvaje, autobusy, metro i vlaky během svátků, mezi Vánoci a na přelomu roku.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Předvánoční dny

V úterý 23. prosince budou autobusy PID jezdit podle jízdních řádů „pracovní den - prázdniny“. To znamená mírně omezený provoz zejména v ranní špičce. U příměstských linek je nutné sledovat poznámky v jízdních řádech, některé spoje totiž nepojedou.

Chyťte ozdobený spoj!

Vánoční linky DPP, které jsou v provozu, najdete na webu Pid.cz. Stačí zadat do filtru symbol hvězdičky *.

Štědrý den: MHD skončí už kolem šesté večer

Středa 24. prosince přinese největší omezení. Provoz PID (mimo vlaků) se řídí sobotními jízdními řády, ale jen do večerních hodin. Metro přibližně od 18.00 hodin přechází na interval 20 minut a v podobném čase končí provoz denních tramvajových, trolejbusových i autobusových linek. Výjimkou je autobusová linka 59 na letiště.

Noční doprava bude postupně nasazována přibližně od 18. hodiny a bude v provozu do zhruba 7.00 hodin ráno na Boží hod vánoční. Noční autobusy i tramvaje obslouží klíčové přestupní terminály Letňany, Roztyly, Skalka a Zličín. Přívozy vyplují naposledy v 18.00 hodin. Vlaky pojedou podle nedělních jízdních řádů, ale jejich provoz se bude postupně utlumovat mezi 18. a 20. hodinou, poté zůstává zachován omezený provoz do cca 22. hodiny.

Svátky: klidnější provoz a pozdější start spojů

Ve čtvrtek 25. prosince pojede PID podle nedělních prázdninových jízdních řádů. Denní tramvaje, autobusy i trolejbusy vyjedou přibližně od 7.00 hodin, linka 59 na letiště už kolem 4.30. Příměstské linky budou jezdit v nedělním režimu s dílčími omezeními.

Také v pátek 26. prosince je v plánu provoz linek PID podle nedělních prázdninových jízdních řádů.

Vánoční zastávka na Andělu! Napište zde Ježíškovi a odneste si dárečky Ropidu

Od soboty 27. do úterý 30. prosince se doprava přepne zpět na prázdninový provoz. Cestující by měli počítat s tím, že tramvajová linka 21 po celé toto období nejede a některé příměstské autobusové linky budou mimo provoz.

Silvestr: metro pojede déle, noční doprava posílí

Středa 31. prosince přinese dobrou zprávu hlavně pro noční cestování. Přes den se sice pojede podle prázdninových jízdních řádů a většina autobusů i tramvají skončí kolem 22.00 hodin, ale metro pojede výrazně déle. Provoz na linkách A, B a C bude prodloužen až přibližně do 2.30 hodin ráno 1. ledna 2026, a to v intervalu 10 minut.

Noční tramvajové i autobusové linky budou posílené a zajistí spojení napříč městem i po skončení provozu metra. Vlaky skončí zhruba kolem 20. hodiny, poté zůstane zachován jen omezený hodinový provoz.

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Nový rok a první lednový víkend

Ve čtvrtek 1. ledna 2026 pojede PID stejně jako na Boží hod vánoční, tedy v nedělním prázdninovém režimu se zahájením provozu kolem 7.00 hodin. Od pátku 2. do neděle 4. ledna zůstávají v platnosti prázdninové jízdní řády, přičemž tramvajová linka 21 opět nebude v provozu.

Kde si změny ověřit

  • Aktuální jízdní řády, přesné časy odjezdů i případné operativní změny jsou po celé sváteční období k dispozici ve vyhledávačích spojení a v oficiálních aplikacích PID. Cestujícím se proto vyplatí ověřit si spojení ještě před cestou, zejména večer a v noci.
  • Pražská integrovaná doprava přeje všem cestujícím klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2026.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

