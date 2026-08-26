Pražský prázdninový provoz končí v pátek 28. srpna. Od soboty se vrací plný provoz PID a současně se sjednotí jízdní řády metra a většiny autobusových linek pro soboty a neděle. Pro cestující to bude znamenat především posílení provozu v neděli ráno a dopoledne. Školní linky a školní spoje na příměstských a regionálních linkách vyjedou od úterý 1. září.
V Praze přibydou nové zastávky
Výraznější změny čekají například Nové Letňany. Linka 158 nově pojede přes zastávky Toužimská a Nové Letňany a naopak vynechá Staré Letňany. Zároveň linka 166 do Nových Letňan nově nezajíždí.
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V Praze od soboty vznikne hned několik nových zastávek. Nově se objeví například Poříčanská, Radnice Letňany, Sourozenců Čapkových, Vrbova nebo Zličín v Řevnické ulici. Zastávka U Blaženky zároveň dostane nový název Popelka.
Změny se dotknou také dalších městských a příměstských linek. Například linka 278 bude nově vedena přes Toužimskou, linka 340 posílí provoz ve všední dny dopoledne a o víkendech a vybrané spoje linky 359 budou o víkendech nově jezdit mezi Roztoky, nádražím, a Levým Hradcem. Všechny změny lze nalézt na webu PID.
Velké změny čekají Kladensko a Nymbursko
Od 1. září se výrazně promění také doprava ve Středočeském kraji, hlavně na Kladensku a Nymbursku. Linka 342 mezi Prahou, Brandýskem a Želenicemi se zrychlí a většina spojů už nebude zajíždět do Kněževsi a Středokluk. Nově přes Středokluky pojede linka 429 z Prahy do Unhoště. Linky 323 a 414 se zároveň sloučí pod číslo 414, což má spojení mezi Prahou a Středokluky posílit.
Nová linka 414 pojede z Nádraží Veleslavín přes Terminál 1, Tuchoměřice, Kněževes, Středokluky, Koleč a Želenice až do Slaného. Úsek mezi Želenicemi a Slaným ale bude fungovat pouze o víkendech.
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Na Nymbursku se zase posílí doprava na hlavních trasách, přibude večerní a víkendový provoz a také garantované návaznosti na vlaky. Změní se například trasa linky 433, která nově pojede mezi Hořátví a Pečkami přes Kostelní Lhotu. Na její dosavadní úsek přes Sadskou a Milčice naváže nová linka 833.
Přibudou i noční spoje
Změny nejsou jen o denním provozu. Ve Středočeském kraji vzniknou také nové noční linky. Linka 918 spojí Hlubočepy, Barrandov, Slivenec a Pod Lochkovem, jezdit bude každý den v intervalu 60 minut. Druhá nová noční linka 962 propojí Slivenec, Ořech, Zbuzany a Jinočany. Také ta bude jezdit celotýdenně v hodinovém intervalu.
Na některých dalších linkách se naopak provoz posílí večer nebo o víkendech. Linka 418 například zkrátí intervaly ve všední dny z 30 na 20 minut a nově bude jezdit večer až přibližně do 23 hodin.
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Mění se i názvy zastávek
Kromě nových zastávek čekají cestující také změny názvů. V Nymburce se jich od září upraví hned několik. Například zastávka Nymburk, kino nově ponese název Nymburk, Eliščina třída a z Nymburku, diskont potraviny bude Nymburk, OC Kolínská.
Nové zastávky vzniknou také ve Středočeském kraji. Patří mezi ně například Jičíněves, Keteň, Korkyně, Pánkov nebo Mezouň, Letník.
Konkrétní změny tras, zastávek a jízdních řádů se proto vyplatí před první cestou v září zkontrolovat. Tentokrát totiž opravdu nejde jen o návrat k běžnému provozu po prázdninách – řada změn je trvalá a některé autobusy budou od září jezdit úplně jinak než dosud.