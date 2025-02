Dřív jich byly řeky plné, dnes už jich je jen pár. Řeč je o remorkérech, které bývaly nepostradatelnou pracovní silou na vodních cestách. Jejich historie je spjata s lodní nákladní dopravou.

Zákaz člunů bez pohonu

„Plavba vlečných člunů na Labi byla na svém vrcholu přibližně do šedesátých let. V té době se vedení Československé plavby labsko-oderské začalo zaobírat myšlenkou náhrady zastaralých vlečných člunů motorizovanými nákladními loděmi, tedy nákladními plavidly s vlastním pohonem,“ popisuje Filip Houdek, který se o historií lodní dopravy zajímá.

„Zajisté v tom sehrála roli vyhláška o zákazu plavby vlečných člunů po Labi samotíží. V ten moment si každý nemotorizovaný vlečný člun vyžádal svoji pohonnou jednotku, čímž se značně změnila ekonomická stránka poproudní plavby s téměř nulovými finančními náklady,“ dodává Houdek. Kromě nákladních motorových lodí se začala navíc zavádět i plavba tlačná.

Tlačné remorkéry TR 500 s tlačným člunem vozily uhlí do Chvaletic. Zažil to i Gargamel.

První v Čechách vyráběné tlačné remorkéry typu DTL 240 spatřily světlo světa v letech 1965–1968 v loděnici na Mělníku. „Největšího rozmachu se tuzemská tlačná plavba dočkala od roku 1977, kdy byla zahájena doprava energetického uhlí do nově vybudované elektrárny ve Chvaleticích po vodě,“ popisuje Houdek, který je zaměstnancem Pražské paroplavební společnosti. „V letech 1976–1984 bylo na Mělníku postaveno celkem 110 tlačných remorkérů typu TR 400 a TR 500. Byla to vůbec největší série plavidel jednoho typu u nás vyrobená,“ dodává.

Jako čtyřicet kamionů

Deník Metro si prohlédl hned dva tlačné remorkéry kotvící u betonárny na Rohanském ostrově. Plavidla z roku 1979 a 1983 patří společnosti Konakl, která se zabývá lodní dopravou. Remorkéry můžete často potkat na Labi, jak z Nučniček na Litoměřicku tlačí do betonárky „vanu“ se stovkami tun nákladu. Mimochodem, jedno takové plavidlo do Prahy přiveze po řece zhruba tolik co čtyřicet kamionů. A pokud na vás nákladní lodní doprava působí fádně, nenechte se mýlit. Na pracovních remorkérech je veselo. Lodě jsou totiž „zkrášleny“ kreslenými postavičkami. Víte, proč mají plavidla přezdívky Gargamel a Obelix? Vysvětlení je jednoduché. Podle lodníka z druhé jmenované lodi se má posádka v práci jako v pohádce.

Vltava Seriál o pražských lodích vzniká ve spolupráci s instagramovým profilem Příběhy z vltavských lodí.

Kromě pravidelné nákladní dopravy se remorkéry společnosti Konakl využívají i při dalších příležitostech. Například loni při povodních pomáhaly v centru Prahy „uklízet“ pontony a kotviště, které samy odplout nemohly. Skoro 13 metrů dlouhé plavidlo má dva motory o výkonu 206 kW. Dvoučlenná je i posádka. Ta má uvnitř remorkéru k dispozici malý byt s kuchyňkou. Mimochodem, Obelix je zároveň mediální hvězdou. Díky kameře na přídi můžete totiž sledovat aktuální stream z jeho plavby. Stačí navštívit web Endless-live.cz.