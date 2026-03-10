Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Autor: Marek Peška
  5:59
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.
Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou. | foto: Správa železnic

Nové perony na Smíchovském nádraží
Na obrovské ploše plné dělníků, nejrůznějších strojů, hromad zeminy rostou první vysoké betonové části nového velkého dopravního uzle Praha-Smíchov. Jižní část české metropole prochází velkou proměnou. A tak výraznou, že se změní k nepoznání. V plánu je velká střecha, která povede nad stávající historickou výpravní budovou až směrem k Dobříšské ulici. Vznikne tam autobusové nádraží a také parkoviště pro tisícovku aut.

Konec bariér

Smíchovské nádraží se konečně zbaví místa plného bariér. Pevná schodiště totiž doplní eskalátory, výtahy a přibudou také podchody k samotným novým nástupištím.

Smíchovské nádraží plné bariér. Vstup do metra jen po schodech.

Na smíchovském nádraží jsou už hotové některé nosné sloupy budoucí lávky, která v budoucnu propojí nádraží s budoucí čtvrtí a Radlicemi, které před několika měsíci přišly o nýtovanou lávku, jednu z posledních lávek svého druhu v Praze.

Výpravní budova, která byla postavena v letech 1953 až 1956 na základě návrhu architektů Jana Zázvorky a Ladislava Žáka, projde citlivou rekonstrukcí.

Tropický oceán starý 350 milionů let

Deník Metro se zajímal i o to, zdali tu zůstanou otisky pravěku. V obkladech je totiž k vidění dno tropického oceánu starého 350 milionů let. V dlažbách jsou totiž tisíce zkamenělin mušlí, mlžů a dalších prehistorických živočichů. Třeba lilijice, evolučně nejstarších žijících ostnokožců.

Smíchovské nádraží. V obkladech najdete pravěk. Takhle nějak kdysi vypadala lilijice.

„Původní materiály zůstanou zachované, tedy i zmiňované unikátní obklady a další výzdoba,“ říká pro deník Metro mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Vládci prvohor se ukrývají v metru i u nepoužívané pokladny. Poradíme vám, jak je najít

Ze slavné hospody se stane průchod

Horší zpráva ale přichází v souvislosti s koncem legendární restaurace Oáza, které se také říkalo „Magorův výčep“ – podle legendy českého undergroundu Ivana Martina Jirouse, který sem chodil na pivo. Jednalo se o zajímavé místo. Kromě Magora Jirouse sem dříve zavítaly i další významné osobnosti, například básník Egon Bondy nebo pozdější prezident Václav Havel. Právě tady si dali pivo cestující i manažeři. Ve své době i panáka zelené za deset korun.

Na smíchovském nádraží ještě před lety fungovala slavná nálevna Oáza. Místo se promění, bude tu průchod do nové nádražní budovy.

Restaurace Oáza zanikne, bude tu průchod do nové čtyřpodlažní budovy, která nahradí současné jižní křídlo. „Propojení vznikne právě v místě dnešní restaurace Oáza. O restaurační prostory ale cestující nepřijdou. Nová budova nabídne komerční prostory a různá stravovací zařízení. Umístěny budou ve vyšších podlažích. Celkově objekt bude mít podzemní podlaží navazující na metro a tři nadzemní podlaží pod platformou dopravního terminálu. V přízemí vznikne hlavní koridor, pokladny a čekárna pro cestující,“ doplňuje pro deník Metro tisková mluvčí Správy železnic Friebová.

Před 40 lety začala jezdit nejmladší, „žlutá“ linka metra. A zrušily se turnikety

Celé nové smíchovské nádraží, z něhož se stane jeden z nejdůležitějších dopravních terminálů, by mělo být hotové do roku 2030, o dva roky dříve je v plánu otevření nových nástupišť. Ty původní ve tvaru „vlaštovky“ budou zbourány a nahrazeny novou konstrukcí.

Smíchovské nádraží bylo otevřeno v roce 1862. S Masarykovým a hlavním nádražím patří k nejvytíženějším železničním uzlům v české metropoli.

