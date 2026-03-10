Na obrovské ploše plné dělníků, nejrůznějších strojů, hromad zeminy rostou první vysoké betonové části nového velkého dopravního uzle Praha-Smíchov. Jižní část české metropole prochází velkou proměnou. A tak výraznou, že se změní k nepoznání. V plánu je velká střecha, která povede nad stávající historickou výpravní budovou až směrem k Dobříšské ulici. Vznikne tam autobusové nádraží a také parkoviště pro tisícovku aut.
Konec bariér
Smíchovské nádraží se konečně zbaví místa plného bariér. Pevná schodiště totiž doplní eskalátory, výtahy a přibudou také podchody k samotným novým nástupištím.
Na smíchovském nádraží jsou už hotové některé nosné sloupy budoucí lávky, která v budoucnu propojí nádraží s budoucí čtvrtí a Radlicemi, které před několika měsíci přišly o nýtovanou lávku, jednu z posledních lávek svého druhu v Praze.
Výpravní budova, která byla postavena v letech 1953 až 1956 na základě návrhu architektů Jana Zázvorky a Ladislava Žáka, projde citlivou rekonstrukcí.
Tropický oceán starý 350 milionů let
Deník Metro se zajímal i o to, zdali tu zůstanou otisky pravěku. V obkladech je totiž k vidění dno tropického oceánu starého 350 milionů let. V dlažbách jsou totiž tisíce zkamenělin mušlí, mlžů a dalších prehistorických živočichů. Třeba lilijice, evolučně nejstarších žijících ostnokožců.
„Původní materiály zůstanou zachované, tedy i zmiňované unikátní obklady a další výzdoba,“ říká pro deník Metro mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
Ze slavné hospody se stane průchod
Horší zpráva ale přichází v souvislosti s koncem legendární restaurace Oáza, které se také říkalo „Magorův výčep“ – podle legendy českého undergroundu Ivana Martina Jirouse, který sem chodil na pivo. Jednalo se o zajímavé místo. Kromě Magora Jirouse sem dříve zavítaly i další významné osobnosti, například básník Egon Bondy nebo pozdější prezident Václav Havel. Právě tady si dali pivo cestující i manažeři. Ve své době i panáka zelené za deset korun.
Restaurace Oáza zanikne, bude tu průchod do nové čtyřpodlažní budovy, která nahradí současné jižní křídlo. „Propojení vznikne právě v místě dnešní restaurace Oáza. O restaurační prostory ale cestující nepřijdou. Nová budova nabídne komerční prostory a různá stravovací zařízení. Umístěny budou ve vyšších podlažích. Celkově objekt bude mít podzemní podlaží navazující na metro a tři nadzemní podlaží pod platformou dopravního terminálu. V přízemí vznikne hlavní koridor, pokladny a čekárna pro cestující,“ doplňuje pro deník Metro tisková mluvčí Správy železnic Friebová.
Celé nové smíchovské nádraží, z něhož se stane jeden z nejdůležitějších dopravních terminálů, by mělo být hotové do roku 2030, o dva roky dříve je v plánu otevření nových nástupišť. Ty původní ve tvaru „vlaštovky“ budou zbourány a nahrazeny novou konstrukcí.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno v roce 1862. S Masarykovým a hlavním nádražím patří k nejvytíženějším železničním uzlům v české metropoli.