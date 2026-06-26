Už jen do neděle budou otevřeny Pragerovy kostky, které se nacházejí v areálu Emauzského kláštera. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Centrum architektury městského plánování (CAMP), které tu sídlí, připravily speciální program. Představují se na něm výrazní čeští autoři jako Krištof Kintera, TIMO nebo Vladimir 518. Obě pro Prahu důležité instituce se na tři roky stěhují pryč. Stavby Karla Pragera projdou velkou rekonstrukcí. CAMP se na podzim otevře v bývalé opravně lodí v Karlíně a IPR se stěhuje do holešovického Art genu.
Zavěšené kostky
Ikonická stavba je zajímavá tím, že „visí“. Karel Prager konstrukci navrhl tak, že jednotlivé bloky jsou zavěšeny a vykonzolovány na hlavním ocelovém nosném systému, který je ukrytý uvnitř. Hmotnost se přenáší přes nosníky a závěsy do nosných jader a sloupů. Obrovské kancelářské bloky nejsou běžně podepřené zespodu, ale jejich hmotnost nese skrytá ocelová konstrukce. Proto to vypadá, jako by se vznášely. Budovy jsou vykonzolované a působí dojmem, že se vznášejí nad terénem.
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Je konec zimy v zimě a vedra v létě! Pragerovy kostky čeká rekonstrukce i rozlučka
Tajemství nenápadného parčíku
Kostky využívaly teplovzdušné vytápění v kombinaci s tehdy moderní klimatizací a vzduchotechnikou. Systém byl integrován do unikátního stavebního systému GAMA.
Prager navrhl na tehdejší dobu vizionářské budovy s pokročilou vzduchotechnikou, ale kvůli omezením tehdejší socialistické ekonomiky musel jako zdroj energie zvolit spalování ropných produktů přímo v areálu. Musel tedy postavit kotelnu na lehké topné oleje. Areál leží v historickém centru a příjezd cisteren s olejem přímo do areálu byl logisticky náročný a pro klidné okolí kláštera představoval značnou zátěž. Proto v parčíku v ulici Pod Slovany vznikla pro cisterny točna.
Později se přestalo v kostkách olejem vytápět, ale „panelový parčík“ i s cedulí zůstal. CAMP počítá s tím, že sem přesune instalaci Krištofa Kintery, kterou umělec realizoval před několika lety v parku Holubička na Klárově. Kintera tehdy vytvořil několik svítících miniatur domů vycházejících z existujících, zbouraných či utopických pražských staveb z druhé poloviny 20. století.
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Parčík představuje zapomenutý kout, avšak čeká ho ještě jedna důležitá role. Právě tady bude vjezd do plánované stavby – železnice pod městem. Tunely mají vést z pomezí Karlína, Žižkova a Vinohrad přes hlavní nádraží a Smíchov do Vršovic. Železnice také naváže na novou linku metra, která obkrouží metropoli. Vlaky by se do pražského podzemí měly dostat za 20 let.
V létě vedro, v zimě zima
Pragerovy kostky zestárly. Při každé rekonstrukci došlo jen k rychlému řešení, které z dlouhodobého hlediska neřešilo nic. Domy začalo v zimě profukovat, v létě tam bylo nesnesitelné vedro. Je dobrou zprávou, že se budovy za tři roky rekonstrukce, která bude stát skoro miliardu a půl, vrátí blíž k zamýšlené podobě Karla Pragera.
„Citlivá, ale rozsáhlá rekonstrukce je nezbytná, významný modernistický areál neprošel rozsáhlejší opravou od svého dokončení v roce 1975. Stav objektu neodpovídá současným nárokům na energetickou efektivitu, požární bezpečnost, hygienické standardy ani technické vybavení. Součástí je také kompletní obnova pláště budovy a modernizace technologií, počítá se se zachováním architektonicky cenných prvků, jako jsou původní obklady a dlažby, svítidla nebo kliky,“ říká Benedikt Markel, architekt z IPR.
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Kostky byly postaveny v letech 1969 až 1973. Od svého začátku sloužily městským plánovačům, urbanistům a architektům. Kromě samotného Pragera tady měli ateliér manželé Machoninovi, kteří jsou autory například OD Kotva, Domu bytové kultury nebo karlovarského Hotelu Thermal.