Prague Car Festival 2025 ukáže tuningové skvosty, veterány i svět motorsportu

  10:00
Pražské výstaviště se na začátku listopadu promění v Mekku všech automobilových nadšenců. Prague Car Festival 2025 nabídne během jediného víkendu stovky unikátních vozů, závodní speciály, historické klenoty i supersporty, které běžně potkáte jen na plakátech. Nabitý program doplní workshopy, aukce, besedy se závodníky i adrenalinová show pod širým nebem.
Veletrh Prague Car Festival je každoročně oslavou automobilů ve všech podobách s neopakovatelnou atmosférou. | foto: PCF

Pro milovníky aut a motorek pecka. Více než 1 100 exponátů na ploše přes 42 tisíc metrů čtverečních a program, který osloví všechny generace. Čtrnáctý ročník Prague Car Festivalu, který se uskuteční 1. a 2. listopadu 2025 v areálu PVA EXPO Praha-Letňany, slibuje návštěvníkům jedinečnou podívanou postavenou na třech pilířích.

Workshopy i historie automobilismu

Prvním je Eibach Tuning Expo, kde se představí špička evropského i domácího tuningu. Milovníci individuálních úprav zde uvidí stovky jedinečných vozů – od klasického tuningu až po takzvané restomody, tedy veterány v moderním provedení. Chybět nebudou ani workshopy, soutěže, prezentace bodykitů a venkovní srazy, které akci dodají živou komunitní atmosféru.

Na automobilovém festivalu se objeví Eliška Junková i Ferdinand Porsche

Druhou částí je Spies Hecker Classic Expo věnované historii automobilismu. Vystaveno bude více než 250 historických vozů a motocyklů – od předválečných klenotů až po youngtimery z devadesátých let. Tradiční československé značky se zde potkají se světovými ikonami a expozici doplní aukce unikátních vozů, filmové projekce i prezentace klubů. Návštěvníci tak získají nejen vizuální zážitek, ale i možnost nahlédnout do dobové atmosféry, která k jednotlivým modelům neodmyslitelně patří.

Třetí pilíř tvoří Racing Expo, které přiblíží svět motorsportu. K vidění bude přes 150 závodních speciálů včetně formulí, rallyových strojů či okruhových vozů. Doprovodný program nabídne besedy, autogramiády a setkání s předními českými závodníky, kteří se podělí o své příběhy ze světa rychlých kol.

Letňanský Prague Car Festival představí na tři sta automobilů

Pořádná dávka adrenalinu

Vedle těchto hlavních sekcí přinese festival i další lákadla. Pirelli Auto Exclusive představí supersporty s cenovkami v řádech milionů, které běžně vídáme jen na plakátech. O pořádnou dávku adrenalinu se postará venkovní Racing Aréna, kde návštěvníci zažijí celodenní show pod širým nebem doplněnou o rodinný program.

Loňský ročník přilákal rekordních 41 tisíc diváků. Zda se podaří tento počet překonat, ukáže až letošní první víkend v listopadu. Prague Car Festival 2025 přinese v osmi halách výstaviště nezapomenutelný zážitek. Vstupenky jsou v předprodeji. Více na www.praguecarfestival.cz a vyfoťte si QR kód pro více informací v mobilu.

