Praha zažije v neděli svátek amerického fotbalu. Tým Prague Lions odehraje první domácí zápas sezony European Football Alliance (EFA) na legendárním stadionu Ďolíček, kde přivítá Nordic Storm.
Historický přesun na legendární stadion
Přesun z tradičního domácího prostředí na stadionu FK Viktoria Žižkov do svatostánku Bohemians Praha 1905 má podle vedení klubu nabídnout fanouškům jedinečný sportovní zážitek a zároveň pomoci popularizovat americký fotbal v České republice.
„Ďolíček jsme si vybrali pro jeho výjimečnou atmosféru a silné místo v pražské sportovní historii. Chceme ukázat novým fanouškům, proč je profesionální americký fotbal naživo tak atraktivní,“ uvedl generální ředitel a manažer Prague Lions Mason Parker.
Klub vnímá zápas jako důležitý krok nejen pro vlastní rozvoj, ale také pro další růst amerického fotbalu v regionu. Utkání má být zároveň testem možností budoucí spolupráce s dalšími významnými sportovními areály.
Fanoušky čeká atmosféra ve stylu NFL
Součástí nedělního programu bude rozsáhlá fanzóna přímo v areálu stadionu. Návštěvníci se mohou těšit na soutěže inspirované NFL, americké barbecue, hudební doprovodný program, rodinné aktivity i prodej klubového merchandisingu.
Organizátoři chtějí fanouškům nabídnout autentický zážitek ze zápasového dne, jaký je běžný při profesionálních utkáních amerického fotbalu ve Spojených státech.
David Warner se vrací k Lions
Významnou posilou pro nadcházející zápas i zbytek sezony je návrat Davida Warnera. Bývalý hlavní trenér Prague Lions se vrací do organizace jako ofenzivní koordinátor. Právě Warner patřil mezi osobnosti, které pomáhaly budovat klub v jeho začátcích.
„Když přišla možnost vrátit se v tak důležitém okamžiku, bylo rozhodnutí jednoduché. Prague Lions mají jasnou vizi a velké ambice. Těším se, že budu znovu součástí tohoto projektu a pomohu týmu na hřišti,“ uvedl Warner.
Důležitý test v premiérové sezoně EFA
Prague Lions letos nastupují v premiérové sezoně ligy European Football Alliance, nové evropské soutěže vlastněné a řízené samotnými kluby. Utkání proti Nordic Storm tak představuje důležitý test v úvodní fázi ročníku.
Hlavní trenér James Brooks věří, že výjimečné prostředí může týmu dodat další energii. „Hrát na ikonickém stadionu v našem městě před domácími fanoušky je přesně ten typ zápasu, na který se hráči i trenéři těší,“ řekl Brooks.
Lions chtějí rekordní návštěvu
Klub zároveň upravil ceny vstupenek s cílem zpřístupnit zápas co nejširšímu publiku a pokusit se vytvořit nový divácký rekord českého amerického fotbalu. Vstupenka na hlavní tribunu vyjde 300 korun, pro děti 180 korun.
Vedení věří, že spojení atraktivního soupeře, unikátního stadionu a bohatého doprovodného programu přivede na tribuny nejen stávající fanoušky, ale také nové zájemce o tento sport.
Zápas bude vysílat Sporty TV i YouTube
Výkop zápasu Prague Lions – Nordic Storm je naplánován na 13 hodin. Program ve fanzóně začne již před samotným utkáním. Zápas bude možné sledovat zdarma prostřednictvím oficiálního YouTube kanálu EFA, v České republice jej nabídne také Sporty TV s českým komentářem.
Po utkání v Ďolíčku se Prague Lions vrátí na své standardní domácí hřiště na stadionu FK Viktoria Žižkov, kde odehrají zbytek sezony.