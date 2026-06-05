Prague Lions poprvé v Ďolíčku, fanoušky čeká atmosféra jako v NFL. Kolik stojí vstupenka?

Autor: Metro.cz
  8:33
Sledovat Metro na Googlu
Prague Lions odehrají 7. června historický „domácí“ zápas ve Vršovicích. V Ďolíčku vyzvou dánský Nordic Storm. Událost doprovodí bohatý program pro fanoušky i návrat bývalého hlavního trenéra Davida Warnera, který posílí realizační tým jako ofenzivní koordinátor.
Unikátní snímky z dronu nabízejí pohled na ikonický vršovický stadion.

Unikátní snímky z dronu nabízejí pohled na ikonický vršovický stadion. | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

Prague Lions touží po prvním vítězství
Takto vypadá Ďolíček nyní před rekonstrukcí. Ta má probíhat v etapách tak, aby...
Prague Lions vstupují do nové sezony odhodláni dobýt Evropu
Hned vedle stadionu se nachází silnice. Mnohdy tak míč skončí mezi auty.
7 fotografií

Praha zažije v neděli svátek amerického fotbalu. Tým Prague Lions odehraje první domácí zápas sezony European Football Alliance (EFA) na legendárním stadionu Ďolíček, kde přivítá Nordic Storm.

Historický přesun na legendární stadion

Přesun z tradičního domácího prostředí na stadionu FK Viktoria Žižkov do svatostánku Bohemians Praha 1905 má podle vedení klubu nabídnout fanouškům jedinečný sportovní zážitek a zároveň pomoci popularizovat americký fotbal v České republice.

„Ďolíček jsme si vybrali pro jeho výjimečnou atmosféru a silné místo v pražské sportovní historii. Chceme ukázat novým fanouškům, proč je profesionální americký fotbal naživo tak atraktivní,“ uvedl generální ředitel a manažer Prague Lions Mason Parker.

Prague Lions touží po prvním vítězství

Klub vnímá zápas jako důležitý krok nejen pro vlastní rozvoj, ale také pro další růst amerického fotbalu v regionu. Utkání má být zároveň testem možností budoucí spolupráce s dalšími významnými sportovními areály.

Končí váš pes na „bull“? V nové akademii ho naučí, jak zvládat život ve městě kolem něj

Fanoušky čeká atmosféra ve stylu NFL

Součástí nedělního programu bude rozsáhlá fanzóna přímo v areálu stadionu. Návštěvníci se mohou těšit na soutěže inspirované NFL, americké barbecue, hudební doprovodný program, rodinné aktivity i prodej klubového merchandisingu.

Organizátoři chtějí fanouškům nabídnout autentický zážitek ze zápasového dne, jaký je běžný při profesionálních utkáních amerického fotbalu ve Spojených státech.

Formule na steroidech. Opravdu hrozí konec Maxe Verstappena ve Formuli 1?

David Warner se vrací k Lions

Významnou posilou pro nadcházející zápas i zbytek sezony je návrat Davida Warnera. Bývalý hlavní trenér Prague Lions se vrací do organizace jako ofenzivní koordinátor. Právě Warner patřil mezi osobnosti, které pomáhaly budovat klub v jeho začátcích.

Co se děje na pražské Viktorce? Kresby na žižkovském stadionu budí pozornost

„Když přišla možnost vrátit se v tak důležitém okamžiku, bylo rozhodnutí jednoduché. Prague Lions mají jasnou vizi a velké ambice. Těším se, že budu znovu součástí tohoto projektu a pomohu týmu na hřišti,“ uvedl Warner.

Prague Lions vstupují do nové sezony odhodláni dobýt Evropu

Důležitý test v premiérové sezoně EFA

Prague Lions letos nastupují v premiérové sezoně ligy European Football Alliance, nové evropské soutěže vlastněné a řízené samotnými kluby. Utkání proti Nordic Storm tak představuje důležitý test v úvodní fázi ročníku.

Hlavní trenér James Brooks věří, že výjimečné prostředí může týmu dodat další energii. „Hrát na ikonickém stadionu v našem městě před domácími fanoušky je přesně ten typ zápasu, na který se hráči i trenéři těší,“ řekl Brooks.

Last dance fotbalových titánů. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední MS

Lions chtějí rekordní návštěvu

Klub zároveň upravil ceny vstupenek s cílem zpřístupnit zápas co nejširšímu publiku a pokusit se vytvořit nový divácký rekord českého amerického fotbalu. Vstupenka na hlavní tribunu vyjde 300 korun, pro děti 180 korun.

Vedení věří, že spojení atraktivního soupeře, unikátního stadionu a bohatého doprovodného programu přivede na tribuny nejen stávající fanoušky, ale také nové zájemce o tento sport.

Momentka ze zápasu Prague Lions - Leipzig Kings

Zápas bude vysílat Sporty TV i YouTube

Výkop zápasu Prague Lions – Nordic Storm je naplánován na 13 hodin. Program ve fanzóně začne již před samotným utkáním. Zápas bude možné sledovat zdarma prostřednictvím oficiálního YouTube kanálu EFA, v České republice jej nabídne také Sporty TV s českým komentářem.

Po utkání v Ďolíčku se Prague Lions vrátí na své standardní domácí hřiště na stadionu FK Viktoria Žižkov, kde odehrají zbytek sezony.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt, který spojuje cit pro historii s respektem k původní architektuře. Selské stavení Melchior Häusler v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Iniciativa Nová energie Česka posílí rozumnou debatu o obnovitelných zdrojích

5. června 2026  8:09

Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na...

Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...

4. června 2026  14:52,  aktualizováno  5. 6. 7:47

Suchdolský most za 3,5 miliardy se obejde bez pilířů, cyklistům nepostaví výtah

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy schválila definitivní podobu Suchdolského mostu na severní části Pražského okruhu. Vybraný návrh bez pilířů v údolí Vltavy má podle resortu nejmenší dopad na...

5. června 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Město odmítlo odevzdat kraji „nepoužité“ miliony ze sbírky, soud to schválil

Silná bouře napáchala ve Stebně velké škody. ( 25. 6. 2021).

Vleklý spor o to, kam poputuje devítimilionový zbytek z humanitární sbírky pro bouří poničené Stebno, se přesunul k soudu. Město Kryry, pod které Stebno spadá, mělo peníze do 7. května odeslat...

5. června 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dálnici D2 po tragických nehodách plně zprůjezdnili v noci na dnešek

ilustrační snímek

Dálnici D2, na které se ve čtvrtek staly dvě tragické nehody, plně zprůjezdnili dnes kolem 3:00. ČTK o tom informovalo Národní dopravní informační centrum....

5. června 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Skauti v Turnově oslaví výročí

ilustrační snímek

V sobotu oslaví turnovští skauti 110 let své existence.

5. června 2026  6:34

Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina

Nezletilý chlapec uhořel na Příbramsku na stožáru vysokého napětí. (5. června...

K tragické nehodě došlo ve čtvrtek podvečer v obci Chotilsko na Příbramsku. Nezletilý chlapec tam zemřel po zásahu elektrickým proudem. Vylezl na stožár vysokého napětí. Úmrtím se zabývá policie,...

4. června 2026  22:32,  aktualizováno  5. 6. 6:34

Obce z Poodří se bojí kombinace dálnice a rychlovlaků, chtějí přísnější měření hluku

Takto bude vypadat nové informační centrum k vysokorychlostním tratím (VRT),...

Z jedné strany dálnice, z té druhé vysokorychlostní trať. Obyvatelé obcí na jejich trase se obávají hluku a toho, že chystaná novela stavebního zákona oslabí jejich obranu proti němu. Požadují...

5. června 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Nákupní centrum v Juliánově chátrá, na jeho místě vyrostou dva devítipatrové domy

Na místě starého nákupního střediska postaví developerské firmy dvě...

Chátrající nákupní středisko na Juliánovském náměstí v Brně příští rok ustoupí nové výstavbě. Na jeho místě mají vzniknout dva devítipatrové bytové domy se 179 byty, obchody a službami v parteru....

5. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Do Prahy míří detektiv Sherlock Holmes. Jeho interaktivní výstava prověří důvtip i dedukci

Startovat má koncem června. Základní vstupné bude 380 korun.

Do hlavního města míří výstava, která má návštěvníkům přinést hru faktů, dedukce a logiky. Expozice představí nejen příběhy nejslavnějšího detektiva světa, ale také metody pozorování a forenzní...

5. června 2026  5:38

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Evropský unikát pro atlety postavili v Plzni. Po jeho střeše budou běhat do kopce

Nový tréninkový objekt v areálu atletického stadionu v Plzni-Skvrňanech. Jde...

V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se takto mohli zdokonalovat v běhu do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. Právě takovou možnost...

5. června 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami

Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším...

Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a...

5. června 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.