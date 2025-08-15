Nepitná voda z hasičské nádrže nebo průsaková voda z kolektorové sítě, což je ekologické i ekonomické řešení, takovou vodu používají dobrovolní hasiči při kropení ulic v centru města.
Už včera vyjížděli například na Staroměstské náměstí, okolí Pražského hradu, ale i do ulic, kde bydlí místní
„Praha 1 není jen turistické centrum – máme tu tisíce obyvatel, kteří trpí stejnými vedry jako návštěvníci. Proto letos kropíme nejen hlavní ulice, ale i rezidenční lokality. Chceme, aby se lidé cítili komfortněji a bezpečněji, ať už žijí v centru, nebo na jeho klidnějších místech,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.
Stejně jako v minulém roce městská část přistupuje k řešení vlastními silami, aby minimalizovala náklady, které mohou při celoplošném kropení dosahovat stovek tisíc korun denně.
„Dobrovolní hasiči pro nás nejsou jen oporou v krizových situacích – jsou to i partneři pro každodenní péči o naše ulice. Jejich nasazení je rychlé, účinné a přináší okamžitou úlevu lidem, kteří tu žijí nebo procházejí,“ dodala starostka.
Praha 1 bude nadále sledovat počasí a podle potřeby přizpůsobovat četnost i trasu kropení tak, aby se ochlazování dostalo všude tam, kde je nejvíce potřeba.