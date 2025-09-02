Městská část schválila realizaci měsíčního programu mimořádné očisty vybraného městského mobiliáře a veřejných prostranství.
„Záchyty nákazy mezi lidmi bez domova nelze přehlížet. Tito lidé často využívají veřejný mobiliář, a tím může docházet k přenosu infekce. Naší povinností je chránit zdraví všech obyvatel i návštěvníků Prahy 1. Ve chvíli, kdy hrozí zdravotní riziko, je naší povinností jednat. Čistý a bezpečný veřejný prostor není samozřejmost – musíme ho aktivně chránit. Úklid bude probíhat už nyní během září a navazovat na něj bude zpětné vyhodnocení ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. Městská část oslovila společnosti, které disponují kapacitami a zkušenostmi s dezinfekčním ošetřením ve veřejném prostoru,“ uvedla starostka městské části Terezie Radoměřská.
Finanční náklady na realizaci opatření jsou vyčísleny na maximálně 300. tisíc korun.
„Práce budou probíhat pod odborným dohledem našich zdravotníků z Nemocnice Na Františku a zahrnou mechanické i antiseptické čištění laviček, zábradlí a dalších exponovaných prvků veřejného prostoru,“ doplnil radní pro zdravotnictví Michal Müller.