Radnice desáté městské části prodá areál bývalé radnice ve Vršovické ulici a někdejší kulturní dům Eden. Zastupitelé schválili prodej souboru nemovitostí společnosti EPRE Vršovická ze skupiny Energo Pro za 1,117 miliardy korun. Podle radnice šlo o nejvyšší nabídku v otevřené výzvě vyhlášené loni a cena výrazně překonala jak ostatní nabídky, tak původní znalecký odhad.
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„Jsem přesvědčen, že schválený postup je ekonomicky odpovědný a současně otevírá prostor pro smysluplný rozvoj celé lokality. Získané prostředky nám navíc umožní řešit budoucnost radnice bez nutnosti zadlužování městské části,“ říká první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek. Výnos z prodeje bude uložen na vázaném účtu a městská část jej využije především na pořízení nového trvalého sídla úřadu. Pokud po jeho pořízení zůstanou finanční prostředky k dispozici, plánuje je Praha 10 investovat do rozvoje občanské vybavenosti, zejména do školských kapacit.
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Součástí schválené smlouvy je také mechanismus, který má městské části zajistit dodatečný příjem v případě budoucího navýšení zastavitelnosti území. Kupující se zavázal doplatit více než dvacet tisíc korun za každý metr čtvereční nové hrubé podlažní plochy nad současný limit, pokud by změny územního plánu umožnily rozsáhlejší výstavbu.