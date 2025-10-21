V parcích, které se nacházejí na území městské části Praha 2, přibude do konce roku celkem 31 stromů. Nové stromy se objeví celkem ve dvanácti lokalitách, radnice v rámci jejich výsadby počítá s náklady ve výši cca 670 tisíc korun bez DPH. Společnost Gartensta Plus, která ve veřejné zakázce zvítězila, zajistí kromě nové výsadby také následnou péči po dobu pěti let.
Ekologie
Pravidelné kontroly
„Praha 2 se řadí mezi nejzelenější centrální městské části. Naše parky patří mezi nejnavštěvovanější v metropoli. A my děláme vše pro to, aby to tak zůstalo i nadále. Stromy a ostatní zeleň v parcích pravidelně kontrolujeme a zjišťujeme, v jakém jsou stavu. Ty, které musíme nechat odstranit z důvodu poškození nebo napadení škůdci, pak nahrazujeme novými. Co se týče samotného výběru, v posledních letech volíme k nové výsadbě již takové druhy dřevin, které jsou odolné a schopné prospívat i v podmínkách městského tepelného ostrova,“ vysvětluje místostarosta Jan Recman, který má oblast životního prostředí ve své gesci.
Javory, jasany i jedle
Nově vysazené dřeviny se objeví konkrétně v Riegrových sadech (12 ks), v parku Folimanka (5 ks), v Sadech Svatopluka Čecha (4 ks), v parčíku nad Bělehradskou ulicí (2 ks), na Karlovském předmostí (1 ks), v Havlíčkových sadech (1 ks), na Karlově náměstí (1 ks), na Libušince (1 ks), v Lumírových sadech (1 ks), v Sadech Bratří Čapků (1 ks), Na Bělce (1 ks) a v prostoru dětského hřiště U Vodárny (1 ks).
Mezi nově vysazenými druhy se objeví zejména listnaté stromy například javory, jasany, lípy a břízy, které jsou odolné vůči klimatickým změnám. Přibude i jehličnanů, vysadí se nové jedle, modřín či smrk. A chybět nebudou ani ovocné stromy jako jsou jabloně a třešně nebo okrasná sakura.