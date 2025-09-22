Metro D: Modrá linka, která spojí jih s centrem
Čtvrtá linka pražského metra, označená písmenem D a modrou barvou, propojí centrum s Písnicí. Stavba začala v roce 2022, a ačkoli se původně počítalo se spuštěním první části už v roce 2029, kvůli vleklým sporům kolem výběrových řízení se termín posunul. Úsek z Pankráce do Písnice by měl být dokončen v roce 2032, celé metro D až po Náměstí Míru pak nejdříve v roce 2036.
Metro D přinese deset nových stanic, výrazně odlehčí přetížené lince C a zlepší dostupnost pro více než 150 tisíc obyvatel jižní části města. Půjde o první plně automatizovanou linku metra, bez strojvedoucích, s chytrým řízením provozu a bezpečnostními skleněnými stěnami na nástupištích. Každou stanici umělecky dotvoří vítězové výtvarné soutěže pod záštitou města, pražského dopravního podniku a Národní galerie. Vznikne tak podzemní galerie inspirovaná vědou, krajinou nebo pohybem lidského těla.