Před několika lety třetí městská část rozjela kampaň Žižkov není Šiškov, která měla pomoct k ulicím bez psích hovínek. Lidé si je totiž nosili domů na podrážkách. A v červenci 2020 přišla další aktivita, která se snaží zatočit s kuřáky, kteří odhazují špačky po ulicích.
Vymýtit oharky
Tehdejší starosta Prahy 3 Jiří Ptáček se poradil na vídeňském magistrátu co s tím. Rakouská metropole se totiž snaží vymýtit oharky speciálními popelníky. Podle Ptáčka, který je nyní na radnici trojky zastupitelem, je s čištěním ulic od nedopalků cigaret větší problém, než se zdá. Jsou z některých povrchů skoro neukliditelné. Z mulčovací kůry v parcích či štěrkového povrchu u stromů je žádný komunální vysavač pořádně neodstraní.
Praha 3 instalovala první „vajglovník“ na náměstí Komenského. Byl to jen jeden kus na zkoušku.
Je to u kuřáků zvyk. Nedopalek na zemi se ‚nevsákne‘
V lednu 2022 se začaly objevovat na ulicích další. Deník Metro se proto Ptáčka nyní zeptal, s jakým ohlasem se tyto nádoby setkaly u lidí. „Máme je pozitivní. Popelníky se využívají, a i když se stále bavíme o menším množství, postupně přidáváme další. Otevřeně říkáme, že cílem není jen zlepšení v situace v daném místě, ale záměrně jsme zvolili nápadnou formu popelníku, abychom upozornili na to, že nedopalek nepatří na zem. U mnoha lidí je odhazování nedopalků na zem věc zvyku a přesvědčení, že nedopalek se ‚vsákne‘. Není tomu tak,“ řekl deníku Metro zastupitel Ptáček.