Praha 3 reaguje na vysoký počet cizinců. Radniční noviny nově vycházejí anglicky

Autor: Metro.cz
  14:52aktualizováno  17:52
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Dominanta Prahy 3 - Žižkovská věž | foto: MAFRAMichal SváčekMAFRA

V Praze 3 žije jeden z nejvyšších podílů cizinců mezi pražskými městskými částmi. Radnice proto zkouší nový způsob komunikace a své Radniční noviny začala vydávat také v angličtině. Chce tak oslovit nejen zahraniční rezidenty, ale i lidi, kteří na Žižkově či Vinohradech pracují, bydlí nebo zde tráví volný čas.

Radniční noviny jsou důležitým komunikačním kanálem každé městské části mezi jejími obyvateli a úřady. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) má Praha 3 mezi pražskými městskými částmi jedno z nejvyšších zastoupení cizinců, kteří zde žijí. Proto radnice začala na zkoušku vydávat noviny také v anglické verzi. Jsou dostupné ke stažení ve formátu PDF.

Pro všechny cizince

„Praha 3 je dnes domovem lidí z celého světa. Pokud chceme, aby se orientovali v tom, co se v jejich městské části děje, musíme s nimi umět komunikovat. Anglická verze Radničních novin je jedním z jednoduchých kroků, jak jim informace radnice zpřístupnit,“ říká starosta trojky Michal Vronský.

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Anglická mutace není určena pouze zahraničním rezidentům s trvalým pobytem. Přibývá totiž také lidí, kteří zde dlouhodobě pracují a mají zde pronajaté bydlení, přestože jejich trvalé bydliště je jinde, nebo sem vodí děti do dětských skupin či soukromých školek a pravidelně tady tráví svůj volný čas.

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Podle dostupných informací jde o první případ v Praze, kdy městská část svůj obecní zpravodaj kompletně v angličtině zpřístupňuje.

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