Radniční noviny jsou důležitým komunikačním kanálem každé městské části mezi jejími obyvateli a úřady. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) má Praha 3 mezi pražskými městskými částmi jedno z nejvyšších zastoupení cizinců, kteří zde žijí. Proto radnice začala na zkoušku vydávat noviny také v anglické verzi. Jsou dostupné ke stažení ve formátu PDF.
Pro všechny cizince
„Praha 3 je dnes domovem lidí z celého světa. Pokud chceme, aby se orientovali v tom, co se v jejich městské části děje, musíme s nimi umět komunikovat. Anglická verze Radničních novin je jedním z jednoduchých kroků, jak jim informace radnice zpřístupnit,“ říká starosta trojky Michal Vronský.
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Anglická mutace není určena pouze zahraničním rezidentům s trvalým pobytem. Přibývá totiž také lidí, kteří zde dlouhodobě pracují a mají zde pronajaté bydlení, přestože jejich trvalé bydliště je jinde, nebo sem vodí děti do dětských skupin či soukromých školek a pravidelně tady tráví svůj volný čas.
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Podle dostupných informací jde o první případ v Praze, kdy městská část svůj obecní zpravodaj kompletně v angličtině zpřístupňuje.