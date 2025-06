„Máme radost, že se historický název Bubny vrací v pojmenování nového nádraží, ale na Vltavské se zároveň připravuje stavba Vltavské filharmonie,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský a dodal: „Z hlediska orientace obyvatel i návštěvníků města dává smysl ponechat název stanice, který bude souznít s touto významnou kulturní stavbou. Co by smysl naopak nedávalo, je přejmenovat nyní stanici z Vltavská na Nádraží Bubny a následně na Vltavskou filharmonii.“

Stanice Vltavská se nachází přímo v místě, kde má do několika let vyrůst nová koncertní síň podle návrhu dánského studia BIG. Praha 7 proto považuje za nelogické měnit název.

Radnice zároveň upozorňuje, že by se v rámci jedné městské části ocitly dvě stanice linky C se slovem „nádraží“ v názvu – konkrétně Nádraží Holešovice a nově i Nádraží Bubny. To by podle ní mohlo být pro cestující matoucí.

Sjednocení názvů

Mluvčí ROPID Filip Drápal už koncem května sdělil, že se organizace snaží sjednotit názvy železničních stanic a zastávek s uzly městské hromadné dopravy. Uvedl, že v povrchové dopravě, vyjma nádraží Zličín, už názvy sjednocené jsou. U metra organizace čeká na významnější impulz, například dostavbu nových nádraží.

Sjednocení názvů je podle Drápala důležité kvůli stále většímu zapojování železnice do Pražské integrované dopravy a z důvodu napojení Letiště Václava Havla na železnici. Drápal také zmínil, že ROPID podporuje přejmenování stanice metra Náměstí Republiky na Masarykovo nádraží nebo Vysočanské na Nádraží Vysočany.