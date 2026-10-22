Praha 7 propojila lékaře, mateřské školy i sociální služby. Rodiny s dětmi tu nemusí být na nic samy

Autor: Metro.cz
  15:28
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Nová a udržovaná sportoviště a dětská hřiště jsou pro děti rájem. | foto: MČ PRAHA 7

Narodí se dítě a rodič najednou řeší desítky věcí. Kde najít pediatra? Kam s dítětem, když venku prší? Kde sehnat hlídání? A na koho se obrátit, když člověk potřebuje pomoc, ale vlastně neví, kde začít? Právě na tyto otázky se zaměřila Praha 7. Rozhodla se, že rodiče s malými dětmi nemají na hledání odpovědí zůstávat sami.

První roky života jsou přitom pro vývoj dítěte zásadní. Dostupná zdravotní péče, bezpečné prostředí, dobré vztahy i včasná pomoc rodině mohou ovlivnit, jak se dítěti daří později ve škole i v životě. Když se problém zachytí včas, je navíc jednodušší a levnější ho řešit, než když naroste.

Praha 7 proto jako jedna z prvních obcí v Česku prošla procesem Primokiz, který pomáhá městům a obcím systematicky plánovat podporu rodin s nejmenšími dětmi. Radnice při něm propojila pediatry, mateřské školy, sociální pracovníky i samotné rodiče a společně hledali, co rodinám v Praze 7 chybí.

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Informace najdou na jednom místě

Z toho vznikl konkrétní plán. Rodiče v Praze 7 brzy najdou všechny důležité informace na jednom místě – na webu radnice i na letáku s QR kódem, stejně jako v radničních novinách Hobulet, který je zavede rovnou tam, kam potřebují. Do mateřských škol městská část zavádí podpůrné pozice, například sociální pedagogy, a hledá cesty, jak zřídit školní poradenská pracoviště ve všech školkách.

Sociální pedagožky pomáhají i dětem z dětských skupin – městská část jich zřizuje šest a přijímají děti už od dvou let. Okolí mateřských a základních škol se postupně zklidňuje, a kde to jde, vznikají takzvané školní ulice. Myslí se i na volný čas. Na dětském hřišti v Tovární nově slouží WC, které vzniklo ve spolupráci s ČVUT, přibyla nová sportoviště, hřiště i plácky a na hřištích se chystá stínění a vodní prvky.

Využijí i svépomocné skupiny

Samoživitelé i samoživitelky budou moci využít svépomocné skupiny. Radnice také chystá den otevřených dveří, kde si rodiče na jednom místě vyzkoušejí, jaké služby mají v okolí k dispozici.

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Nejdůležitější je přitom úplně jednoduchá věc: vědět, kam se obrátit. Není potřeba znát všechny služby ani zjišťovat, který úřad či odborník řeší konkrétní situaci. Právě v tom může být role obce důležitá. Nemusí přitom všechno dělat sama. Může propojit lidi a služby, které už v místě existují, zjistit, kde jsou mezery, a nasměrovat rodiče tam, kam potřebují.

Praha 7 ukazuje, že péče o rodiny nezačíná až ve chvíli, kdy se objeví problém. Začíná tím, že obec přemýšlí dopředu a vytváří podmínky, ve kterých se dobře žije nejmenším a jejich rodinám. Procesní a metodický nástroj Primokiz byl podpořen Nadací České spořitelny.

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