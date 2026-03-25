„Start projektu by mohl být ještě v průběhu letošního roku a trvat má 12 měsíců. Hlavní město Praha je chce vyzkoušet na území Karlína. Na dopravní komisi jsme navrhli rozšíření provozu i do Libně,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička.
|
Přibude i více doručovacích robotů
Radní zároveň schválili prodloužení memoranda o spolupráci na pilotním projektu autonomního doručování se společnostmi foodora a Starship Technologies. Testování začalo v Karlíně loni v prosinci a nyní bude pokračovat do konce letošního roku.
Loni v ulicích jezdili tři roboti, letos by se jejich počet mohl zvýšit až na osm. Autonomní vozítka rozvážejí objednávky z restaurací přímo zákazníkům.
|
První výsledky testování
V rámci pilotního provozu roboti zatím doručili 130 objednávek. Průměrná doba doručení byla 14 minut. Podle městské části nebyl zaznamenán žádný incident, operátor zasahoval pouze třikrát kvůli překážkám na trase.
„Dosavadní provoz potvrzuje bezpečný průběh pilotního projektu a poskytuje první zkušenosti s fungováním této technologie v reálném městském prostředí,“ uvedl starosta Prahy 8 Ondřej Gros.
|
Méně aut i emisí
Robotické doručování foodory je po nasazení ve Švédsku premiérou ve střední Evropě. Vozítka jsou plně elektrická a podle společnosti Starship Technologies jejich provoz v Evropě ušetřil více než 700 tun emisí CO₂.
Každé doručení spotřebuje přibližně tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody. Podle provozovatelů by tak technologie mohla do budoucna znamenat méně aut v ulicích i nižší emise.